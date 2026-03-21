هل خدعتكم رباعية جلطة سراي؟ ويلبك وبرايتون فضحا حقيقة سلوت من دون صلاح وليفربول بحاجة إلى "كارثة"

ليفربول خسر اليوم، الأمر لم يعد خبرًا جديدًا على أي مشجع أو متابع للريدز، الفريق سقط بهدفين مقابل هدف أمام برايتون، في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

برايتون الذي عاش سلسلة كارثية في الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز في 3 مباريات فقط من آخر 16 لعبها، نجح في مواصلة انتفاضته بعد إسقاط سندرلاند في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الريدز ومدربهم المتخبط أرني سلوت.

الجندي المجهول "المعروف" داني ويلبك كان بطل الليلة بلا منازع، تقدم لبرايتون على أرضه ووسط جماهيره، قبل أن يعادل ميلوش كيركيز النتيجة بخطأ دفاعي كارثي من لويس دانك، قبل أن يعود نجم مانشستر يونايتد وآرسنال السابق بهدف آخر في الشوط الثاني.

من أين نبدأ؟ مستوى ليفربول المحبط بعد رباعية جلطة سراي الخادعة أم تألق ويلبك؟ دعونا نتحدث أولًا عن مستوى الريدز الذين افتقدوا لخدمات نجمهم محمد صلاح بسبب الإصابة.



