وتعاقد الهلال مع نونيز، قادمًا من ليفربول، في صيف 2025، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن أداء الأوروجوياني صاحبه الكثير من الانتقادات، بسبب ظاهرة إهدار الفرص، رغم التنويه أيضًا بأن تواجد داروين كان يمثل حلولًا تكتيكية للمدير الفني سيموني إنزاجي.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا، خاض 24 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، و3 أهداف وتمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولكن، في ظل موجة الصفقات التي أبرمها الهلال في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، بضم 7 لاعبين جدد، على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، تقرر استبعاد داروين نونيز من القائمة المحلية للهلال، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يكن الحظ حليف نونيز أيضًا في تلك المسألة، بسبب إيقافه عن مباراة السد القطري، في دور الـ16، والتي أقيمت بنظام المباراة الواحدة بدلًا من الذهاب والإياب، والتي شهدت خروج الهلال من النخبة الآسيوية بركلات الترجيح، لينتهي موسم الأوروجوياني مبكرًا مع الزعيم.