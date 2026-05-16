بسبب ألكسندر أرنولد.. كارباخال يقرر الرحيل عن ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة

يستعد ريال مدريد لإجراء تغييرات صيفية كبيرة، ووفقًا لتقارير من شبكة "ذا أثلتيك"، سيكون القائد كارباخال هو الراحل الأبرز. وأفادت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد قرر أن رحلته مع عملاق الكرة الإسبانية قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية بعد أكثر من عقد من العطاء بالقميص الأبيض الشهير.

كان كارباخال، الذي انضم إلى الفريق الأول في عام 2013، لاعبًا محوريًا في الحقبة الأنجح في تاريخ النادي الحديث. ومع ذلك، فإن الإصابات المتكررة التي عانى منها طوال الموسم الحالي حدت من فاعليته ومشاركاته، حيث اقتصر ظهوره على 21 مباراة فقط في جميع المسابقات، مما دفع اللاعب والنادي للتفكير في مستقبل منفصل عن بعضهما البعض.