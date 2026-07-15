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محمد سعيد

إعلامي فرنسي يستهزئ بمايكل أوليسيه: قارناه بزيدان وبلاتيني .. ومكانه الحقيقي المطبخ!

فرنسا
مايكل أوليسي
أوريلين تشواميني
إسبانيا
كأس العالم

نجوم فرنسا في مرمى الانتقادات بعد وداع المونديال

شن المحلل الفرنسي الشهير دانييل رولو، هجوماً لاذعاً وعنيفاً على لاعبي المنتخب الفرنسي عقب الخروج المرير من نصف نهائي كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإسباني.

وفشل المنتخب الفرنسي بكتيبة بارزة من النجوم تحت قيادة ديدييه ديشان في بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، حيث سقطت الديوك أمام الماتادور الإسباني بهدفين دون رد، سجلهما ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، ليضرب موعدًا مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين إنجلترا والأرجنتين.

ولم يتوقف رولو عند نقد الأداء الجماعي، بل خص بالذكر بعض النجوم بعبارات قاسية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الفرنسية، وعلى رأسهم مايكل أوليسيه، لاعب وسط منتخب الديوك ونجم بايرن ميونخ.

  • سخرية قاسية من أوليسيه بمقارنات تاريخية

    لم يجد دانييل رولو وسيلة للتعبير عن خيبة أمله في أداء الموهبة الشابة مايكل أوليسيه سوى بالاستهزاء بوضعه الحالي مقارنة بأسطورتي "الديوك" زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني.

    رولو، المعروف بآرائه الحادة، اعتبر أن التوقعات التي سبقت البطولة بشأن اللاعب الذي ساهم في فوز المنتخب الأولمبي الفرنسي بفضية أولمبياد باريس الأخيرة، كانت مبالغة فيها بشكل يثير السخرية بعد المستوى الذي ظهر به أمام "لا روخا".

    وصرح رولو عبر إذاعة "RMC" بكلمات قاسية، قائلًا: "لقد وضعنا أوليسيه على طاولة زيدان وبلاتيني، لكنه في الحقيقة ليس حتى في المطبخ"، في إشارة إلى أن نجم بايرن ميونخ أقل فنيًا وتأثيرًا بكثير من هذه الأساطير الفرنسية.

    وأضاف المحلل الفرنسي تعبيرًا عن الصدمة الجماعية التي تعيشها البلاد: "اليوم، تلقت كرة القدم الفرنسية والمنتخب الفرنسي صفعة هائلة على الوجه، كانت لدينا طموحات كبيرة بشأن هذا الفريق واعتقدنا أنه الأحق بحصد لقب كأس العالم، لكنهم صدمونا".


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    انتقادات لاذعة لقدرات تشواميني

    لم ينجُ لاعب وسط ميدان ريال مدريد، أوريلين تشواميني، من مقصلة رولو، الذي يرى أن اللاعب يعاني بشدة عندما يرتفع المستوى الفني للمباراة وتزداد الضغوط عليه في بناء اللعب.

    رولو أشار بوضوح إلى أن تشاوميني لا يمتلك المقومات الكافية لمنافسة المحركات الإسبانية في وسط الملعب، وهو ما ظهر جليًا خلال المواجهة الإقصائية، حيث فقدت فرنسا الاستحواذ على خط الوسط في وجوده.

    وتحدث رولو عن تشاوميني، قائلاً: "تشواميني، بمجرد أن تصبح الأمور مرتفعة فنيًا.. يصبح محدودًا للغاية!!! إنه لا يعرف أين يتمركز بشكل صحيح".

  • شعور بالخجل بعد 20 عامًا

    في لحظة نادرة من المكاشفة، أبدى رولو ندمه على "النفخ" في قدرات الفريق قبل البطولة، معترفاً بأنه وزملائه في التحليل لم يقرأوا المشهد بشكل صحيح. هذا الاعتراف عكس حالة الإحباط العامة التي سيطرت على الإعلام الفرنسي الذي كان يتوقع مروراً أسهل للنهائي المونديالي للمرة الثالثة توالياً.

    وقال رولو بلهجة يملؤها الأسى: "أشعر بسوء شديد تجاه نفسي الليلة... لأول مرة منذ 20 عامًا في (After-RMC)، قلنا شيئاً خاطئًا حقًا... لقد تعاظمنا في أنفسنا أكثر من اللازم".

    ولم تتوقف سهام النقد عند رولو فقط، بل طالت الفريق بأكمله الذي ظهر عاجزاً فنياً وتكتيكيًا، حيث كشفت الهزيمة بنتيجة 2-0 في أرلينجتون عن فجوات عميقة في أداء وصيف بطل العالم، حيث سيطر الإسبان على وتيرة اللعب منذ البداية، ولم تنجح محاولات ديشان في الشوط الثاني لتدارك الموقف.

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    اعتراف من لاعبي فرنسا

    بينما يرى رولو أن المشكلة في "سقف الطموحات المضلل"، فإن لاعبي المنتخب أنفسهم اعترفوا بأن إسبانيا كانت الأكثر توقاً للفوز، حيث اعترف القائد كيليان مبابي بوجود أزمة حقيقية، حيث أكد أن إسبانيا كان لديهما متسع من الوقت للعب بسبب نقص التواصل والضغط.

    وقال مبابي بعد المباراة: "كنا ثلاثة ضد اثنين في خط الوسط، وهذا أمر صعب أمام إسبانيا. كان لدى فابيان رويز ورودري متسع من الوقت للعب. كان هناك نقص في التواصل أثناء الضغط. أعتقد أنه كان علينا ممارسة الضغط رجل لرجل وإجبارهم على الركض معنا".

    وأضاف: "لم نلعب المباراة التي أردناها، من الناحيتين الفنية والتكتيكية، عندما لا تفعل ما عليك فعله في نصف نهائي كأس العالم، فإنك لا تفوز. احترمت إسبانيا خطتها التكتيكية وما يفعله الفريق عادةً. إنهم يحبون السيطرة على الكرة ووتيرة اللعب. كانت خطتنا هي الضغط عليهم في منطقة متقدمة حتى لا يتمكنوا من فرض إيقاعهم".

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