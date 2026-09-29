خيانة مشروع كومو ليست خيارًا.. بند فابريجاس لا يصلح لبرشلونة وآرسنال!

أثار الكشف الأخير عن وجود بند سري يتيح لسيسك فابريجاس مغادرة نادي كومو حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الأوروبية، فالمدرب الإسباني الشاب الذي قاد الفريق الإيطالي إلى إنجاز تاريخي بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى ثم حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، وضع شرطًا يمنحه حرية الرحيل بتسهيلات مالية غير مسبوقة في حال طلبته ثلاثة أندية محددة هي برشلونة وآرسنال وتشيلسي.

ورغم البريق العاطفي الذي يحمله هذا البند، فإن الواقع العملي يثبت أن تفعيله في الوقت الراهن يمثل مغامرة غير محسوبة تهدد بنسف مسيرته التدريبية الواعدة في مهدها، وتضعه في مواجهة مبكرة مع مصير مجهول قد يقضي على طموحاته قبل أن تبدأ بالفعل.







