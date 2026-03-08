دانيال ليفي وجو لويس متهمان بـ"التدخل" في اختيار لاعبي فريق توتنهام، في تصريح مثير للجدل من المدير الفني السابق للفريق

تذكر ريدكناب حادثة معينة قبل مباراة ضد مانشستر يونايتد في عام 2010. في مقابلة مع صحيفة The Times، قال: "لم أخبر أحداً بهذا من قبل، على الأقل لا أعتقد ذلك. لكن هل تريد أن تعرف ما حدث لي حقاً في توتنهام؟ لعبنا ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في أكتوبر 2010، وكنا في صدارة الترتيب.

كنت في طريقي إلى مطار ستانستيد للسفر إلى مانشستر عندما تلقيت مكالمة هاتفية من دانيال. دانيال لم يتصل بي أبدًا يوم الجمعة، ولم يتدخل أبدًا في شؤون الفريق. قال دانيال: "مرحبًا، هاري. أنا دانيال". قلت: "مرحبًا، دانيال"... "من ستشرك في الهجوم غدًا؟" قلت: "روبي كين". قال: "روبي كين؟" قلت: "نعم، روبي كين". ثم قال: "لماذا لا تتحدث مع رافائيل فان دير فارت عن من يريد أن يلعب معه؟

قلت: "ما علاقة رافائيل فان دير فارت بهذا الأمر يا دانيال؟ أنا من يختار الفريق، وليس رافائيل فان دير فارت". قال: "حسنًا، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة رأي رافا". قلت: "لا، ليس حقًا، روبي كين سيلعب".