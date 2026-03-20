دانا وايت يحظى بمفاجأة سارة بعد أن سحب رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة (UFC) بطاقة تحمل صورتي أسطورة تشيلسي جون تيري وليونيل ميسي تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات
وايت يحصد الميدالية الذهبية في لندن
أثناء وجوده في لندن لحضور «UFC Fight Night 270»، قام وايت بزيارة إلى شارع ريجنت لافتتاح صالة «ريجنسي لاونج» المخصصة لكبار الشخصيات، وفقًا لموقع «توك سبورت». وقد نقل زعيم عالم الفنون القتالية المختلطة، المعروف بشغفه بالتذكارات، سلسلة «Rip It Friday» الشهيرة إلى المملكة المتحدة، حيث اعتاد على توزيع تذكارات رياضية قيّمة على متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، شهدت هذه الجلسة تبادل وايت لضربات الرأس بالضربات الهوائية، حيث جرب حظه مع علب Topps Chrome Sapphire Premier League. وتعد المجموعة التي تم إصدارها حديثًا من بين أكثر المجموعات المرغوبة في هذا المجال، وقد آتت المجازفة ثمارها بشكل مذهل حيث اكتشف وايت الكنز الحقيقي لمحبي كرة القدم.
السعي وراء الفوز النهائي على تشيلسي 1-1
كان أبرز ما في الجلسة هو لحظة سحب وايت لبطاقة "جون تيري إنفينيت سافاير" الفريدة من نوعها. وباعتبارها إصدارًا 1/1، فإن هذه البطاقة هي الوحيدة من نوعها الموجودة في العالم، مما يجعلها حلمًا لكل مشجع لفريق تشيلسي أو جامع جاد.
ولم يتوقف حظ وايت عند قائد البلوز السابق. فخلال جولته في عالم تداول البطاقات الرياضية الفاخرة، حصل أيضًا على بطاقة "2023 Topps Finest MLS Lionel Messi Gold". وتُظهر هذه البطاقة القابلة للتجميع ذات الطراز "Atomic" الأيقونة الأرجنتينية وهو يرتدي قميص إنتر ميامي، وتقدر قيمتها بنحو 3000 جنيه إسترليني.
انغمس في عالم التداول الرياضي
وفي الوقت نفسه، قام أيضًا بفتح علب من "UFC Royalty" خلال ظهوره كضيف على منصة "Fanatics Live" في المتجر المبتكر بوسط لندن. وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أقام فيه نجم وزن البانتام ميراب دفاليشفيلي لقاءً مع المعجبين هناك لتقريبهم أكثر من أحداث القتال، مع وصول أسبوع القتال إلى ذروته. ولم يكتفِ بذلك، بل قام خلال جولة إرشادية بصنع نسخة فريدة خاصة به باستخدام كشك التصوير الموجود داخل المتجر. كانت أمسية حافلة بالأحداث شهدت انغماس منظم MMA في عالم تداول بطاقات الرياضيين النخبة.
ميسي يسجل هدفه رقم 900
في حين أن تيري قد اعتزل اللعب منذ فترة طويلة، لا يزال ميسي في قمة مستواه مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين. سجل المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان هدفه رقم 900، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع فريقه من الخروج من كأس أبطال الكونكاكاف، في ضربة قاسية لآمال النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له هذا الموسم.
