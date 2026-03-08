Getty Images
دانيال ليفي وجو لويس متهمان بـ"التدخل" في اختيار لاعبي فريق توتنهام، في تصريح مثير للجدل من المدير الفني السابق للفريق
نصيحة غير مرغوب فيها قبل مباراة مانشستر يونايتد
تذكر ريدكناب حادثة معينة قبل مباراة ضد مانشستر يونايتد في عام 2010. في مقابلة مع صحيفة The Times، قال: "لم أخبر أحداً بهذا من قبل، على الأقل لا أعتقد ذلك. لكن هل تريد أن تعرف ما حدث لي حقاً في توتنهام؟ لعبنا ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في أكتوبر 2010، وكنا في صدارة الترتيب.
كنت في طريقي إلى مطار ستانستيد للسفر إلى مانشستر عندما تلقيت مكالمة هاتفية من دانيال. دانيال لم يتصل بي أبدًا يوم الجمعة، ولم يتدخل أبدًا في شؤون الفريق. قال دانيال: "مرحبًا، هاري. أنا دانيال". قلت: "مرحبًا، دانيال"... "من ستشرك في الهجوم غدًا؟" قلت: "روبي كين". قال: "روبي كين؟" قلت: "نعم، روبي كين". ثم قال: "لماذا لا تتحدث مع رافائيل فان دير فارت عن من يريد أن يلعب معه؟
قلت: "ما علاقة رافائيل فان دير فارت بهذا الأمر يا دانيال؟ أنا من يختار الفريق، وليس رافائيل فان دير فارت". قال: "حسنًا، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة رأي رافا". قلت: "لا، ليس حقًا، روبي كين سيلعب".
إنذار نهائي من مالك توتنهام بشأن كين
يقال إن التدخل لم يتوقف عند ليفي، حيث يزعم ريدكناب أنه تلقى بعد ذلك مكالمة مباشرة من جو لويس، الذي كان يملك توتنهام في ذلك الوقت. وتابع: "[جو] قال: "يعجبني خط هجومك، [آرون] لينون، فان دير فارت، و[رومان] بافليوتشينكو. روبي كين عديم الفائدة".
وقف المدير الفني المخضرم في وجه مطالب الملياردير المالك. "قلت: 'هذا رأيك، جو'. ثم قال: 'لماذا لا تسأل رافائيل فان دير فارت مع من يريد أن يلعب؟' قلت: 'ما علاقة رافائيل فان دير فارت بالأمر؟ أنا من يختار الفريق، وليس فان دير فارت'. سأخبرك بما قاله جو لي بعد ذلك. "إذا لعب روبي كين غدًا، فلن أشاهد المباراة حتى على التلفزيون." "هذا خيارك، جو"، قلت. "نعم، هذا صحيح."
بداية النهاية لريدكناب
يعتقد ريدكناب أن هذه المواجهات حول اختيار كين أدت في النهاية إلى إقالته. "روبي كين بذل قصارى جهده في توتنهام، ولم أواجه أي مشكلة مع رافا، الذي كان رائعًا لتوتنهام، لكن أعتقد أن تلك المحادثة كانت النهاية بالنسبة لي. احتللنا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، لكننا خسرنا مكاننا في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي لأن تشيلسي، الذي احتل المركز السادس، ذهب إلى ميونيخ لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا وهزم بايرن ميونيخ"، أضاف.
تراجع توتنهام نحو الهبوط
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه فريق توتنهام الحالي أزمة تاريخية، حيث حذر ريدكناب من أن ناديه السابق أصبح الآن "المرشح الأوفر حظاً للهبوط" بعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادة المدرب المقال توماس فرانك وخليفته إيغور تودور. ويحتل الفريق اللندني الشمالي المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد هزيمته3-1 أمام كريستال بالاس.
وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي في ملعب توتنهام هوتسبير، أعرب ريدكناب عن صدمته من مدى تدهور النادي، قائلاً: "كانت كارثة أخرى، أعني أنه قبل أربعة أو خمسة أسابيع لم أكن أتصور أن توتنهام سيكون في خضم صراع الهبوط، لكن كل أسبوع يمر يزداد الوضع سوءًا. لكن توتنهام الآن في مأزق، يبدو أنه قد يكون المرشح الأوفر حظًا للهبوط، الوضع يائس إلى هذا الحد".
