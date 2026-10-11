"تعرضنا لأعمال عدائية!" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس واقعة الاشتباك مع قوات الأمن عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

حل الاتحاد أمس السبت، ضيفًا على الهلال، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27، في قمة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 3-2.

حكم المباراة السعودي خالد الطريس أطلق صافرة النهاية بعد خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، بينما كان الهلال يتجهز لتنفيذ رمية تماس، وهنا انفجر لاعبو الاتحاد في الغضب.

غضب الاتحاديين نابع من تأخر علي لاجامي؛ لاعب الهلال، في تنفيذ التماس ما ساهم في إهدار الوقت، بجانب اعتراضهم كذلك على بعض الحالات التحكيمية في اللقاء.

ومع اندفاعهم بقوة تجاه خالد الطريس للتعبير عن استيائهم، تدخلت قوات الأمن بالملعب للفصل بين الحكم ونجم الاتحاد، وهنا وقع اشتباك، تصدره دانيلو بيريرا بعدما تعرض لدفعة من قبل أحد رجال الأمن.







