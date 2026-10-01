هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Puebla v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2022 Liga MXGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti و علي سمير
ترجمه

حياة داني ألفيش تتحول لفيلم سينمائي .. من الملاعب إلى السجن والآن يتجه للأرجنتين كواعظ ديني

البرازيل
برشلونة
دانييل ألفيس

مرحلة جديدة في الحياة الحافلة بالأحداث لبطل برشلونة ويوفنتوس ومنتخب البرازيل السابق

تبدو حياة داني ألفيش أشبه برواية، أو إن شئت أن تقول، 'مصنوعة للسينما'، فهو من مواليد عام 1983، وسبق له اللعب لعدة أندية من بينها برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية وباريس سان جيرمان، إضافة إلى المنتخب البرازيلي.

وفي البداية جاءت مسيرته الاحترافية للغاية، ثم القضية التي قادته إلى السجن بتهمة الاغتصاب، قبل أن تتم تبرئته نهائيًا، والآن لديه حياة جديدة كواعظ إنجيلي.

  • الواعظ الإنجيلي: المحطة التالية في الأرجنتين

    بعد اعتزاله كرة القدم وقضائه 14 شهرًا في السجن ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة به، تحوّل داني ألفيش إلى داعية إنجيلي. وكما يؤكد موقع "أوليه"، سيكون في الأرجنتين خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنه اللاعب السابق نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ومن المقرر أن يحلّ في مدينتين. فسيتوقف أولًا في فورموسا، حيث سيشارك في المؤتمر النبوي "El Impacto de su Gloria": إذ تم تحديد موعدين، يوم الخميس 14 أكتوبر، والجمعة 15 كلاهما في Avenida Ana Esther de Canepa 1225. وسينضم إليه أيضًا رامون ليفا وخيسوس ترينيداد وتومي عبدون.

    ثم يتوجه ألفيش إلى سالتا، حيث سيظهر في ملعب ديلمي يومي الاثنين 19 والثلاثاء 20 أكتوبر بدعوة من مؤسسة Estilo de Vida. وتم تحديد فعاليتين في كل يوم: لقاء رياضي موجّه للرياضيين والمدربين، وفعالية مفتوحة للجمهور.

    "ملكوت الله يقترب منكم ليغيّر قلوبكم المتحجرة ويمنحكم قلبًا من لحم"، كتب ألفيش على إنستجرام، مضيفًا رسالة دينية طويلة مستوحاة من إنجيل متّى. ويزداد انخراط اللاعب البرازيلي في هذا المشروع الديني الجديد، الذي يغيّر صورته العامة على المستوى الدولي.

  • قضية داني ألفيش

    اعتُقل ألفيس في 20 يناير 2023 بعد أن حضر للإدلاء بشهادته إثر شكوى تقدمت بها امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا، اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في ملهى ليلي في برشلونة ليلة 31 ديسمبر 2022.

    وفي فبراير 2024 حُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. وبعد 14 شهرًا في الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه في 25 مارس من العام نفسه بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو.

    وفي 28 مارس 2025، برّأته محكمة العدل العليا في كتالونيا (TSJC) نهائيًا، ملغيةً الإدانة السابقة. وقال القضاة إن شهادة المشتكية تضمنت تناقضات وإنه لم تكن هناك أدلة كافية لتأييد الإدانة. وقد نفى ألفيس الاتهامات دائمًا.

  • SPAIN-BRAZIL-FOOTBALL-JUSTICE-ASSAULTAFP

    الإيمان والعائلة

    بعد خروجه من السجن، تحوّل لاعب كرة القدم السابق إلى صورته الحالية كواعظ إنجيلي. "عليك أن تؤمن بالله. أنا دليل على ذلك. لقد عقدت عهداً مع الله"، كما قال في السابق، وفقاً لما نقلته أوليه.

    في نوفمبر الماضي أصبح أباً للمرة الثالثة: فقد رُزق بابن، لم يُكشف عن اسمه، من عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، التي تزوجها عام 2017. أما ولداه الآخران، دانيال جونيور وفيكتوريا، فقد وُلدا من زواجه السابق من دينوراه سانتانا.




    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات الودية
الهند crest
الهند
الهند
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي