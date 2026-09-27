خليجي 27 - فيديو | "احترم نفسك فأنا في السعودية بلدي!" .. مشادة إعلامية مع مراسل عراقي بشأن مواجهة الكويت

الفريان دائم الحضور لمختلف المناسبات الكروية، سواء للمنتخب السعودي أو غيره من المنتخبات، حتى تلقى سؤالًا من مراسل عراقي عن سبب حضوره لمواجهة أسود الرافدين والكويت، لينفعل السعودي عليه.

وقال الفريان بنبرة حادة للمراسل العراقي بعد سؤاله: "احترم نفسك .. أنت إعلامي تقول لي (وش جابك؟!)، وش جابك أنت؟، احترم نفسك، نحن في السعودية بلدنا، لا تقول لي (وش جابك؟!)، أنت أخطأت ولن أتحدث معك!".







