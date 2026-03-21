هل خدعتكم رباعية جلطة سراي؟ ويلبك وبرايتون فضحا حقيقة سلوت من دون صلاح وليفربول بحاجة إلى "كارثة"

بعد الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والانخفاض الضخم للريدز في الصيف بقدوم ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونج وغيرهما، بدأت تنكشف حقيقة سلوت بالتدريج، الهولندي ليس المدرب الذي يمكنه قيادة الفريق لسنوات طويلة وحصد الألقاب أو حتى المنافسة عليها بصفة مستمرة.
المشكلة ليست صلاح أو حتى فيرتس أو أي لاعب آخر، من المستحيل أن يقرر جميع اللاعبين أن ينخفض مستواهم بهذا الشكل المروع في توقيت واحد، حتى فيرجيل فان دايك اللاعب الأكثر ثباتًا في الفريق، والذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته اليوم.
المثير أن إدارة ليفربول تواصل في انتظارها وصبرها على سلوت، بدلًا من اتخاذ خطوة جريئة بإقالته من أجل إنقاذ الفريق من المصير المظلم الذي ينتظره تحت قيادة مدرب فينورد السابق.
ليفربول الآن يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بـ49 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ70 نقطة، التأهل لدوري أبطال أوروبا على المحك، أستون فيلا أمامه بـ51 نقطة، وتشيلسي في المركز الخامس بـ48 ثم برينتفورد 45.
رغم المركز المتواضع لليفربول وعدم تناسبه مع الأموال التي أنفقها النادي، إلا إدارة النادي لا تزال متمسكة بسلوت، لماذا؟ ربما لأن الفريق لم يمر بسلسلة متتالية من النتائج الكارثية منذ ما حدث في سبتمبر الماضي.
الفريق وقتها تعرض لـ 4 هزائم متتالية في البريميرليج، ثم تحسن وفاز على أستون فيلا، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، ثم دخل في انتصارات جعلت الأمور تهدأ أخيرًا.
مشكلة ليفربول أنه لم يمر أبدًا بسلسلة أخرى من النتائج الكارثية المتتالية التي تكفي لإقالة سلوت، ولم يحقق مجموعة من النتائج الإيجابية التي تنعش موسمه وتضمن له حتى البقاء ضمن الأربعة الكبار، حتى عندما خسر من جلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عاد وانتصر 4/0 في العودة.
ولو استمرت الأمور على هذه الأوضاع، لن يحدث أي جديد، الفريق سيظل ساكنًا ولا يحقق أي شيء، وجماهير ليفربول لن تقبل نفس الشيء الموسم القادم.