دافع ديفيد مويس عن ميكيل أرتيتا في مواجهة الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب أرسنال، حيث قال مدرب إيفرتون إنه ليس بوسع كل فريق ممارسة «اللعبة الجميلة»

وفي رد مباشر على المنتقدين قبيل رحلة إيفرتون لمواجهة أرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، تساءل مويس عن سبب تصوير نقاط قوة «المدفعجية» على أنها نقاط ضعف. وقال مدرب «التوفيز»: «ماذا عن كل هذه الأمور التي تتحدثون عنها؟ أنتم تجعلون الأمر يبدو وكأنه مشكلة لأنهم يجيدون الكرات الثابتة». وشدد على أن القوة البدنية وإتقان الكرات الثابتة هما ركيزتان تاريخيتان لنجاح كرة القدم الإنجليزية. وتدعم الإحصائيات وجهة نظره، حيث سجل أرسنال 21 هدفاً من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري، في حين أن 35 هدفاً فقط من أصل 100 هدف سجلها الفريق في جميع المسابقات جاءت من اللعب المفتوح، مما يثبت فعالية تكتيكاته.