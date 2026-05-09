في أحدث حلقات البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" الذي يقدمه رفقة شقيقه توني، لم يخفِ فيليكس مدى انبهاره العميق بأداء اللاعب الجورجي. وقال: "بعد إحدى لقطات كفاراتسخيليا المعتادة، عندما ترك المدافعين خلف ظهره مرة أخرى، دونت ملاحظة: كفاراتسخيليا، الكرة الذهبية".
"كفارادونا" سان جيرمان.. هل يُتوج "كابوس" بايرن ميونخ بالكرة الذهبية؟
180 دقيقة من الإبداع
على مدار 180 دقيقة أمام بطل ألمانيا القياسي، عذب كفاراتسخيليا دفاعات البافاري. لقد تألق بالفعل في مباراة الذهاب بتسجيله هدفين، وفي مباراة الإياب، لم يحتج سوى إلى 139 ثانية فقط ليصنع الهدف الافتتاحي لزميله عثمان ديمبيلي.
بذلك، ارتقى كفاراتسخيليا إلى مستوى جديد كلياً؛ فهو الآن أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يساهم بالتسجيل أو الصناعة في سبع مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية خلال موسم واحد. وعبر منافسات هذا الموسم، ساهم اللاعب في 16 هدفاً خلال 15 مباراة فقط.
كروس يكيل المديح لكفاراتسخيليا
تحدث كروس بحماس قائلاً: "لقد شاهدناه الآن على مدار مباراتين كاملتين تقريباً. ما يفعله بالكرة وبدونها، وصلابته، وقراراته عندما يمتلك الكرة، وكيفية صناعته لهدف التقدم 1-0، كلها أمور تثير الإعجاب. من المذهل حقاً كيف يرفع رأسه ويرسل الكرة في المكان المطلوب تماماً، وهو في أقصى سرعته".
ومع ذلك، يرى توني كروس عقبة واحدة أمام آمال شقيقه في تتويج اللاعب بالكرة الذهبية، حيث صرح نجم ريال مدريد السابق قائلاً: "المشكلة تكمن في أنه لن يكون بطلاً للعالم".
وبسبب فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم هذا الصيف، سيغيب كفاراتسخيليا عن المسرح الأكبر في عالم الرياضة، وعن فرصة تعزيز أوراق اعتماده للفوز بالكرة الذهبية.
أرقام كفاراتسخيليا مع باريس سان جيرمان
على الرغم من غياب جورجيا عن كأس العالم، إلا أن مستويات كفاراتسخيليا في أعلى المنافسات لا تزال تبهر كروس، الذي يبدي إعجاباً خاصاً بالبنية الجسدية للجناح الجورجي قائلاً: "ثم يأتي عملاق مثل أوباميكانو أو تاه، ولا يتفوقان عليه حتى من الناحية البدنية. أن ينجح مهاجم في الصمود والمواجهة بهذا الشكل، فهذا أمر مبهر للغاية".
ويحظى كفاراتسخيليا، الذي يمتلك 49 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بموسم قوي؛ فبعد 44 مباراة تنافسية، سجل 18 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة. وكان باريس سان جيرمان قد دفع 80 مليون يورو لنادي نابولي من أجل التعاقد مع الجناح الدولي، الذي نال لقب "كفارادونا" في مدينة نابولي بفضل مستوياته التي دفعت البعض لمقارنته بأسطورة النادي دييجو مارادونا.
ومنذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، خاض اللاعب 81 مباراة، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخر.