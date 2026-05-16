"احتفال رونالدو الغريب بالكرة الذهبية وهدم ملعب الخماسي" .. أنشيلوتي يكشف كواليس فترته في ريال مدريد

في مقابلة مع بودكاست «تريبليتا» الذي تبثه صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، كشف دافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي، عن حكاية مذهلة تتعلق بأخلاقيات العمل لدى مهاجم فريق النصر.

تعود القصة إلى عام 2014، وهو العام الذي تفوق فيه رونالدو على ليونيل ميسي ومانويل نوير ليحصد جائزة الكرة الذهبية الثالثة له بعد موسم حطم فيه الأرقام القياسية في إسبانيا.

وفقًا لأنشيلوتي الابن، كانت الاحتفالات قصيرة ومحدودة للغاية، وكان اللاعب نفسه هو من يتحكم فيها: "عندما فاز بالكرة الذهبية في عام 2014، احتفل كريستيانو بكأس من الشمبانيا. وفي أول حصة تدريبية، طلب إجراء حصة إضافية لحرق السعرات الحرارية".



