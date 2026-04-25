خيتافي وبرشلونة | لا خوف في غياب يامال.. كوبارسي منقذ صامت وبيدري يعيد لنا أيام إنييستا!

نجح نادي برشلونة في تحقيق انتصار ثمين خارج قواعده على حساب خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب كوليسيوم.

سجل أهداف اللقاء فيرمين لوبيز في الدقيقة 44 وماركوس راشفورد في الدقيقة 74 ليؤمن الفريق ثلاث نقاط غالية عززت من صدارته لجدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز اللمحات من تلك المباراة التي بصمت على فوز برشلونة بالليجا بشكل شبه رسمي.



