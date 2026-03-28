Darwin Nunez Hilal Uruguay (Goal Only)Goal AR
90 دقيقة حياة: اشتاقوا لفوضى داروين نونيز .. وتحرك الهلال قد لا يكفي لإنقاذ حلمه!

داروين نونيز
الهلال
أوروجواي
كأس العالم
دوري أبطال آسيا النخبة

ماذا ينتظر نجم أوروجواي؟

بإيجابياتها وسلبياتها، ولكنها تبقى بادرة أمل للأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي بات حائرًا بين تقليص مشاركاته مع الزعيم إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتواجد في نهائيات كأس العالم 2026.

نونيز قرر رفع شعار "العائلة أولًا"، وفضّل البقاء مع الهلال، رغم الاكتفاء بمشاركته الآسيوية، لتأتي الصدمة من الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والأمل من المدرب مارسيلو بييلسا.

  • هل تأثر نونيز بـ"التضحية من أجل العائلة"؟

    على مدار شهر كامل، كان موقف داروين نونيز يستحق الترقب، فبينما قرر التضحية بدقائق مشاركاته "المحلية" مع الهلال، بات السؤال هو "هل يتأثر حضوره مع منتخب أوروجواي، خاصة وأنه على أعتاب المونديال؟".

    الصحفي سيباستيان جيوفانيلي، من شبكة ESPN أوروجواي، سبق وأن قال إن نونيز يرغب في البقاء مع الهلال، حتى نهاية الموسم، استجابة لرغبة عائلته التي ترغب في البقاء داخل المملكة.

    الإجابة جاءت في مباراة إنجلترا "الودية"، والتي حملت معها خبرين؛ الأول جيد والآخر سيء لنونيز، مع التنويه بأن المواجهات الودية ليست مقياسًا نهائيًا على اختيارات المدربين، ولكنها تبقى مجرد مؤشر فقط.

    * الخبر الجيد: داروين نونيز يعود إلى قائمة أوروجواي، بعد غياب منذ سبتمبر الماضي، بل وشارك في ودية إنجلترا.

    * الخبر السيء: نونيز يخوض أقل عدد من الدقائق في مباراة واحدة، على مدار مسيرته الدولية، حيث شارك لمدة 11 دقيقة فقط، بعد نزوله بديلًا في الدقيقة 87.

    وبينما حملت مشاركة نونيز البشرى لمنتخب أوروجواي الذي انتزع تعادلًا مثيرًا من إنجلترا، بهدف أحرزه فيديريكو فالفيردي، ليحتفلا معًا بإشارة السكوت للجماهير الإنجليزية من قلب ملعب ويمبلي، جاء تحرك الهلال من أجل إنقاذ حظوظه الآسيوية.

    عندما قرر نونيز اللعب في الآسيوية فقط، فإنه بات أمامه 7 مباريات مع الهلال، حتى نهاية الموسم، شارك خلالها في مباراتي شباب الأهلي والوحدة، وسجل هدفين في آخر مباراة بمرحلة الدوري.

    وبينما تقرر إيقاف داروين نونيز في أولى مباراة بالأدوار الإقصائية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، جاء قرار الاتحاد الآسيوي، ليضيف صدمة جديدة للأوروجوياني، بجعل مباريات دور الـ16 لأندية غرب آسيا، من مباراة واحدة، بدلًا من الذهاب والإياب، بعد تأجيل مواعيده السابقة بسبب أحداث الصراع العسكري في الشرق الأوسط، ما يعني غيابه عن ثمن النهائي.

    هنا، قرر الهلال التحرك، وتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، بإسقاط عقوبة إيقاف نونيز، عن مباراة السد، بعد تعديل نظام دور الـ16، وضمه لنظام التجمع في جدة.

    ومع قلة المباريات المتاحة أمام نونيز، فإن إسقاط تلك العقوبة، سيكون بمثابة "90 دقيقة حياة"، لمهاجم الهلال، الذي بات لا يتحمل المزيد من نقص دقائق اللعب.

  • الاشتياق إلى "فوضى" نونيز

    بعد احتفاله بإشارة السكوت إلى جماهير إنجلترا، خرج عدد من التعليقات التي أبدت اشتياقها إلى ذلك الأوروجوياني وفوضاه في ليفربول.

    نونيز نال الكثير من الانتقادات مع الهلال، بسبب كثرة إهدار الفرص، الأمر الذي دفع سيموني إنزاجي لإبقائه في المشاركات الآسيوية، بعد ضم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي في الفترة الشتوية.

    ولكن، هذا أيضًا يمثل تحديًا جديدًا لنونيز، فحتى لو نال الهلال موافقة على إسقاط عقوبته أمام السد القطري، في ثمن النهائي، فهل يضمن الأوروجوياني المشاركة بشكل كافٍ في الأدوار المقبلة، حال تأهل الهلال.

    الإجابة هنا أيضًا تحمل شقين، إيجابيًا وسلبيًا، فأما الجانب المضيء، أن إنزاجي اعتمد بصورة أساسية على نونيز في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي والوحدة، في ختام مرحلة الدوري.

    ولكن الجانب المظلم، أن الأدوار الإقصائية ستفتح الباب أمام مشاركة كريم بنزيما مع الهلال، والذي كان لا يملك حق المشاركة في مرحلة الدوري، بسبب مشاركته مسبقًا مع الاتحاد، بالإضافة إلى منح إنزاجي الفرصة لقادر ميتي بالتواجد في الآسيوية، على حساب ظهوره في دوري روشن، وكذلك تواجد ماركوس ليوناردو.

    هذه المعايير الجديدة ستمثل تحديًا جديدًا لداروين نونيز، كون إنزاجي سيصبح حائرًا، أمام الاستمرار في منح فرصة الظهور الأساسي للأوروجوياني في دوري النخبة الآسيوية، على حساب بنزيما الذي يمثل عنصرًا أساسيًا مع الزعيم.

    وأمام هذه التحديات الجديدة، يأتي السؤال، هل سينال داروين نونيز فرصة الظهور في إقصائيات دوري النخبة الآسيوية؟ أم ستشتاق الجماهير لفوضاه في الهلال، على غرار ليفربول؟

  • كلمة أخيرة..

    على مدار 37 مباراة، تنوعت مشاركة داروين نونيز مع منتخب أوروجواي، حيث تواجد في مونديال قطر، وسجل هدفين في كوبا أمريكا، كما ساهم في رحلة "السيليستي" إلى كأس العالم 2026.

    لا تزال أمامنا ودية الجزائر، للمزيد من المؤشرات حول وضع نونيز مع منتخب بلاده، وما إذا كان تواجده "الآسيوي" مع الهلال، سيحوله إلى لاعب بديل في رحلته الدولية، أم أن لقاء إنجلترا كان مجرد استثناءً.

    وكما تحدثنا مسبقًا، فإن تجربة الأهلي مع نجمه البرازيلي السابق روبرتو فيرمينو، تعد بادرة أمل لداروين نونيز بالتألق في النخبة الآسيوية، ولكن يبقى الشرط الأساسي، وهو "المشاركة" أمام كوكبة هجوم الهلال.

