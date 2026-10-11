في مشهد سيطرت عليه الفوضى عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد وسط روايات متنافضة، كشف البرتغالي دانيلو بيريرا؛ نجم الاتحاد، عن كواليس الاشتباك مع رجال الأمن باستاد المملكة أرينا، عقب إطلاق صافرة النهاية.
"تعرضنا لأعمال عدائية!" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس واقعة الاشتباك مع قوات الأمن عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد
ماذا حدث؟
حل الاتحاد أمس السبت، ضيفًا على الهلال، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27، في قمة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 3-2.
حكم المباراة السعودي خالد الطريس أطلق صافرة النهاية بعد خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، بينما كان الهلال يتجهز لتنفيذ رمية تماس، وهنا انفجر لاعبو الاتحاد في الغضب.
غضب الاتحاديين نابع من تأخر علي لاجامي؛ لاعب الهلال، في تنفيذ التماس ما ساهم في إهدار الوقت، بجانب اعتراضهم كذلك على بعض الحالات التحكيمية في اللقاء.
ومع اندفاعهم بقوة تجاه خالد الطريس للتعبير عن استيائهم، تدخلت قوات الأمن بالملعب للفصل بين الحكم ونجم الاتحاد، وهنا وقع اشتباك، تصدره دانيلو بيريرا بعدما تعرض لدفعة من قبل أحد رجال الأمن.
كواليس الواقعة
عما حدث تفصيلًا، قال بيريرا في تصريحاته للصحفيين: "كنا نتحدث مع الحكم، لكن المنظمون تدخلوا فجأة وبدأوا في دفعنا بعيدًا. لا أعتقد أن هذه هي وظيفتهم، لقد كان أحدهم يدفع الجميع بقوة ووضع يده على وجوه بعض اللاعبين، وهذا غير مقبول".
وأضاف: "هذه ليس الصورة التي نريد أن نظهرها للجمهور، فنحن لم نذهب لإهانة الحكم بل أردنا الحديث معه فقط، ومهمة أفراد الأمن حماية الجميع داخل الملعب وليس الحكم وحده، لكن ما حدث كان تصرفًا عدائيًا ضدنا وهذا غير مقبول. على أي حال، انتهى الأمر".
سمير عثمان يلوم الطريس
بنظرة تحكيمية، يبدو أن غضب لاعبي الاتحاد من الطريس على خلفية رمية التماس مستحق بالفعل، بحسب ما أوضحه الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان.
المصري أيد غالبية قرارات الطريس في الكلاسيكو، مشيدًا بمجمل أدائه هو وجهازه المعاون، لكنه أكد أن علي لاجامي تعد الخمس ثواني المسموح بها لتنفيذ مثل تلك الركلات، وكان يتوجب على الحكم سحب الرمية من الهلال ومنحها للاتحاد.
كذلك استغرب عثمان من احتساب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع، مؤكدًا أنه كان من المفترض على أقل تقدير أن يكون 6-7 دقائق، عطفًا على ما حدث في الشوط الثاني من تبديلات في الفريقين، احتفالات بالأهداف، توقف شرب المياه ومراجعة تقنية الفيديو قبل ضربة جزاء الاتحاد.
وماذا بعد؟
بهذه الهزيمة، تجمد رصيد النمور عند 17 نقطة، محتلين المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرين بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، ونقطتين عن كل من القادسية والنصر صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.
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