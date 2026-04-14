Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Football revolution GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

يسير على خطى بيكيه وفينجر: دي لورينتيس يحذر من ملل كرة القدم.. مقترحات ثورية من رئيس نابولي!

فقرات ومقالات
هل يستمع أحد لرئيس نابولي؟!

في منزله الواقع بمدينة بيفيرلي هيلز الأمريكية وأثناء عطلة عيد الفصح أطلق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي البالغ من العمر 76 عامًا سلسلة من التصريحات المدوية التي تستهدف إحداث ثورة شاملة في عالم كرة القدم.

حذر دي لورينتيس من أن اللعبة في طريقها لخسارة الأجيال الجديدة التي تفتقد الصبر لمتابعة مباريات طويلة ومملة خاصة في ظل انجذاب الصغار للألعاب الإلكترونية التي توفر إثارة أسرع.

يرى رئيس نابولي أن المباريات أصبحت طويلة بشكل غير مبرر ولذلك اقترح تقليص مدة الشوط الواحد من 45 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط لتصبح مدة المباراة الإجمالية 50 دقيقة مع اعتماد نظام الوقت الفعلي الذي يتوقف فيه الزمن عند كل توقف للكرة.

كما أبدى استغرابه من استمرار فترة الاستراحة بين الشوطين لمدة 15 دقيقة مشيرًا إلى أن الطفل في عمر ست سنوات يفضل العودة لغرفته لممارسة الألعاب الافتراضية بدلاً من انتظار استئناف اللعب.


  • ثورة في القوانين والعقوبات الانضباطية


    لم تتوقف مقترحات دي لورينتيس عند حدود الزمن بل امتدت لتشمل العقوبات الانضباطية حيث دعا إلى إلغاء استخدام البطاقات الصفراء والحمراء تمامًا.

    اقترح الإيطالي استبدالها بنظام الاستبعاد المؤقت بحيث يغادر اللاعب الملعب لمدة خمس دقائق عند ارتكاب مخالفة بسيطة ولمدة 20 دقيقة في حالات المخالفات الجسيمة.

    ويهدف هذا التوجه إلى معاقبة اللاعب وفريقه في المباراة نفسها بشكل فوري بدلاً من الحرمان من مباريات لاحقة.

    وفيما يخص الجانب الفني طالب بتغيير قانون التسلل لمنع إلغاء الأهداف بسبب مليمترات قليلة مؤكدًا أن اللعبة تحتاج إلى تسجيل أهداف أكثر لتصبح أكثر إثارة وجذبًا للجمهور.

    كما وجه انتقادات لاذعة لهيكل المسابقات الحالية مطالبًا بتقليص عدد أندية الدوري الإيطالي من 20 فريقًا إلى 16 فريقًا مع وضع شرط بامتلاك النادي لمليون مشجع على الأقل للمشاركة في الدرجة الأولى وذلك لضمان جودة المنتج التلفزيوني وزيادة الموارد المالية.


    • إعلان

  • رؤية نحو مستقبل المسابقات القارية


    اختتم دي لورينتيس رؤيته بالحديث عن ضرورة إنشاء بطولة أوروبية كبرى تضم النخبة من أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

    ويرى أن النظام الحالي للمسابقات القارية يستهلك اللاعبين بدنيًا دون تحقيق عوائد مالية عادلة للأندية التي تتحمل الرواتب والاستثمارات الضخمة.

    وانتقد بشدة سيطرة الاتحادات الدولية والقارية على الموارد المالية مطالبًا بمنح الأندية حق إدارة مسابقاتها بأنفسها.


  • مشاريع موازية من فينجر وبيكيه لتطوير اللعبة


    تأتي أفكار دي لورينتيس لتتقاطع مع مشاريع أخرى طرحها خبراء ونجوم سابقون في محاولة لإنقاذ شعبية الكرة.

    يبرز في هذا الصدد مشروع الفرنسي آرسين فينجر المسؤول عن التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يعدل قانون التسلل لمنح المهاجم أفضلية كاملة إذا كان أي جزء من جسده يسبق المدافع طالما أن هناك جزءًا آخر على نفس الخط.

    ومن جانب آخر يقود النجم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه ثورة مشابهة من خلال تجربة دوري الملوك التي تعتمد قوانين غير تقليدية مثل ركلات التماس بالقدم وتغييرات غير محدودة.

    كما طرح بيكيه فكرة مثيرة للجدل تقضي بعدم منح أي نقاط للفريقين في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي وذلك لتحفيز الأندية على الهجوم المستمر وتجنب الركون للدفاع.

    تشترك كل هذه المقترحات في رغبتها الجامحة في كسر الجمود الذي أصاب القواعد التقليدية منذ عقود طويلة ومحاولة محاكاة سرعة العصر الرقمي.


  • الكرة تحتاج تطويرًا قويًا ولكن دون فقدان هويتها


    رغم الوجاهة التي تحملها بعض هذه الأفكار في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات المشاهدة بين الشباب إلا أن هناك مخاوف حقيقية من الانجراف وراء التغيير الكلي.

    كرة القدم تحتاج فعليًا إلى تطوير قوي وشديد لمواكبة التحديات المعاصرة ومعالجة الثغرات التي تقتل المتعة مثل إهدار الوقت المتعمد والتعقيدات التحكيمية المبالغ فيها.

    ومع ذلك يجب ألا نغير قواعد اللعبة لدرجة تجعلنا غير قادرين على التعرف على الرياضة التي أحببناها وارتبطنا بها وجدانيًا.

    سحر كرة القدم يكمن في بساطتها وتاريخها الممتد ولذلك يجب أن يكون التطوير متوازنًا يحافظ على جوهر التنافس العادل والروح التقليدية للملعب.

    التغيير المطلوب هو الذي يزيد من وقت اللعب الفعلي ويحمي الموهبة ويضمن العدالة دون أن يحول المباراة إلى مجرد عرض سينمائي أو لعبة إلكترونية تفتقد للعمق التكتيكي والارتباط العاطفي الذي ميز الساحرة المستديرة لأكثر من 100 عام.


  • بيت القصيد


    يبقى التحدي الأكبر أمام صناع القرار في كرة القدم هو إيجاد صيغة وسط تضمن بقاء اللعبة قمة هرم الرياضات الشعبية.

    مقترحات مالك نابولي الصادمة ليست مجرد رغبة في التغيير من أجل التغيير بل هي جرس إنذار حقيقي ينبه إلى أن كرة القدم لم تعد وحدها في ساحة الترفيه.

    وبين جنون الأفكار وجمود القوانين القديمة يبرز الاحتياج إلى ثورة هادئة تخلص الملاعب من البيروقراطية وتعيد للمشجع شغفًا مفقودًا دون أن تفقد اللعبة أصالتها التي بنيت عبر أكثر من 100 عام من التاريخ والمشاعر الصادقة.

    المحافظة على جوهر الرياضة مع الانفتاح على الحداثة الرقمية هو المسار الوحيد لضمان استمرار اللعبة كأكثر الظواهر الإنسانية تأثيرًا وجذبًا في العالم.



الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو