Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports
ليس ألفاريز .. برشلونة يختار مهاجمه الجديد من أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير أن نادي برشلونة بدأ في إجراء اتصالات مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألكسندر سورلوث، في الوقت الذي يبحث فيه هانسي فليك عن خليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي. وفي ظل قيام المهاجم البولندي المخضرم حالياً بإعادة النظر في مستقبله قبيل بلوغه سن الثامنة والثلاثين، رآى متصدر الدوري الإسباني في اللاعب الدولي النرويجي بديلاً يتمتع ببنية جسدية قوية ويشكل خياراً مالياً مجدياً.

  • البحث عن مهاجم جديد

    يخطط العملاق الكتالوني بشكل استباقي للموسم 2026-2027 من خلال استكشاف إمكانية التعاقد مع مهاجم أتلتيكو البالغ من العمر 30 عامًا.

    ويولي فليك الأولوية لمهاجم يتمتع بخبرة مثبتة في الدوري الإسباني، خاصةً بعد أن تراجعت احتمالات التعاقد مع ماركوس راشفورد بسبب التقييم المالي المرتفع الذي وضعه مانشستر يونايتد. ورغم أنه كان من المتوقع في البداية أن يبقى ليفاندوفسكي، إلا أن تردده بشأن تجديد عقده براتب مخفض أجبر الإدارة الرياضية على البحث عن خيارات أكثر واقعية في سوق الانتقالات.

    • إعلان
    الملف الشخصي المفضل لدى فليك

    وفقًا لتقارير صحيفة «ماركا»، فإن سورلوث يستوفي المتطلبات البدنية المحددة التي يطلبها فليك، حيث يبلغ طوله 1.95 متر ويتمتع بالقدرة على اللعب وهو يدير ظهره للمرمى. لطالما كان النرويجي شوكة في جانب برشلونة، حيث سجل سبعة أهداف في 15 مباراة ضدهم أثناء تمثيله لريال سوسييداد وفياريال وأتلتيكو.

    وبحسب ما ورد، ينظر مسؤولو النادي إلى المهاجم على أنه هدف ذو أولوية يمكنه تقديم تأثير فوري، وقد تم بالفعل إجراء استفسارات أولية لاستكشاف إمكانية انتقاله في الصيف.

  • التوازن المالي في أتلتيكو

    ورغم أن سورلوث لا يزال عنصراً مهماً بالنسبة لسيميوني، إلا أن هيمنة خوليان ألفاريز الراسخة بصفته النجم الهجومي الأول قد حدّت من فرص مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية.

    وقد يضطر أتلتيكو إلى الموافقة على بيعه من أجل تحقيق التوازن المالي، حيث قد يكون مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو كافياً لبدء مفاوضات رسمية. وهذا يجعل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً خياراً مالياً أكثر قابلية للتحمل بالنسبة لبرشلونة مقارنة بالمهاجمين النخبة الآخرين المتاحين حالياً في سوق الانتقالات.

    سورلوث وعقد بعيد الأمد

    يظل سورلوث عنصراً أساسياً في صفوف أتلتيكو مدريد في ظل استعدادات الفريق لمواجهة آرسنال الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وبعد أن سجل 17 هدفاً في 47 مباراة هذا الموسم، ينصب تركيزه حالياً على الحفاظ على هذا الإيقاع التهديفي لمساعدة فريق سيميوني في حصد لقب أوروبي.

    ومع ذلك، مع استمرار عقده حتى عام 2028 وتزايد اهتمام برشلونة به، من المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية تحركات مهمة بشأن مستقبله في مدريد.

