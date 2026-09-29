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Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL
علي رفعت

خيانة مشروع كومو ليست خيارًا.. بند فابريجاس لا يصلح لبرشلونة وآرسنال!

فقرات ومقالات
كومو
الدوري الإيطالي
برشلونة
الدوري الإسباني
تشيلسي
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
سيسك فابريجاس

فابريجاس يبقي جزءًا من قلبه بين لندن وكتالونيا!

أثار الكشف الأخير عن وجود بند سري يتيح لسيسك فابريجاس مغادرة نادي كومو حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الأوروبية، فالمدرب الإسباني الشاب الذي قاد الفريق الإيطالي إلى إنجاز تاريخي بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى ثم حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، وضع شرطًا يمنحه حرية الرحيل بتسهيلات مالية غير مسبوقة في حال طلبته ثلاثة أندية محددة هي برشلونة وآرسنال وتشيلسي. 

ورغم البريق العاطفي الذي يحمله هذا البند، فإن الواقع العملي يثبت أن تفعيله في الوقت الراهن يمثل مغامرة غير محسوبة تهدد بنسف مسيرته التدريبية الواعدة في مهدها، وتضعه في مواجهة مبكرة مع مصير مجهول قد يقضي على طموحاته قبل أن تبدأ بالفعل.


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  • Fabregas ComoGetty Images

    استقرار كتالوني يغلق الأبواب

    يقف نادي برشلونة في مقدمة الأحلام التي تداعب مخيلة فابريجاس منذ سنوات طويلة، إلا أن قراءة المشهد الكتالوني الراهن تؤكد استحالة إتمام هذه الخطوة في المدى القريب.

    فالمدرب الألماني هانسي فليك فرض استقرارًا فنيًا لافتًا داخل جدران النادي الكتالوني، ونجح في إعادة الهيبة التكتيكية والانتصارات الكبرى للفريق، وهو ما دفع الإدارة لتجديد عقده حتى صيف عام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

    إضافة إلى ذلك، لا تزال مرارة تجربة تشافي هيرنانديز حاضرة في أذهان الجميع، حيث دفع أسطورة خط الوسط ثمن التسرع في قيادة الفريق قبل اكتمال نضجه التدريبي، وتحول من أيقونة تاريخية إلى ضحية لضغوط جماهيرية وإعلامية لا ترحم أطاحت به سريعًا، وهو درس قاس يفرض على فابريجاس التريث طويلًا وتجنب المحرقة الكتالونية التي التهمت زميله السابق.


  • نضج مشروع آرسنال ورفض المغامرة

    أما على الصعيد الإنجليزي، فيبدو خيار آرسنال أكثر بعدًا عن المنطق الكروي، فالمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نجح بعد سنوات من الصبر والعمل الدؤوب في تحويل الفريق اللندني إلى بطل متوج وقوة مهيمنة ومرعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

    لقد بلغ مشروع المدفعجية ذروة النضج وبدأ يجني البطولات الكبرى تباعًا، وأصبح من غير المعقول نهائيًا أن تفكر إدارة النادي في التخلي عن صانع مجدها الحالي من أجل منح فرصة لمدرب شاب لا يملك ذات الخبرة التراكمية في الملاعب الإنجليزية. 

    الدخول في مقارنة مع أرتيتا في هذا التوقيت بالذات يمثل عبئًا ثقيلًا للغاية ومحاولة محفوفة بالمخاطر للقفز على منجزات مدرب أعاد رسم ملامح النادي بالكامل وصنع منظومة تنافس على كل الألقاب.


  • Xabi AlonsoGetty Images

    مقبرة تشيلسي وتحذير تشابي ألونسو

    يبقى تشيلسي الخيار الأكثر اضطرابًا وغموضًا بين الوجهات الثلاث، فرغم أن النادي اللندني يبحث باستمرار عن تجارب تدريبية جديدة، إلا أن بيئة العمل داخل قلعة ستامفورد بريدج تحولت إلى مقبرة حقيقية للمدربين خلال المواسم الأخيرة.

     يعاني النادي من غياب الهوية وتخبط القرارات الإدارية وعدم وضوح شكل المشروع المستقبلي، فضلًا عن غياب الصبر تمامًا على أي مدرب، وهو النقيض الصارخ لما يعيشه فابريجاس في كومو، حيث يحظى بثقة مطلقة وهدوء تام ودعم جماهيري وإداري لا يتوقف.

    القفز إلى تشيلسي في ظل حالته المتردية يحمل مخاطر جسيمة قد تسفر عن كارثة تعصف بمستقبله


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  • بيت القصيد

    البقاء في كومو ليس مجرد وفاء لمشروع بدأ يؤتي ثماره، بل هو القرار الأكثر حكمة لحماية مستقبل فابريجاس التدريبي من براثن التسرع وبريق الأماني غير الواقعية.