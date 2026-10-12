"من المتسبب حول أزمة الاتحاد مع الحكم؟ دانيلو أم رجال الأمن؟"، لا يزال ذلك السؤال مثار جدل، أعقاب حادثة تجمع اللاعبين والطاقم الإداري تجاه الحكم خالد الطريس، عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو التي شهدت فوز الهلال بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
"دانيلو هو الذي تسبب بالاشتباك مع رجل الأمن" .. اتهام إعلامي بكراهية الاتحاد بعد سرديته حول أزمة مباراة الهلال!
كواليس الأزمة
وعقب إطلاق صافرة النهاية، توجه لاعبو الاتحاد فورًا إلى الحكم خالد الطريس، من أجل الاعتراض على قراراته الجدلية، خاصة وأنه - وفق آراء محللين تحكيميين - لم يوجه مخالفة إلى علي لاجامي، مدافع الهلال، بسبب تأخره في تنفيذ رمية التماس، عن خمس ثوانٍ، حيث كان يفترض أن تنقل الرمية إلى الاتحاد، بحسب قانون الفيفا الجديد، في الوقت الذي ظل فيه لاعب الزعيم واقفًا وهو يحمل الكرة حتى أعلن الحكم عن نهاية المباراة.
الجدل أيضًا تمثل في إنهاء الطريس للمباراة بعد احتساب خمس دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، فيما كان يفترض أن يتم تمديد الوقت، بسبب الأحداث التي شهدتها تلك الفترة، بحسب ما ذكره الخبير التحكيمي سمير عثمان.
وبالعودة إلى ملعب المملكة ارينا، الذي كان شاهدًا على الواقعة، فقد تطورت حالة الغضب، إلى اشتباك، بعد تدخل أحد حراس الأمن، في الوقت الذي صرّح فيه دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، بعد اللقاء، بأنهم لم يهدفوا الاعتداء على الحكم أو الإساءة إليه، وإنما مجرد التحدث معه، إلا أن بعض مرافقي الحكم الذين أحاطوا به، تدخلوا وبدأوا بدفع اللاعبين، وأحدهم كان يدفعهم ويضع يده على وجوه بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس من مهامهم.
من المخطئ .. الأمن أم بيريرا؟
وسادت حالة من الجدل، عبر برنامج "نادينا"، هو المتسبب في نشوب الأزمة من الأساس، حيث ذكر الناقد الرياضي حمد الصنيع، بأن تصرف رجل الأمن لم يكن لائقًا، وليس من سلطاته لمس اللاعبين، مؤكدًا أن الحكم كان بإمكانه التعامل مع اعتراض اللاعبين، ولكن التدخل المندفع من رجال الأمن ليس مقبولًا، خاصة وأن لمسه للاعبين وهم في حالة غضب، من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدًا، مشيرًا إلى أن دانيلو كان هدفه إبعاد اللاعبين، والعنف لم يكن مطلوبًا.
وبينما كان الإعلامي متعب الهزاع، متفقًا مع رواية أن رجل الأمن كان مخطئًا، وأن تدخل دانيلو بيريرا كان من أجل سحب الحارس بريدراج رايكوفيتش، الذي تواجد في لقطة المشادة، جاء الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، مقدم البرنامج، مرجحًا بأن الخطأ عند بيريرا من البداية.
واستعرض الحميدي لقطة الاحتجاج مع إبطاء الحركة، ليشير إلى أن دانيلو بيريرا نظر إلى قدوم رجل الأمن، ثم وضع يده من أجل حجبه، منوهًا بأن تصرف مدافع الاتحاد هو ما افتعل الأزمة منذ البداية.
وبشأن الحديث حول اندفاع رجل الأمن، علّق الحميدي بقوله "هل هناك آلية معينة للمشي؟ هناك من يمنعني من الموقف، كيف كان يدري بنية دانيلو وقتها؟".
"عندك مشكلة مع الاتحاد"
وتسببت سردية عبد الرحمن الحميدي، في رسالة شديدة اللهجة من قِبل الإعلامي جمال عارف، الذي اتهمه بعدم الحيادية، واصفًا إياه بأنه لا يحب الاتحاد.
وأضاف عارف "أمس في تحليل الخبير التحكيمي الزميل فهد المرداسي، كان يرى أن تجمع اللاعبين لم يكن هناك أي تصرف غير مقبول، رديت عليه بسرعة هل سيكون هناك تدخل من لجنة الانضباط؟
المفترض أنك مذيع وإعلامي، ومطلع على لوائح لجنة الانضباط، طالما أن الحكم أصدر العقوبة ببطاقة صفراء، فهذا يعني أن الحكم لم يرَ أن هناك حالة تستدعي البطاقة الحمراء، ولكن لو أشهر الحكم البطاقة الحمراء، وهي أقصى عقوبة، يستطيع أن يقوم بها الحكم في المباراة، وبالتالي تتدخل لجنة الانضباط".
وطالب عارف إدارة شركة الاتحاد، ممثلة في الإدارة الإعلامية، بأن تقوم بدورها لحفظ قيمة النادي، والتعامل مع من يستحق، ووقف التعامل مع من لا يستحق.
"عقوبة تنتظر بيريرا"
وفي هذا السياق، أشار المستشار القانوني فهد القحيز، عبر برنامج "المنتصف" إلى أن احتجاج لاعبي الاتحاد تجاه الحكم غير مقبول، منوهًا بأن تصرف بيريرا يدخل في سياق محاولة اعتداء على الحكم، والذي يملك حق إدارة المباراة واحتساب الوقت الضائع.
وذكر القحيز بأن تصرف بيريرا قد يكلّفه عقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تصل إلى الإيقاف لأربع مباريات، بموجب المادة 49 من اللائحة.
وماذا بعد؟
بهذه الهزيمة، تجمد رصيد النمور عند 17 نقطة، محتلين المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرين بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، ونقطتين عن كل من القادسية والنصر صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.
وبعودة الاتحاد إلى جدة، فإنه يخوض مواجهتين أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية، ثم قمة الشباب، الجمعة، في دوري روشن السعودي.
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