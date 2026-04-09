كان رويز قد تعرض لكدمة بسيطة نسبيًا في ركبته خلال مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينغ يوم 20 يناير، إلا أن التهابات ومضاعفات أخرى تلت ذلك أدت إلى تأجيل موعد عودته إلى الملعب مرارًا وتكرارًا.

وبحسب الوضع الحالي، فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن 15 مباراة في مختلف المسابقات مع نادي العاصمة الفرنسية، ولا يزال من غير الواضح متى قد يتمكن من العودة. وقال مدربه لويس إنريكي مؤخرًا موضحًا: "علينا الانتظار على اللاعب، لا توجد مشكلة. نحاول إعادة اللاعبين بأسرع ما يمكن".

وكان رويز قبل ذلك لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه تحت قيادة إنريكي، ولم يغب بسبب الإصابة سوى عن بعض المباريات في الخريف نتيجة كدمة شديدة. وبالإجمال، سجل في موسم 2025/26 هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 24 مباراة رسمية.