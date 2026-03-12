يواصل خفيتشا كفاراتسخيليا، تقديم أداء متميز مع فريقه باريس سان جيرمان. ومع ذلك، هناك فرد آخر من العائلة يجذب الانتباه بالفعل، وهو شقيقه الأصغر، تورنيكي كفاراتسخيليا، الذي بدأ هو الآخر في لفت الأنظار في أوروبا. حيث أن هناك العديد من الأندية التي تتابع عن كثب تطور هذا اللاعب الموهوب الذي لا يتجاوز عمره 16 عامًا.
وسط تألق كفاراتسخيليا في باريس .. صراع "فرنسي - بلجيكي" على شقيقه الأصغر!
- AFP
كفارتسخيليا يبهر فرنسا .. "الكبير والصغير"
وصل خفيتشا كفاراتسخيليا إلى العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، ولم يتأخر في إقناع الجميع بقدراته. سرعان ما اندمج الجناح الجورجي في الفريق الذي يديره لويس إنريكي.
وبعد بضعة أشهر فقط من وصوله، احتفل بالفعل بتحقيق إنجاز تاريخي: الفوز بدوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي، حيث أضافت مساهمته الهجومية بعدًا إضافيًا للفريق.
مساء الأربعاء، أمام تشيلسي، أكد الجورجي مرة أخرى أهميته. في ذهاب دور الـ16 من التشامبيونزليج، حيث سجل هدفين وساهم في الفوز الكبير لباريس (5-2)، رغم أنه لم يدخل الملعب إلا بعد 63 دقيقة من اللعب. بأداء عزز مكانته في العملاق الباريسي.
ولكن بينما يفرض خفيتشا نفسه على أعلى المستويات، يبدأ لاعب آخر من عائلة كفاراتشيليا في جذب الأنظار.
تورنيكي كفاراتشيليا يجذب انتباه كشافي المواهب
في سن الـ 16، يسير تورنيكي كفاراتشيليا على خطى أخيه الأكبر. حيث يلعب الشاب حاليًا في أكاديمية إنتر جورجيا.
في بلده، لم يعد أداؤه يمر مرور الكرام؛ فالعديد من كشافي اللاعبين الأوروبيين يراقبون تطوره بالفعل. وفقًا للمعلومات التي جمعتها Média Foot، حيث أن العديد من الأندية الفرنسية، يراقبون وضعه عن كثب.
هذا الاهتمام يأتي من أندية في الدوري الفرنسي، الدرجتين الأولى والثانية. يرى الكشافون فيه لاعبًا قادرًا على التقدم بسرعة في بيئة تنافسية. حتى الآن، لم يتم الكشف عن أسماء أي أندية مهتمة به.
ليس فرنسا فقط
وفي صراع الشقيق الأصغر لقائد منتخب جورجيا، فإن فرنسا ليست وحدها في هذا الملف. في أوروبا، تتابع بلجيكا أيضًا الموهبة الشابة. وفقًا للمعلومات المتاحة، هناك ما لا يقل عن ثلاثة أندية في الدوري البلجيكي تراقب تطوره عن كثب. لم يتم الكشف عن أي أسماء محددة حتى الآن.
يحافظ الدوري البلجيكي على سمعة طيبة عندما يتعلق الأمر بإتاحة فرص اللعب للشباب؛ حيث يستغل العديد من المواهب في هذه المرحلة، قبل إطلاق مسيرتهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.
في هذا السياق، قد يجد تورنيكي كفاراتسخيليا نفسه سريعًا أمام عدة خيارات لمواصلة رحلته الواعدة. هناك شيء واحد يبدو واضحًا بالفعل: اسم كفاراتسخيليا لم ينتهِ بعد من الانتشار في السوق الأوروبية.