حلم المونديال صار كابوسًا: 65 دقيقة تعقد موقف نونيز .. أوهام ليفربول تحوله إلى "صداع" في رأس الهلال!

مباراة كاب فيردي حملت معها مؤشرات غير جيدة، لداروين نونيز، والذي شارك بديلًا في الدقيقة 70، بعد خروج فيناس، في الوقت الذي كان فيه منتخب أوروجواي، متعادلًا، بهدفين لمثلهما، وهي النتيجة التي انطلقت معها صافرة النهاية.

وبقطع النظر عمّا حدث في المباراة، وخاصة لقطة الخروج عن الروح الرياضية، في هدف ماكسيميليانو أراوخو، إلا أن الملاحظ هنا، أن داروين نونيز الذي شارك أساسيًا، في مباراة السعودية، بالجولة الأولى، صار أسيرًا لدكة البدلاء، لمدة 70 دقيقة، قبل أن يدخل المباراة، ورغم أنه صنع بعض الخطورة، ومنها كرة عرضية لم يتمكن معها فيديريكو فالفيردي من تحويلها إلى الشباك، ولكن تبقى أزمة مهاجم الهلال في الصيام التهديفي.

وكانت كأس العالم، بمثابة الأمل إلى داروين نونيز، من أجل إعادة أنظار الأندية العالمية إليه، وذلك بعد فترة قصيرة لم تحقق المأمول له على الهلال، لينتهي به الأمر خارج القائمة المحلية.

وبشكل عام، فإن داروين نونيز، شارك في 45 دقيقة أمام المنتخب السعودي، و20 دقيقة ضد كاب فيردي، ولا يزال يواصل عجزه عن زيارة الشباك، للنسخة الثانية، بعدما كان نجم ليفربول السابق، عنصرًا أساسيًا في مونديال قطر، ولم يتمكن أيضًا من التسجيل في أي من المباريات الثلاث.