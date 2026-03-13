دافع ديفيد مويس عن ميكيل أرتيتا في مواجهة الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب أرسنال، حيث قال مدرب إيفرتون إنه ليس بوسع كل فريق ممارسة «اللعبة الجميلة»
الهوس بـ«اللعبة الجميلة»
وفي رد مباشر على المنتقدين قبيل رحلة إيفرتون لمواجهة أرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، تساءل مويس عن سبب تصوير نقاط قوة «المدفعجية» على أنها نقاط ضعف. وقال مدرب «التوفيز»: «ماذا عن كل هذه الأمور التي تتحدثون عنها؟ أنتم تجعلون الأمر يبدو وكأنه مشكلة لأنهم يجيدون الكرات الثابتة». وشدد على أن القوة البدنية وإتقان الكرات الثابتة هما ركيزتان تاريخيتان لنجاح كرة القدم الإنجليزية. وتدعم الإحصائيات وجهة نظره، حيث سجل أرسنال 21 هدفاً من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري، في حين أن 35 هدفاً فقط من أصل 100 هدف سجلها الفريق في جميع المسابقات جاءت من اللعب المفتوح، مما يثبت فعالية تكتيكاته.
الجمال مقابل الملل في الدوري الإنجليزي الممتاز
وفي إطار دفاعه، قال مويس إن المطالبة بالكمال الجمالي الدائم أمر غير واقعي وقد يضر بالرياضة. "إنهم فريق قوي بدنيًا ولا أرى أي مشكلة في ذلك – فهذا جزء من اللعبة. هناك فكرة سائدة مفادها أن على الجميع لعب كرة القدم الجميلة وأن كل شيء يجب أن يكون مثاليًا. حسناً، لو فعلنا ذلك جميعاً، لكان الأمر مملّاً"، أضاف، مشدداً على الحاجة إلى التنوع التكتيكي.
التطور متجاوزًا الانتقادات
سارع مويس إلى وصف لاعبه السابق بأنه أحد أبرز المواهب التدريبية في الدوري الممتاز. وأشار إلى أن الإسباني نجح في تحويل أرسنال إلى آلة قوية قادرة على الفوز بطرق متنوعة. "لدينا مدربون مذهلون، وميكيل أحدهم، وقد جاءوا إلى هذا البلد وأظهروا لنا ما يمكنهم فعله. ربما لا يستطيعون الاستمرار في ذلك والقيام به طوال الوقت؛ لكن ميكيل تمكن من تطوير فريقه ودفعه إلى الأمام"، أوضح مويس.
دفعة معنوية لإيفرتون بعودة لاعبيه المصابين
وفي الوقت الذي أشاد فيه مويس بأرتيتا، قدم أيضًا آخر المستجدات بشأن تشكيلة الفريق في ظل استعداد إيفرتون لمهمته الصعبة على ملعب الإمارات. ويأمل «التوفيز» في عودة جاراد برانثوايت، الذي قدم أداءً متميزًا هذا الموسم. ويخضع المدافع، الذي غاب عن معسكر التدريب الأخير للنادي في البرتغال، للفحص الطبي لتحديد إمكانية عودته. ومن المتوقع أن يكون له دور حاسم في إيقاف هجوم أرسنال الذي لا يزال قاتلًا بغض النظر عن الجدل الدائر حول «أسلوب» اللعب.
