خيتافي وبرشلونة | لا خوف في غياب يامال.. كوبارسي منقذ صامت وبيدري يعيد لنا أيام إنييستا!

رغم المكاسب الكبيرة إلا أن المباراة لم تخلُ من القلق البدني المعتاد حيث غادر جول كوندي الملعب متأثرًا بآلام في الكتف كما عانى جافي وأولمو وغيرهم من تدخلات عنيفة للغاية من أصحاب الأرض.
هذا الوضع البدني المترنح يعيدنا إلى تحليل وائل جمعة الذي ذكر أن أسلوب فليك المعتمد على الكثافة العالية والضغط المستمر هو السبب الرئيس وراء تزايد إصابات الفريق.
الركض المتواصل والتحول السريع يضعان حملاً عضليًا هائلاً على اللاعبين وهو ما قد يفسر الانهيارات البدنية المتكررة في الأمتار الأخيرة من الموسم.
في الوقت نفسه تزايدت التساؤلات حول مدى استمرارية هذا النهج البدني الشاق خاصة وأن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين بسبب خط الدفاع المرتفع.
يواجه هانزي فليك تحديًا مصيريًا في إقناع المتابعين بأن طريقته قادرة على جلب الذهب دون حرق أجساد اللاعبين تمامًا.
تكرار الإصابات العضلية يشير إلى ضرورة إيجاد توازن أكبر في الملعب وفي توزيع المجهود لضمان وصول الفريق إلى نهاية الموسم وهو في قمة جاهزيته وليس في عيادة النادي.