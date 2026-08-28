من دافيد فيا إلى لويس سواريز: عفوًا يا برشلونة.. أتلتيكو مدريد استغلك لسنوات فلا تتحدث عن "التسهيلات"!

أخيرًا.. لنتطرق بحديثنا إلى الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه؛ اللذين انتقلا من العملاق الكتالوني برشلونة إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في 2021 و2024 تواليًا.
بداية قصة جريزمان معروفة للجميع؛ فهو مهاجم انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة صيف 2019، مقابل الشرط الجزائي في عقده "120 مليون يورو".
لكن.. برشلونة تخلى عنه بعد عامين فقط إلى أتلتيكو، مقابل 10 ملايين يورو إعارة لمدة موسمين، ثم بيع نهائي بـ22 مليون يورو.
هذه الأرقام توضح أن برشلونة، حصل على 32 مليون يورو "إجمالًا" مقابل جريزمان؛ بعدما اشتراه من نفس النادي بـ120 مليونًا، وهو ما يعني هدرًا ماليًا كبيرًا.
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا الآن: "لماذا قام برشلونة بذلك من الأساس؟!"؛ وهو ما يُمكن الرد عليه في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:
* أولًا: جريزمان لم يقدّم المستوى المأمول منه؛ كما كان راتبه ضخمًا للغاية.
* ثانيًا: برشلونة كان يُعاني اقتصاديًا بشدة؛ بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا".
* ثالثًا: برشلونة كان يريد تعزيز خط وسطه؛ وسط إعجاب شديد بنجم أتلتيكو مدريد وقتها ساؤول نيجيز.
* رابعًا: برشلونة اقترح على أتلتيكو مدريد صفقة تبادلية؛ بالتعاقد مع ساؤول مقابل عودة جريزمان إلى نادي العاصمة الإسبانية.
هذا الاقتراح كان بداية النهاية كما يُقال؛ فبرشلونة وجد أنه لن يستطيع تسجيل صفقة ساؤول حتى بـ"التبادل"، بسبب الأزمة الاقتصادية الذي كان يمر بها.
ومن هُنا.. بدأ التفكير في بيع جريزمان لأي فريق آخر؛ إلا أن المهاجم الفرنسي ضغط بشدة، واشترط الذهاب إلى أتلتيكو مدريد فقط وإلا البقاء مع برشلونة.
وأمام كل ذلك؛ لم يجد برشلونة أي حل سوى الموافقة على شروط أتلتيكو "المالية"، للتخلص من راتب جريزمان.
إلا أنه يجب الإشارة فقط عزيزي القارئ، أن بند شراء أتلتيكو للاعب بعد انتهاء الإعارة، كان 40 مليون يورو، إذا شارك في عدد معين من المباريات والدقائق؛ لكن نادي العاصمة الإسبانية تعمد إجلاس جريزمان على الدكة كثيرًا - لعدم تحقيق هذا الشرط -، ومن ثم التفاوض مع برشلونة على مبلغ الـ22 مليونًا.
* كليمون لونجليه:
أما بالنسبة للونجليه وبدون حديث كثير؛ فهو كان يتحصل على راتب ضخم لا يتناسب مع ما يقدّمه، وكان لابد لبرشلونة من التخلي عنه لتسجيل لاعبين آخرين.
وقام برشلونة بـ"إعارة" لونجليه إلى نادي أستون فيلا، صيف عام 2023، على أمل أن يتألق اللاعب ويقوم النادي الإنجليزي بشرائه نهائيًا؛ وهو الأمر الذي لم يحدث في النهاية.
وعندما عاد المدافع الفرنسي صيف 2024، تورط برشلونة في عقده الكبير مجددًا؛ حيث لم يظهر في الصورة سوى نادٍ واحد فقط، مُستعد للحصول على اللاعب وتحمُل جزء كبير من راتبه.
مرة أخرى.. هذا النادي لم يكن إلا أتلتيكو مدريد، الذي خطف اللاعب "معارًا" مقابل 3 ملايين يورو؛ قبل أن يشترط على برشلونة "فسخ عقده" لضمه نهائيًا صيف 2025، مع تحمُل كامل رواتبه.
برشلونة رفض ثم رفض ثم رفض؛ حتى رأى أن الميركاتو سيُغلق ولا يوجد أي نادٍ يرغب في اللاعب، ليتم تنفيذ شرط أتلتيكو في النهاية.