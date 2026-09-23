ما هي إلا ساعات قليلة من الأزمة التي تفجرت في آخر مؤتمرات الاتحاد الخليجي لكرة القدم قبل انطلاق كأس الخليج 2026 "خليجي 27"، حتى خرج القطري جاسم الرميحي؛ الأمين العام للاتحاد، لتقديم اعتذاره لأهل جدة، بشأن ما قاله عن علو أسعار تذاكر المباريات.
خليجي 27 | مدافعًا عن نفسه أمام هجوم أزمة "أهل جدة" .. جاسم الرميحي: أتمنى لا تفهموني بشكل خاطئ!
ما القصة؟
كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" ينطلق اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، حيث عقد الرميحي أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للرد على التساؤلات.
وأثناء المؤتمر، سئل الرميحي عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، ليؤكد أنه تم الاتفاق عليها مع اللجنة المنظمة "السعودية"، رافضًا اعتبارها مرتفعة بل متوسطة.
لكن ما أثار الجدل هو رده على الصحفي نواف العقيل الذي وصف الأسعار بالمرتفعة، حيث قال الرميحي: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".
هذا الرد اعتبر تقليلًا من أهل جدة وظروفهم الحياتية، ما أثار الاستياء في الوسط الرياضي السعودي.
اعتذار الرميحي
ما إن وصل الغضب لمسامع جاسم الرميحي، خرج موضحًا مقصده، معربًا عن حبه الكبير لجدة وأهلها، مشددًا على أنه لم يكن يقصد ما فهمه البعض.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي، في تصريحات لـ"نبض طويق": "جدة العفيفة خاصة عندي، والمملكة العربية السعودية بصفة عامة، لها معزة خاصة ومكانة كبيرة".
وأضاف: "أتمنى إخواني لا يفهموني بشكل خاطئ، لكن جدة غير بالنسبة لي، وفعلًا هي مختلفة برجالها وبكرمهم، إن خرجت للمشي في الشوارع، تجد الجميع يدعوك ويرحب لك. والله لم أكن أقصد شيئًا، والله يعلم. كلنا غبراء وأهل جدة هم أهل الكرم وفضلهم على الكل".
ما هي أسعار تذاكر خليجي 27؟
كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، والتي تتراوح بين 23 إلى 2975 ريال سعودي.
وجاءت أسعار مباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي: 127 ريال للدرجة الأولى، 102 ريالًا للثانية، 75 للثالثة، و47 للرابعة.
أما فئة "بريميوم" فتحدد لها سعر 257 ريالًا، والفضية 333 ريالًا، أما الذهبية وهي الأعلى بـ2975 ريالًا.
وبالحديث عن مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب الإنماء، فسعر الفئة الأولى 98 ريالًا، و71 للثانية، و47 للثالثة، أما الرابعة فتحدد لها 23 ريالًا.
وتبلغ أسعار فئة "بريميوم" في دور المجموعات 198 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا، أما الذهبية بـ1980 ريالًا.
أخيرًا، مع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحدد لها 23 ريال للفئة الثالثة، 39 للفئة الثانية، و63 للأولى.
وتأتي الفئة الذهبية بـ1980 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا.
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