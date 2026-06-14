إن كانت نسخة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مليئة بالأزمات خارج الملعب، فداخله لن يكون أفضل حالًا، وهذا ما أثبتته مواجهة قطر وسويسرا بالأمس، بعد اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدوث عطل في تقنية الفيديو!
صدم خوخي بوعلام بقراره بشأن هدف التعادل .. فيفا عن جدل مواجهة قطر وسويسرا: تقنية الفيديو تعطلت ولكن!
تعادل تاريخي لقطر أمام سويسرا
سجل المنتخب القطري أمس السبت، الظهور الثاني له في كأس العالم، بمواجهة سويسرا، في لقاء حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
السويسريون تقدموا أولًا بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، نفذها بريل إمبولو بنجاح، قبل أن يتعادل الأدعم برأسية في الدقيقة 94.
بهذه النتيجة، تتساوى كافة منتخبات المجموعة الثانية في النقاط (1 لكل منهم)، بعد تعادل كندا أمام البوسنة والهرسك كذلك.
الجدل التحكيمي في مواجهة قطر وسويسرا
انتقادات واسعة طالت أداء الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز في لقاء الأدعم وناتي، تحديدًا على خلفية ضربة الجزاء التي سجل منها الأخير هدفه الوحيد في المباراة.
الهندوراسي احتسب الجزائية ضد المنتخب العربي بعد تدخل قوي من حارس المرمى محمود أبو ندى على المهاجم بريل إمبولو، وسط اعتراضات واسعة من القطريين في ظل وجود شبهة تسلل قبل التدخل .. حتى أصدر فيفا بيانًا رسميًا بشأن تلك الواقعة.
بيان فيفا .. "حدث عطل ولكن!"
الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مضطرًا لتوضيح الصورة للجماهير، ليس فقط كون الجزائية السويسرية جدلية، إنما كذلك في ظل تأخر إظهار خطوط التسلل بشكل واضح على الشاشات، ما يفتح الباب أمام احتمالية التلاعب بها.
لكن فيفا في بيانه اعترف بحدوث عطل فني في تقنية الفيديو تسبب في تأخر إظهار خطوط التسلل عبر الشاشات إلا أنه شدد على عدم تأثر الحكام بهذا العطل، مؤكدًا في الوقت ذاته، عدم وجود أي حالة تسلل في الحالة.
وقال فيفا في بيانه: " خلال مباراة قطر وسويسرا التي أقيمت في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تسبب عطل فني وجيز في منع إصدار الجرافيك المتحرك الخاص بوضعية التسلل قبل ركلة الجزاء التي مُنحت لسويسرا في الدقيقة 14. وقد تم حل هذه المشكلة سريعًا".
وأضاف: "
ولم يتأثر سير عمل تقنية حكم الفيديو المساعد بهذا العطل، حيث اتبع الإجراءات المعتادة في مراجعة قرار الحكم داخل الملعب. ولم تظهر الخطوط التي استخدمتها تقنية الفيديو للتحقق من موقع اللاعبين المعنيين وجود المهاجم في وضعية تسلل في أي من الحالتين اللتين سبقتا قرار ركلة الجزاء مباشرة".
صدمة خوخي بوعلام
بعيدًا عن جدلية ضربة الجزاء، فاجأ الاتحاد الدولي الجميع كذلك بعدم احتساب هدف المنتخب القطري باسم خوخي بوعلام!
فيفا عبر موقعه الرسمي سجل هدف تعادل العنابي أمام سويسرا باسم ميرو هوهيم؛ لاعب سويسرا، كرأسية بالنيران الصديقة، حيث سددها الأول من أمام الأخير الذي ما كان سوى قوة دافعة له من الخلف.
بذلك أصبح هدف المغربي إسماعيل صيباري في شباك البرازيل، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1) هو أولى أهداف اللاعبين العرب في كأس العالم 2026، وليس هدف القطري صاحب الـ35 عامًا.