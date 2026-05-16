"احتفال رونالدو الغريب بالكرة الذهبية وهدم ملعب الخماسي" .. أنشيلوتي يكشف كواليس فترته في ريال مدريد
حرق السعرات الحرارية التي اكتسبها من حفل الكرة الذهبية!
في مقابلة مع بودكاست «تريبليتا» الذي تبثه صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، كشف دافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي، عن حكاية مذهلة تتعلق بأخلاقيات العمل لدى مهاجم فريق النصر.
تعود القصة إلى عام 2014، وهو العام الذي تفوق فيه رونالدو على ليونيل ميسي ومانويل نوير ليحصد جائزة الكرة الذهبية الثالثة له بعد موسم حطم فيه الأرقام القياسية في إسبانيا.
وفقًا لأنشيلوتي الابن، كانت الاحتفالات قصيرة ومحدودة للغاية، وكان اللاعب نفسه هو من يتحكم فيها: "عندما فاز بالكرة الذهبية في عام 2014، احتفل كريستيانو بكأس من الشمبانيا. وفي أول حصة تدريبية، طلب إجراء حصة إضافية لحرق السعرات الحرارية".
روح المنافسة في البرنابيو
وأوضح دافيدي، الذي يستعد حالياً لمساعدة والده مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، أن هذا المستوى من التنافسية كان معديّاً داخل غرفة ملابس ريال مدريد. فلم يقتصر الأمر على الملعب فقط حيث كان اللاعبون يتنافسون فيما بينهم، بل امتد إلى كل نشاط شاركوا فيه في ملعب التدريب.
قال دافيدي: "هل هذا هو سر الأبطال؟ أعتقد ذلك، على الرغم من أنه يكون مبالغًا فيه أحيانًا، أتذكر، على سبيل المثال، أنه في ريال مدريد، تنافس لاعبان لن أذكر اسميهما في مباراة تنس الريشة في الرابعة صباحًا، في طريق عودتهما من مباراة خارجية، لأنهما كانا قد تعاهدا على رهان. وفي مناسبة أخرى، اضطررنا إلى تفكيك ملعب كرة القدم-التنس الخماسي لأن المباريات أصبحت شديدة الحدة".
السعي إلى الكمال لدى كروس ومودريتش
في حين أن رونالدو غالبًا ما يستحوذ على عناوين الصحف بفضل لياقته البدنية، أشار دافيدي أيضًا إلى أساطير ريال مدريد الآخرين الذين كانوا يطالبون بالكمال في كل جانب من جوانب حياتهم المهنية. وعندما سُئل عن أفضل اللاعبين الذين عمل معهم، سارع إلى ذكر أساطير خط الوسط الذين شكلوا حقبة في البرنابيو.
وقال دافيدي: "[توني] كروس. وكذلك [لوكا] مودريتش، الذي لديّ قصة رائعة عنه. كان يلعب دائماً مرتدياً جوارب تحت جوارب ريال مدريد. ذات يوم، في ملعب رايو، نسي مسؤول المعدات، الذي كان بمثابة أخ له، إحضارها. فغضب لوكا بشدة. كانوا لاعبين يسعون إلى الكمال".
التحضير للبرازيل
وبالانتقال إلى دوره الحالي مع منتخب "السيليساو"، تحدث دافيدي عن الضغوط التي ترافق إدارة المنتخب الوطني والثقافة الفريدة لكرة القدم البرازيلية.
وبعد فترة قضاها كمدرب رئيسي لفريق بوتافوجو، أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الفني لوالده، في الوقت الذي يتطلعان فيه إلى تحقيق المجد العالمي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بأهدافه المستقبلية، قال دافيد: "الآن تأتي بطولة كأس العالم إلى جانب والدي، ثم آمل أن أجد ناديًا يروق لي. لدي بالفعل بعض العروض على الطاولة وأريد أن أقرر قبل البطولة، لكننا سنرى".
وفيما يتعلق بالمنصب في البرازيل، أضاف: "نعتقد أنه خارج إيطاليا لا توجد ثقافة المنافسة بأي ثمن، لكن الشغف الذي رأيته في البرازيل، تجاه المنتخب الوطني، وكذلك في بوتافوجو، حيث دربت، لا يصدق. الجميع يريد الفوز، وعندما ترى القميص الأخضر والأصفر لا يمكنك إلا أن تشعر بمسؤولية كبيرة".