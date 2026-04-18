خط وسط الأحلام .. يوفنتوس يستهدف كيسييه وبرناردو سيلفا ونجم نابولي

في إيطاليا، لا يوجد سوى يوفنتوس في قائمة خيارات برناردو سيلفا. وتشير صحيفة «توتوسبورت» إلى أن مشروع «البيانكونيري» هو الوحيد الذي يثير اهتمام لاعب الوسط البرتغالي في الدوري الإيطالي. وتستمر الاتصالات مع وكيل أعماله جورج مينديش، ويتزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، على الرغم من المنافسة من دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) والدوري السعودي للمحترفين، وبشكل خاص من برشلونة.





وقد طلب اللاعب المولود عام 1994 مهلة أسبوعين إضافيين قبل أن يرد على يوفنتوس. وعلى أي حال، لن يأخذ في الاعتبار أي عروض تقل عن 8/9 ملايين يورو صافية في السنة. ومن المؤكد أنه في نهاية يونيو سيصبح لاعباً حراً من مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم.