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محمود خالد

حلم المونديال صار كابوسًا: 65 دقيقة تعقد موقف نونيز .. أوهام ليفربول تحوله إلى "صداع" في رأس الهلال!

فقرات ومقالات
داروين نونيز
الهلال
أوروجواي
ليفربول
كأس العالم
دوري روشن السعودي

أين يذهب نونيز؟

يبدو أن الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، بات على أعتاب الدخول في نفق مظلم، فيما يتعلق بمستقبله بعد كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي قد يتسبب في "صداع" لدى إدارة الهلال.

المهاجم الذي لا يسجل، هكذا بات نونيز، رغم أنه يتواجد باستمرار في تشكيل مارسيلو بييلسا، إلا أنه لا يزال يفرط في فرص تواجده في المونديال، للمرة الثانية، ولا يسعف منتخب بلاده، الذي تعثر للمرة الثانية، وبات أمام اختبار صعب أمام إسبانيا، من أجل التأهل.

  • سهم نونيز يواصل الانخفاض

    مباراة كاب فيردي حملت معها مؤشرات غير جيدة، لداروين نونيز، والذي شارك بديلًا في الدقيقة 70، بعد خروج فيناس، في الوقت الذي كان فيه منتخب أوروجواي، متعادلًا، بهدفين لمثلهما، وهي النتيجة التي انطلقت معها صافرة النهاية.

    وبقطع النظر عمّا حدث في المباراة، وخاصة لقطة الخروج عن الروح الرياضية، في هدف ماكسيميليانو أراوخو، إلا أن الملاحظ هنا، أن داروين نونيز الذي شارك أساسيًا، في مباراة السعودية، بالجولة الأولى، صار أسيرًا لدكة البدلاء، لمدة 70 دقيقة، قبل أن يدخل المباراة، ورغم أنه صنع بعض الخطورة، ومنها كرة عرضية لم يتمكن معها فيديريكو فالفيردي من تحويلها إلى الشباك، ولكن تبقى أزمة مهاجم الهلال في الصيام التهديفي.

    وكانت كأس العالم، بمثابة الأمل إلى داروين نونيز، من أجل إعادة أنظار الأندية العالمية إليه، وذلك بعد فترة قصيرة لم تحقق المأمول له على الهلال، لينتهي به الأمر خارج القائمة المحلية.

    وبشكل عام، فإن داروين نونيز، شارك في 45 دقيقة أمام المنتخب السعودي، و20 دقيقة ضد كاب فيردي، ولا يزال يواصل عجزه عن زيارة الشباك، للنسخة الثانية، بعدما كان نجم ليفربول السابق، عنصرًا أساسيًا في مونديال قطر، ولم يتمكن أيضًا من التسجيل في أي من المباريات الثلاث.

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  • Darwin Nunez Liverpool 2025Getty

    هل يتراجع ليفربول؟

    وأشار الصحفي الأوروجوياني مارتن تشاكيرو، نقلًا عن خوان بابلو روميرو، إلى أن داروين نونيز على وشك العودة إلى ليفربول، بعد كأس العالم، كجزء من خطة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد أندوني إيراولا، إلا أن الأوروجوياني يركز حاليًا على مسيرته في كأس العالم، فيما ردت مصادر لـ"ليفربول إيكو"، بنفي التكهنات التي تشير إلى عودة نونيز إلى ملعب أنفيلد، وهو الأمر الذي اتفق عليه وكلاء اللاعب أيضًا.

    وفي ظل اختلاف الرؤى حول عودة نونيز إلى ليفربول، سواء بالنفي أو الإيجاب، فإن مصير الأوروجوياني لا يزال غامضًا، خاصة في ظل غيابه عن التسجيل مع منتخب أوروجواي، منذ مباراة بوليفيا في كوبا أمريكا، وتحديدًا في يونيو 2024، وكذلك استبعاده من القائمة المحلية بنادي الهلال، وعدم خوضه أي مباراة منذ يناير الماضي.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    صداع في الهلال

    وإذا ما اعتبرنا بأن مشاركة داروين نونيز، في كأس العالم، معيارًا أساسيًا لجذب الأنظار إليه، فإن الأوروجوياني، فإن مساهمات الأوروجوياني تتوقف عند محاولات صنع الفرص، والتواجد في مناطق متفرقة في ملعب الخصم، بدءًا من التراجع إلى وسط الملعب، ومن ثم محاولة صنع الخطورة في العمق وعلى الأطراف.

    ورغم ذلك، فإن مصير نونيز مرتبط بما سيحققه منتخب أوروجواي، الذي عقد حساباته في التأهل، حيث اكتفى بالتعادل مع السعودية (1-1) وكاب فيردي (2-2)، ليصبح مطالبًا بالخروج بنتيجة إيجابية أمام إسبانيا، متصدر المجموعة بـ4 نقاط، إذا ما أراد دخول حسابات التأهل.

    وفي هذا السياق، فإن داروين نونيز سيظل بمثابة صداع في رأس الهلال، إذا ما أراد البحث عن عرض للموافقة على رحيله، خاصة وأن المؤشرات المستقبلية، تتجه نحو عدم الإبقاء على المهاجم صاحب الـ26 عامًا، رغم ارتباطه بعقد مع الزعيم، حتى يونيو 2028.

    ورغم الوفرة الهجومية في صفوف الهلال، إلا أن اسمه ارتبط بالرغبة في صنع المفاجأة في الصيفية، بالتزامن مع التغريدة التي أطلقها الأمير الوليد بن طلال، قبل أسبوعين، بقوله "الهدوء ما قبل العاصفة"، والتي فسرها الكثيرون بأنها تتعلق بالميركاتو الصيفي.

    وفي ظل امتلاك الهلال مهاجمين على غرار كريم بنزيما وماركوس ليوناردو ومحمد قادر ميتي، فقد ارتبط اسم الزعيم بتكهنات حول الدخول في صفقات مفاجئة، أمثال رافينيا وعثمان ديمبيلي، نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان.

    ووسط كل ذلك، فإن داروين نونيز، الغائب عن القائمة المحلية منذ الفترة الشتوية، بات الاتجاه نحو رحيله أقرب من البقاء، إلا أن مصيره من العروض، لا يزال متوقفًا على أدائه، وقد تشهد مباراته أمام إسبانيا، مفاجأة سارة لإدارة الهلال، إذا ما تمكن نونيز من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتادور، إلا أنه موقفه حتى الآن، أنه بمثابة صداع في رأس الهلال.