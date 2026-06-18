"سيعود بالتأكيد إلى ريال مدريد ولكن" .. دافور سوكر يتحدث عن مستقبل مودريتش بعد كأس العالم!

يزعم الأسطورة الكرواتية دافور سوكر، أن نجم وسط ميلان، لوكا مودريتش، مقدّر له العودة إلى ريال مدريد، بعد مغادرة العملاق الإيطالي، مضيفًا أن صاحب الأربعين عامًا، سينضم إلى الميرينجي مجددًا بعد كأس العالم.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد فتح الباب أمام عودة لوكا مودريتش، في الوقت الذي لا يزال مستقبله غامضًا مع ميلان، بين تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف، أم يتم تجديده.

ورغم تقديمه موسمًا استثنائيًا مع ميلان، إلا أن الحلم انهار في الأمتار الأخيرة، حيث فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي كان بمثابة أحد شروط مودريتش من أجل تجديد عقده، بالإضافة إلى بقاء ماسيميليانو أليجري (وهو الذي لم يتم أيضًا بسبب إقالة المدرب)، مع تدعيم الروسونيري بالصفقات القوية في الصيف.

ومع ذلك، فقد أشارت صحيفة "توتو سبورت"، إلى أن مودريتش ينتظر الحديث مع المسؤولين عن المشروع الفني الجديد، ومن بينهم المدرب المحتمل أوليفر جلاسنر، ولن يتخذ قراره إلا بعد تلك المحادثة.