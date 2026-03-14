بعد رحيله عن ريال مدريد، ارتبط اسم تشابي ألونسو عدة مرات بنادي ليفربول. والآن، علق وكيل أعماله إيناكي إيبانيز على هذا الأمر وكشف عن اهتمام عدة أندية بموكله.
خليفة سلوت في ليفربول؟ وكيل تشابي ألونسو يوضح مستقبل مدرب ريال مدريد السابق
ماذا قال وكيل ألونسو؟
قال إيبانيز في مقابلة مع WinWin: "يفكر ألونسو في جميع العروض التي تلقاها لتحديد وجهته المقبلة للموسم القادم"، مؤكدًا بذلك أن ألونسو تلقى أكثر من عرض واحد. لكنه لم يكشف عن هوية الأندية المعنية بالتحديد.
كان الشائعة الأكثر انتشارًا خلال الأسابيع والأشهر الماضية هي عودة ألونسو إلى نادي ليفربول، الذي لعب له كلاعب من عام 2004 إلى عام 2009.
ووفقًا لصحيفة As الإسبانية، استفسر ليفربول من ألونسو عن مدى توفره. علاوة على ذلك، يُقال إن مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين، وكانت "إيجابية". وبناءً على ذلك، يسعى ألونسو نفسه أيضًا إلى العودة إلى أنفيلد رود. لكن إيبانيز التزم الصمت بشأن هذا الأمر: "كل هذه الأحاديث حول عقد مع ليفربول ليست سوى تكهنات من وسائل الإعلام."
وفي فبراير، ذكرت صحيفة "ذا تيليجراف" أن مانشستر سيتي، منافس ليفربول في الدوري، قد يكون وجهة محتملة أخرى لألونسو. ويبدو أن هناك قلقاً في النادي من أن المدرب بيب جوارديولا قد يغادر "السيتيزينز" قبل الأوان هذا الصيف.
قبل انضمامه إلى ريال مدريد: حقق تشابي ألونسو نجاحًا كبيرًا مع باير ليفركوزن
انفصل ريال مدريد «بالتراضي» عن ألونسو في يناير بعد ستة أشهر فقط، عقب خسارة «البلانكوس» بنتيجة 2-3 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر، بالإضافة إلى هزيمتهم أمام غريمهم اللدود في الدوري. وتولى ألفارو أربيلوا مهامه.
إلى جانب النتائج الضعيفة، تعرض ألونسو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الفريق. ويُقال إن توترات نشأت مع النجمين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في نهاية العام الماضي. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، اعتبر العديد من اللاعبين أن أساليب ألونسو التدريبية مفرطة: فقد أدت التصحيحات المستمرة، ووفرة المعلومات، والإدارة الدقيقة الصارمة إلى تزايد الاستياء داخل غرفة الملابس.
كانت الوظيفة مع ريال مدريد هي الثانية لألونسو كمدرب محترف. قبل ذلك، درب باير ليفركوزن من 2022 إلى 2025 وفاز مع الفريق الألماني بالثنائية المكونة من الدوري الألماني وكأس ألمانيا.