حلّل لاعب وسط ميلان السابق رود خوليت الوضع الراهن للفريق ومباراته أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، خلال حديثه لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "يؤسفني أن يكون ميلان خارج دوري أبطال أوروبا، فبعض الفرق تحمل هذه البطولة في حمضها النووي. في الموسم الماضي اقترب ميلان خطوة واحدة من التأهل، لكنه في أجمل اللحظات أهدر شهورًا من العمل الشاق. آمل أن أراهم قريبًا في القمة مجددًا، لكن للوصول إلى القمة هناك حاجة إلى لاعبين يعرفون كيف يتخذون القرارات الصحيحة داخل الملعب".
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خوليت يهاجم لياو: فان باستن كان يترك أفواهنا مفتوحة!
مباريات يوفنتوس وميلان في العام الماضي
وأبدى خوليت حزنه على تراجع مستوى قمة الكرة الإيطالية: "في العام الماضي شاهدت مباراة ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو، وكانت كارثية. لا أهداف ولا متعة. على الورق كان من المفترض أن تكون قمة كبيرة، لكن بدلاً من ذلك... آمل أن يتغير شيء ما هذه المرة، من الصعب تحديد الأقوى بعد مباراتين فقط. سباليتي مدرب جيد، بينما تعاقد ميلان مع أموريم ويعتمد على مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة. من يُجري تغييرات كثيرة يحتاج دائماً إلى الوقت، وهذا الميلان عليه أن يعمل لاستعادة الثقة".
راموش
وأشاد الهولندي بمهاجم ميلان الجديد: "جونسالو راموش يعجبني، لكن لا يمكن الاعتقاد بأن مهاجمًا واحدًا قادر على حل كل المشكلات. كم عدد الكرات التي تصله؟ وكيف يلعب الآخرون الذين يُفترض بهم تزويده بالكرات داخل منطقة الجزاء؟ راموش يستحق الثقة، لكنه بحاجة إلى دعم بقية أفراد الفريق".
وداعًا لياو
وهاجم أسطورة ميلان مهاجمه البرتغالي الراحل إلى جلطة سراي: "أشعر بالأسى تجاه الشاب، لكن قصة الحب مع ميلان انتهت الآن. هل تعرف ما الفرق بين اللاعب القوي واللاعب الاستثنائي؟ بعض الأمور، إن كنت لاعبًا استثنائيًا، لا تقوم بها مرة واحدة فقط. كان فان باستن يترك الجميع في حالة ذهول في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب ويترك أفواهنا مفتوحة من الذهول، أما لياو فكان ينجح في ذلك في مباراة واحدة من كل عشر. إنه أمر مؤسف، لأن الإمكانات لا تنقصه".
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