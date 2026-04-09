كما ورد في تقرير لصحيفة L'Equipe الرياضية الفرنسية، فإن لاعب خط الوسط نفسه عارض مشاركته، لأنه لا يزال يشعر بآلام نتيجة إصابته في الركبة ولا يريد المخاطرة.
خلاف داخلي خلف الكواليس؟ يبدو أن نجم باريس سان جيرمان رفض على ما يبدو المشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول
ومن شأن ذلك بدوره أن يثير الشكوك لدى مسؤولي النادي، إذ إن الفحوصات التي أجراها النادي بنفسه لم تُظهر أي مؤشرات على استمرار آثار لاحقة قد تؤثر على ابن الثلاثين عامًا. وداخليًا يسود الاعتقاد بأن رويز في الواقع لائق بما يكفي لجمع دقائق لعب.
وبناءً على ذلك، كان بإمكان بطل أوروبا الإسباني المشاركة بالفعل يوم الجمعة الماضي في مباراة الدوري الفرنسي (ليغ 1) أمام تولوز، لكنه لم يكن مجددًا ضمن قائمة المدرب لويس إنريكي. والآن غاب أيضًا عن قائمة الفريق أمام الريدز.
فابيان رويز مصاب في باريس سان جيرمان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر
كان رويز قد تعرض لكدمة بسيطة نسبيًا في ركبته خلال مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينغ يوم 20 يناير، إلا أن التهابات ومضاعفات أخرى تلت ذلك أدت إلى تأجيل موعد عودته إلى الملعب مرارًا وتكرارًا.
وبحسب الوضع الحالي، فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن 15 مباراة في مختلف المسابقات مع نادي العاصمة الفرنسية، ولا يزال من غير الواضح متى قد يتمكن من العودة. وقال مدربه لويس إنريكي مؤخرًا موضحًا: "علينا الانتظار على اللاعب، لا توجد مشكلة. نحاول إعادة اللاعبين بأسرع ما يمكن".
وكان رويز قبل ذلك لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه تحت قيادة إنريكي، ولم يغب بسبب الإصابة سوى عن بعض المباريات في الخريف نتيجة كدمة شديدة. وبالإجمال، سجل في موسم 2025/26 هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 24 مباراة رسمية.