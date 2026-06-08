بعد فترة قصيرة لم تكلل بالنجاح مع الهلال، بات الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، يبحث عن محطته الجديدة، في ظل التقارير الواردة بشأن تفاوض إدارة الزعيم معه على إنهاء عقده بالتراضي.
العودة إلى ليفربول .. مفاجأة داروين نونيز في انتظار إنهاء عقده مع الهلال!
ماذا صنع داروين نونيز مع الهلال؟
وتعاقد الهلال مع نونيز، قادمًا من ليفربول، في صيف 2025، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن أداء الأوروجوياني صاحبه الكثير من الانتقادات، بسبب ظاهرة إهدار الفرص، رغم التنويه أيضًا بأن تواجد داروين كان يمثل حلولًا تكتيكية للمدير الفني سيموني إنزاجي.
المهاجم صاحب الـ26 عامًا، خاض 24 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، و3 أهداف وتمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولكن، في ظل موجة الصفقات التي أبرمها الهلال في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، بضم 7 لاعبين جدد، على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، تقرر استبعاد داروين نونيز من القائمة المحلية للهلال، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولم يكن الحظ حليف نونيز أيضًا في تلك المسألة، بسبب إيقافه عن مباراة السد القطري، في دور الـ16، والتي أقيمت بنظام المباراة الواحدة بدلًا من الذهاب والإياب، والتي شهدت خروج الهلال من النخبة الآسيوية بركلات الترجيح، لينتهي موسم الأوروجوياني مبكرًا مع الزعيم.
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نونيز يريد العودة إلى ليفربول
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن داروين نونيز الذي يمر بفترة صعبة مع الهلال، بات يرغب في العودة إلى ليفربول، على الرغم من ارتباط اسم اللاعب بوجهات محتملة في برشلونة وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
الصحيفة الكتالونية وضعت داروين نونيز كبديل "محتمل" لبرشلونة إذا ما فشلت صفقة خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، في ظل سعي البلوجرانا لملء الفراغ الذي تركه روبرت ليفاندوفسكي بعد قراره بالرحيل.
وبخلاف ذلك، فإن الأوروجوياني يجذب أنظار الدوري الإنجليزي، حيث يبحث نيوكاسل عن مهاجم للموسم المُقبل، خاصة وأن الألماني نيك فولتمادي، الذي كلف النادي 75 مليون يورو، لم يحقق تطلعات الماكبايس، بتسجيله 11 هدفًا فقط.
وارتبط اسم نونيز أيضًا، بوجود اهتمام من تشيلسي بالتعاقد معه، وقد يسهل وصول تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد للبلوز، من عودته إلى الدوري الإنجليزي.
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لماذا قرر نونيز البقاء في الهلال رغم الاستبعاد المحلي؟
وكان الصحفي سيباستيان جيوفانيلي، من شبكة ESPN أوروجواي، قد صرّح في فبراير الماضي، بأن داروين نونيز يرغب في البقاء مع الهلال، حتى كأس العالم 2026، وأنه لم يتحدث مع المدير الفني لمنتخب بلاده، مارسيلو بييلسا، بشأن مستقبله.
وأوضح أن نونيز يريد أن يتجنب الانتقال مع عائلته إلى أي بلد آخر، سواء أوروجواي أو الأرجنتين أو البرازيل، حيث ترغب العائلة في البقاء داخل المملكة، الأمر الذي يدفعه للبقاء، حتى ولو على حساب المشاركة فقط في البطولة القارية، مضيفًا أن نونيز يدرك بأن المسألة صعبة، ولكنه حسم رغبته في البقاء مع الهلال حتى المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ورغم غياب نونيز عن المباريات منذ الفترة الشتوية، إلا أن ذلك لم يمنع بييلسا من الرهان عليه، سواءً بمشاركته بديلًا في وديتي إنجلترا والجزائر، في مارس الماضي، أو باستدعائه في قائمة أوروجواي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
ويستعد نونيز للمشاركة الثانية له في المونديال، بعد نسخة قطر 2022، حيث لعب مباريات بلاده الثلاث أمام كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا، إلا أنه لا يزال طامحًا في تسجيل هدفه الأول في البطولة العالمية.
ويملك نجم ليفربول السابق، في جعبته 38 مباراة دولية بقميص أوروجواي، سجل خلالها 6 أهداف في تصفيات كأس العالم، وخمسة في المباريات الودية، فضلًا عن هدفين في بطولة كوبا أمريكا.
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موسم نونيز مع الهلال
ورغم غيابه عن مباراتي دور الأربعة والنهائي، إلا أن داروين نونيز كان حاضرًا في مشهد احتفال لاعبي الهلال بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود بهدفين مقابل هدف.
نونيز اكتفى ببطولة وحيدة مع الهلال، خاصة بعدما ودّع الزعيم بطولة دوري النخبة الآسيوية مبكرًا، فضلًا عن احتلاله وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر الذي حسم اللقب.