بعد إصابة هافيرتس.. ناجلسمان يواجه كابوسًا هجوميًا مع ألمانيا في كأس العالم

بعد أن قدم التمريرة الحاسمة التي سجل منها إيبيريشي إيزي هدف التقدم المبكر لأرسنال، سقط هافيرتس على أرضية الملعب وهو يتألم بوضوح بعد حوالي 20 دقيقة. ولم تقدم الإعادات التلفزيونية الأولية تفسيراً واضحاً لطبيعة إصابة المهاجم الألماني.

وعقب تلقيه العلاج لعدة دقائق من قبل الطاقم الطبي لأرسنال على الخطوط الجانبية، غادر المهاجم الملعب وهو يعرج وبدا عليه الإحباط الشديد، في حين رجح توماس هيتزلسبيرجر، المحلل الرياضي في شبكة "سكاي"، أن تكون الإصابة في منطقة الفخذ. ودخل فيكتور جيوكيريس بديلاً لهافيرتس في الدقيقة 34.

ولا يزال حجم الإصابة التي لحقت بنجم ليفركوزن السابق مجهولاً حتى الآن، حيث يُنتظر ظهور التشخيص الأولي فقط بعد إجراء مزيد من الفحوصات والتقييمات خلال الساعات التي تعقب المباراة.