AFP
خليفة ليونيل ميسي.. إنزو فرنانديز يحلم بشارة قيادة الأرجنتين!
حلم تولي منصب القائد
مع اقتراب ميسي من نهاية مسيرته الأسطورية، أصبح السؤال حول من سيخلفه في قيادة حامل لقب قائد منتخب بطل كأس العالم موضوع نقاش متكرر في بوينس آيرس.
"على الصعيد الشخصي، بالطبع، أحلم بقيادة منتخب الأرجنتين"، كشف فرنانديز لموقع GIVEMESPORT. "لكن هذا القرار لا يعود لي؛ بل يعود للطاقم الفني. لا أعرف متى قد يحدث ذلك، فالوقت كفيل بإظهار ذلك. إنه بالتأكيد أحد أحلامي وسأكون فخوراً بارتداء شارة القائد".
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شرف اللعب مع ميسي
على الرغم من طموحاته الكبيرة، يظل فرنانديز متواضعًا ويقدر بشدة الوقت الذي يقضيه حاليًا على أرض الملعب برفقة نجم إنتر ميامي. ولا يزال ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بثلاثة ألقاب كبرى متتالية بين عامي 2021 و2024، محور اهتمام فريق ليونيل سكالوني. وسارع فرنانديز إلى الإشادة بالتأثير الفريد الذي يحدثه الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات على زملائه في الفريق.
قال فرنانديز: "إنه مختلف. إنه الأعظم على مر العصور، لذا فإنه لشرف كبير أن أشاركه غرفة الملابس". "لطالما كان مثلي الأعلى منذ طفولتي. لطالما حلمت باللعب معه، لذا ترك انطباعًا كبيرًا عليّ عندما رأيته لأول مرة. مع مرور السنين وتعرفي عليه، أصبح الأمر أكثر طبيعية. إنه شخص رائع، وأنا فخور جدًا بمشاركته هذه اللحظات".
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التأثير منذ كأس العالم
يرتبط صعود فرنانديز إلى الصدارة ارتباطًا وثيقًا بنجاح الأرجنتين في قطر. بعد أن بدأ البطولة كلاعب بديل، تمكن من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية وفاز في النهاية بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
وفي معرض حديثه عن تطوره منذ تلك البطولة، أوضح فرنانديز كيف سعى إلى تحرير قائده: "لقد تطورت كثيرًا على الصعيد الفردي. بغض النظر عن الفوز بكأس العالم أم لا، فإنك تتطور بشكل طبيعي في كرة القدم. تستمر في التحسن والعمل على نقاط ضعفك، لذلك أشعر بالتأكيد أنني أكثر نضجًا وأشبه بالقائد. لقد عملت على كل ذلك على المستوى الشخصي، ويمنحني النادي الثقة لتنفيذ ذلك يومًا بعد يوم. أنا سعيد بدوري وآمل أن أستمر في التحسن من خلال إظهار ما أفعله في كل حصة تدريبية بالشغف الذي أنقله إلى زملائي في الفريق".
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فيرنانديز يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقبين متتاليين
على الرغم من أن فرنانديز يمتلك بالفعل ميدالية كأس العالم وكأس أمريكا الجنوبية في خزانة جوائزه الشخصية وهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط، إلا أنه يرفض أن يكتفي بما حققه في الماضي. وفي الوقت الذي تستعد فيه الأرجنتين لخوض البطولة المرتقبة في أمريكا الشمالية، يركز لاعب الوسط بشكل كامل على مساعدة بلاده لتصبح أول دولة تنجح في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ أن حققت البرازيل هذا الإنجاز في عام 1962.
مع التوقعات الواسعة بأن تكون هذه البطولة بمثابة الوداع الدولي لميسي، وصلت الحماسة داخل معسكر الألبيسيليستي إلى ذروتها. أكد فرنانديز: "سنحاول الدفاع عن اللقب والفوز به مرة أخرى، وهذا ما يتعين على المنتخب الوطني القيام به. الشعب الأرجنتيني شغوف للغاية، ونحن نريد دائمًا المزيد. الفوز بكأس العالم في عام 2022 أصبح من الماضي الآن. نحن نعلم أن هذه قد تكون آخر بطولة كأس عالم لميسي، لذا سنكون هناك للدفاع عن لقبنا الذي فزنا به في قطر كفريق واحد. سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به".
ستبدأ الأرجنتين مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر، تليها النمسا، وستختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الأردن.