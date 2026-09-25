رغم استدعاء عبد القدوس عطية .. أنباء سارة بخصوص إصابة العقيدي

المنتخب السعودي التقى بنظيره الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة، سقط نواف العقيدي أرضًا بعد اصطدامه بركبة لاعب الكويت خالد المرشد في صراع هوائي على الكرة.

ولم يتمكن حارس الأخضر من استكمال المباراة، حيث خرج محمولًا على نقالة، بينما ادعى المذيع الداخلي لملعب الإنماء معاناته من شبهة "ارتجاج في المخ".

العقيدي ظهر في الفيديو وهو يغادر ملعب الإنماء، بينما الضمادة الطبية موضوعة على ذراعه الأيمن، وليس على رأسه.

وقد تبين أن الحارس السعودي قد أصيب بعد تدخل المرشد على جسده في ذراعه، ليس في وجهه كما تكهن البعض من الصورة التي نُقلت على الشاشات لحظة محاولة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي إسعافه.

وقال العقيدي: "والله أنا بخير"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.











