Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona stay humble GFXGOAL
علي رفعت

خيتافي وبرشلونة | لا خوف في غياب يامال.. كوبارسي منقذ صامت وبيدري يعيد لنا أيام إنييستا!

فقرات ومقالات
خيتافي ضد برشلونة
خيتافي
برشلونة
الدوري الإسباني
باو كوبارسي
لامين يامال
ماركوس راشفورد
فيرمين لوبيز

فوز كتالوني هام للغاية!

نجح نادي برشلونة في تحقيق انتصار ثمين خارج قواعده على حساب خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب كوليسيوم.

سجل أهداف اللقاء فيرمين لوبيز في الدقيقة 44 وماركوس راشفورد في الدقيقة 74 ليؤمن الفريق ثلاث نقاط غالية عززت من صدارته لجدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز اللمحات من تلك المباراة التي بصمت على فوز برشلونة بالليجا بشكل شبه رسمي.


  • FBL-ESP-LIGA-GETAFE-BARCELONAAFP

    عودة الساحر واستعادة البريق البدني


    شهدت المباراة عودة النجم بيدري لتقديم مستويات مذهلة أخيرًا بعد فترة طويلة من التوهان البدني والذهني التي أثرت على مردوده في المباريات السابقة. 

    نجح بيدري في السيطرة على ريتم وسط الملعب ببراعة ذكرت الجميع بسحر الأسطورة إنييستا من خلال تمريرات كسر بها الخطوط الدفاعية لخيتافي وصناعته للهدف الأول.

     هذا الظهور القوي لبيدري كان بمثابة الخبر الأجمل للجماهير حيث بدا اللاعب مستعدًا بدنيًا لاستعادة مكانته كقائد لمنظومة اللعب مما جعل جمهور الفريق المنافس يودعه بتصفيق حار عند استبداله في الدقيقة 88 تقديرًا لمستواه وقدراته المذهلة.


    • إعلان

  • احتفالية فيرمين وروح الفريق الواحد


    خطف فيرمين لوبيز الأنظار ليس فقط بهدفه الرائع الذي افتتح به التسجيل بل باحتفاله المميز الذي أهداه لزميله الغائب لامين يامال مقلدًا طريقته الشهيرة.

    تعكس هذه اللفتة مدى الترابط والروح الجماعية التي زرعها هانزي فليك في غرف الملابس حيث أثبت فيرمين أنه لاعب من ذهب بوصوله إلى المساهمة رقم 29 هذا الموسم بتسجيله 13 هدفًا وصناعته لـ 16 هدفًا آخر.

    أداء فيرمين أكد أن هوية برشلونة الهجومية لا ترتبط بأسماء بعينها بل بمنظومة قوية قادرة على خلق الفرص وتسجيلها.


  • Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty

    سلاح المرتدات والتحول التكتيكي الذكي

    تجلى ذكاء هانزي فليك في هذه المباراة من خلال التخلي عن الاندفاع المبالغ فيه وإرجاع خط الدفاع قليلًا نحو الخلف مما منح الفريق مساحات شاسعة لاستغلالها في الهجمات المرتدة. الهدف الأول جاء نتيجة استخلاص رائع للكرة من باو كوبارسي وتحول هجومي سريع انتهى بلمسة فيرمين لوبيز في الدقيقة 44 بينما كرر الفريق السيناريو ذاته في الهدف الثاني بكرة طولية من ليفاندوفسكي نحو راشفورد في الدقيقة 74.

    هذا التعديل التكتيكي ساهم في كسر حالة الاستحواذ السلبي التي عانى منها الفريق في مباريات سابقة حيث أجبر تراجع الدفاع قليلًا لاعبي خيتافي على الخروج من مناطقهم مما خلق الفراغات المطلوبة للانطلاق والتهديف بأقل عدد من التمريرات.

  • مئوية ليفاندوفسكي وحسم راشفورد

    دخل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التاريخ مجددًا بعدما وصل إلى المساهمة رقم 100 له في الدوري الإسباني مع برشلونة بواقع 81 هدفًا و19 تمريرة حاسمة.

    صنع ليفاندوفسكي الهدف الثاني لزميله البديل ماركوس راشفورد الذي نجح في استغلال سرعته لإنهاء المباراة عمليًا في الدقيقة 74.

    اشفورد قدم أداءً جيدًا للغاية وأثبت أن أي قرار سيتخذه برشلونة دون التوقيع معه بشكل نهائي سيكون قرارًا سيئًا.


  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    كوبارسي المنقذ الصامت في الدفاع


    واصل الشاب باو كوبارسي تقديم أداء يفوق سنوات عمره بكثير حيث لعب دور المنقذ الصامت بفضل تدخلاته الحاسمة وتمريراته الدقيقة من الخلف.

    كانت اللقطة الأبرز له في الدقيقة 73 عندما أبعد كرة من على خط المرمى كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة تمامًا.

    كوبارسي لم يكن صلبًا في الدفاع فحسب بل كان هو من استخلص الكرة التي نتج عنها هدف التقدم الأول مما يجعله أحد أهم مكاسب برشلونة الدفاعية في السنوات الأخيرة.


  • فاتورة فليك وتصريحات وائل جمعة


    رغم المكاسب الكبيرة إلا أن المباراة لم تخلُ من القلق البدني المعتاد حيث غادر جول كوندي الملعب متأثرًا بآلام في الكتف كما عانى جافي وأولمو وغيرهم من تدخلات عنيفة للغاية من أصحاب الأرض.

    هذا الوضع البدني المترنح يعيدنا إلى تحليل وائل جمعة الذي ذكر أن أسلوب فليك المعتمد على الكثافة العالية والضغط المستمر هو السبب الرئيس وراء تزايد إصابات الفريق.

    الركض المتواصل والتحول السريع يضعان حملاً عضليًا هائلاً على اللاعبين وهو ما قد يفسر الانهيارات البدنية المتكررة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

    في الوقت نفسه تزايدت التساؤلات حول مدى استمرارية هذا النهج البدني الشاق خاصة وأن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين بسبب خط الدفاع المرتفع.

    يواجه هانزي فليك تحديًا مصيريًا في إقناع المتابعين بأن طريقته قادرة على جلب الذهب دون حرق أجساد اللاعبين تمامًا.

    تكرار الإصابات العضلية يشير إلى ضرورة إيجاد توازن أكبر في الملعب وفي توزيع المجهود لضمان وصول الفريق إلى نهاية الموسم وهو في قمة جاهزيته وليس في عيادة النادي.


  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد


    انتصار برشلونة في غياب لامين يامال هو رسالة ثقة للقاعدة الجماهيرية لكن الاستمرار في استنزاف مخزون اللاعبين البدني قد يحول هذه الأفراح إلى دموع في نهاية المطاف أو يعجل بنهاية مشروع فليك رغم كل تلك الألقاب التي يحصدها.

    برشلونة فليك يمتلك الروح والموهبة لكنه يحتاج إلى الحكمة في إدارة المجهود كي لا تضيع تضحيات كوبارسي وسحر بيدري سدى تحت وطأة الإصابات.



الدوري الإسباني
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو