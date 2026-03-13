Goal.com
مباشر
West Ham United v Arsenal FC - Premier League

ترجمه

دافع ديفيد مويس عن ميكيل أرتيتا في مواجهة الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب أرسنال، حيث قال مدرب إيفرتون إنه ليس بوسع كل فريق ممارسة «اللعبة الجميلة»

دافع ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، عن ميكيل أرتيتا في مواجهة الانتقادات الموجهة لتكتيكات أرسنال. وعلى الرغم من تصدر الفريق لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد انتقد عدد من المنافسين والمحللين اعتماد «المدفعجية» على الكرات الثابتة. ويجد مويس، الذي تعاقد مع لاعب الوسط السابق أرتيتا للعب مع إيفرتون، هذا الأمر محيرًا، مؤكدًا أن ليس كل فريق قادر على لعب "اللعبة الجميلة" وأن الكفاءة في الكرات الثابتة تعد نقطة قوة حيوية لأي فريق يطمح للفوز باللقب، وليست عيبًا كما يزعم العديد من النقاد.

  • الهوس بـ«اللعبة الجميلة»

    وفي رد مباشر على المنتقدين قبيل رحلة إيفرتون لمواجهة أرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، تساءل مويس عن سبب تصوير نقاط قوة «المدفعجية» على أنها نقاط ضعف. وقال مدرب «التوفيز»: «ماذا عن كل هذه الأمور التي تتحدثون عنها؟ أنتم تجعلون الأمر يبدو وكأنه مشكلة لأنهم يجيدون الكرات الثابتة». وشدد على أن القوة البدنية وإتقان الكرات الثابتة هما ركيزتان تاريخيتان لنجاح كرة القدم الإنجليزية. وتدعم الإحصائيات وجهة نظره، حيث سجل أرسنال 21 هدفاً من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري، في حين أن 35 هدفاً فقط من أصل 100 هدف سجلها الفريق في جميع المسابقات جاءت من اللعب المفتوح، مما يثبت فعالية تكتيكاته.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    الجمال مقابل الملل في الدوري الإنجليزي الممتاز

    وفي إطار دفاعه، قال مويس إن المطالبة بالكمال الجمالي الدائم أمر غير واقعي وقد يضر بالرياضة. "إنهم فريق قوي بدنيًا ولا أرى أي مشكلة في ذلك – فهذا جزء من اللعبة. هناك فكرة سائدة مفادها أن على الجميع لعب كرة القدم الجميلة وأن كل شيء يجب أن يكون مثاليًا. حسناً، لو فعلنا ذلك جميعاً، لكان الأمر مملّاً"، أضاف، مشدداً على الحاجة إلى التنوع التكتيكي.

  • التطور متجاوزًا الانتقادات

    سارع مويس إلى وصف لاعبه السابق بأنه أحد أبرز المواهب التدريبية في الدوري الممتاز. وأشار إلى أن الإسباني نجح في تحويل أرسنال إلى آلة قوية قادرة على الفوز بطرق متنوعة. "لدينا مدربون مذهلون، وميكيل أحدهم، وقد جاءوا إلى هذا البلد وأظهروا لنا ما يمكنهم فعله. ربما لا يستطيعون الاستمرار في ذلك والقيام به طوال الوقت؛ لكن ميكيل تمكن من تطوير فريقه ودفعه إلى الأمام"، أوضح مويس.

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    دفعة معنوية لإيفرتون بعودة لاعبيه المصابين

    وفي الوقت الذي أشاد فيه مويس بأرتيتا، قدم أيضًا آخر المستجدات بشأن تشكيلة الفريق في ظل استعداد إيفرتون لمهمته الصعبة على ملعب الإمارات. ويأمل «التوفيز» في عودة جاراد برانثوايت، الذي قدم أداءً متميزًا هذا الموسم. ويخضع المدافع، الذي غاب عن معسكر التدريب الأخير للنادي في البرتغال، للفحص الطبي لتحديد إمكانية عودته. ومن المتوقع أن يكون له دور حاسم في إيقاف هجوم أرسنال الذي لا يزال قاتلًا بغض النظر عن الجدل الدائر حول «أسلوب» اللعب.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
0