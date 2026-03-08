تحرك فوري بشأن عائلات لاعبيه في دبي .. الأهلي ووزارة الرياضة السعودية يتدخلان خوفًا من التصعيد الإيراني ضد الإمارات

مطلع الأسبوع الماضي، فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل العالم، بتفيذ تهديداتها لإيران، موجهة عدة ضربات صاروخية لعدة مدن إيرانية.

تلك الضربات أسفرت عن مقتل المئات، من ضمنهم المرشد الأعلى علي خامنئي وبعض أفراد أسرته، ولا يزال التصعيد مستمرًا.

من جانبها، قررت إيران الرد على تلك الهجمات بضرب القواعد الأمريكية الموجودة في عدة دول خليجية كالإمارات، الكويت وقطر وغيرهم.

وتسبب هذا الصراع الدائر في الشرق الأوسط في إيقاف النشاط الرياضي بعدة دولة منها الكويت وقطر، مع تأجيل مباريات منطقة الغرب ببطولات النخبة الآسيوية، دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي.

لكن لا يزال النشاط الرياضي يسير بشكل طبيعي في دول أخرى كالإمارات والسعودية.