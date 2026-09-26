أثارت تقارير صحفية متداولة حالة واسعة من الجدل والتساؤلات في الشارع الرياضي المصري، بعدما ربطت بين مغادرة قائد منتخب مصر محمد صلاح لمعسكر الفراعنة وغيابه عن مواجهة جنوب السودان، وبين نزاع قضائي قائم ضده أمام محكمة القاهرة الجديدة، ملمحة إلى أن سفر اللاعب جاء بدافع الخوف من ملاحقة أمنية أو صدور قرار وشيك بالقبض عليه، وهو ما دفع المتابعين للبحث عن حقيقة تلك المزاعم وسندها القانوني.
خوفًا من القبض عليه؟!.. ما حقيقة هروب محمد صلاح بسبب قضية اليمين الحاسمة؟!
صفحة المحامي خالية من المزاعم
جاءت تلك الرواية على عهدة ما نشره موقع القاهرة 24، الذي نسب الادعاء بوجود مخاوف من القبض على اللاعب إلى تلميحات مقيم الدعوى عبر صفحته الشخصية.
إلا أن المتابعة الميدانية والتدقيق في الحسابات الرسمية والشخصية الخاصة بمقيم الدعوى، المحامي عمرو فرج الله مرسي، كشفت عن غياب تام لأي منشورات أو تصريحات تشير من قريب أو بعيد إلى مسألة هروب اللاعب أو صدور أوامر بضبطه، ولم تتضمن الصفحة سوى المنشورات المهنية المعتادة للمكتب، مما يفرغ الادعاء المتداول من سنده المنسوب إلى منصات المحامي ويثبت عدم وجود أي إعلان رسمي بتلك المزاعم.
ربما يكون المحامي قد نشر تصريح مثيل بالفعل، لكن في نهاية المطاف قام بحذفه أو تغييره لأسباب قانونية.
نزاع مدني بحت ولا حبس فيه
الجانب القانوني ينسف فكرة الملاحقة الأمنية من أساسها؛ فالقضية المقيدة برقم 7826 لسنة 2025 أمام الدائرة 14 بمحكمة القاهرة الجديدة هي دعوى مدني للمطالبة بتقدير أتعاب محاماة وتعويض مالي لا يتجاوز 255 ألف جنيه.
والدعاوى المدنية في القانون المصري لا يترتب عليها نهائيًا أي إجراء جنائي، كالحبس أو إصدار أوامر ضبط وإحضار أو منع من السفر، حتى في حال تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات أو الامتناع عن أداء اليمين الحاسمة.
إذ تنحصر توابع عدم الحضور في الفصل المالي لصالح المدعي، ويقتصر تنفيذ الحكم حال صدوره على إجراءات الحجز التحفظي أو الإداري على الأرصدة البنكية والممتلكات دون مساس بالحرية الشخصية.
حقيقة مغادرة المعسكر وقرار حسام حسن
مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر قبل السفر لمواجهة جنوب السودان جاءت وفق ترتيبات فنية وبدنية مسبقة بالتنسيق الكامل مع المدير الفني حسام حسن،.
جاء القرار بهدف إراحة اللاعب وتفادي مشاركته على أرضية الملاعب ذات النجيل الصناعي تجنبًا لتجدد الإصابات العضلية بحسب ما ذكر البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يمت بصلة لمسار جلسة اليمين الحاسمة التي تم تأجيل نظرها أصلًا في وقت سابق إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.
كما أشارت تقارير صحفية أخرى لوجود خلاف بين صلاح وحسام حسن حدث بعد تغييره مبكرًا في مواجهة المنتخب الأنجولي، لذلك فضل النجم المصري الابتعاد دون ضجيج أو المزيد من الخلافات.
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