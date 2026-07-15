شن المحلل الفرنسي الشهير دانييل رولو، هجوماً لاذعاً وعنيفاً على لاعبي المنتخب الفرنسي عقب الخروج المرير من نصف نهائي كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإسباني.
وفشل المنتخب الفرنسي بكتيبة بارزة من النجوم تحت قيادة ديدييه ديشان في بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، حيث سقطت الديوك أمام الماتادور الإسباني بهدفين دون رد، سجلهما ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، ليضرب موعدًا مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين إنجلترا والأرجنتين.
ولم يتوقف رولو عند نقد الأداء الجماعي، بل خص بالذكر بعض النجوم بعبارات قاسية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية، وعلى رأسهم مايكل أوليسيه، لاعب وسط منتخب الديوك ونجم بايرن ميونخ.