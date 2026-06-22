حلم المونديال صار كابوسًا: 65 دقيقة تعقد موقف نونيز .. أوهام ليفربول تحوله إلى "صداع" في رأس الهلال!

وإذا ما اعتبرنا بأن مشاركة داروين نونيز، في كأس العالم، معيارًا أساسيًا لجذب الأنظار إليه، فإن الأوروجوياني، فإن مساهمات الأوروجوياني تتوقف عند محاولات صنع الفرص، والتواجد في مناطق متفرقة في ملعب الخصم، بدءًا من التراجع إلى وسط الملعب، ومن ثم محاولة صنع الخطورة في العمق وعلى الأطراف.
ورغم ذلك، فإن مصير نونيز مرتبط بما سيحققه منتخب أوروجواي، الذي عقد حساباته في التأهل، حيث اكتفى بالتعادل مع السعودية (1-1) وكاب فيردي (2-2)، ليصبح مطالبًا بالخروج بنتيجة إيجابية أمام إسبانيا، متصدر المجموعة بـ4 نقاط، إذا ما أراد دخول حسابات التأهل.
وفي هذا السياق، فإن داروين نونيز سيظل بمثابة صداع في رأس الهلال، إذا ما أراد البحث عن عرض للموافقة على رحيله، خاصة وأن المؤشرات المستقبلية، تتجه نحو عدم الإبقاء على المهاجم صاحب الـ26 عامًا، رغم ارتباطه بعقد مع الزعيم، حتى يونيو 2028.
ورغم الوفرة الهجومية في صفوف الهلال، إلا أن اسمه ارتبط بالرغبة في صنع المفاجأة في الصيفية، بالتزامن مع التغريدة التي أطلقها الأمير الوليد بن طلال، قبل أسبوعين، بقوله "الهدوء ما قبل العاصفة"، والتي فسرها الكثيرون بأنها تتعلق بالميركاتو الصيفي.
وفي ظل امتلاك الهلال مهاجمين على غرار كريم بنزيما وماركوس ليوناردو ومحمد قادر ميتي، فقد ارتبط اسم الزعيم بتكهنات حول الدخول في صفقات مفاجئة، أمثال رافينيا وعثمان ديمبيلي، نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان.
ووسط كل ذلك، فإن داروين نونيز، الغائب عن القائمة المحلية منذ الفترة الشتوية، بات الاتجاه نحو رحيله أقرب من البقاء، إلا أن مصيره من العروض، لا يزال متوقفًا على أدائه، وقد تشهد مباراته أمام إسبانيا، مفاجأة سارة لإدارة الهلال، إذا ما تمكن نونيز من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتادور، إلا أنه موقفه حتى الآن، أنه بمثابة صداع في رأس الهلال.