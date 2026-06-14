صدم خوخي بوعلام بقراره بشأن هدف التعادل .. فيفا عن جدل مواجهة قطر وسويسرا: تقنية الفيديو تعطلت ولكن!

سجل المنتخب القطري أمس السبت، الظهور الثاني له في كأس العالم، بمواجهة سويسرا، في لقاء حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

السويسريون تقدموا أولًا بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، نفذها بريل إمبولو بنجاح، قبل أن يتعادل الأدعم برأسية في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة، تتساوى كافة منتخبات المجموعة الثانية في النقاط (1 لكل منهم)، بعد تعادل كندا أمام البوسنة والهرسك كذلك.



