يسير على خطى بيكيه وفينجر: دي لورينتيس يحذر من ملل كرة القدم.. مقترحات ثورية من رئيس نابولي!

في منزله الواقع بمدينة بيفيرلي هيلز الأمريكية وأثناء عطلة عيد الفصح أطلق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي البالغ من العمر 76 عامًا سلسلة من التصريحات المدوية التي تستهدف إحداث ثورة شاملة في عالم كرة القدم.

حذر دي لورينتيس من أن اللعبة في طريقها لخسارة الأجيال الجديدة التي تفتقد الصبر لمتابعة مباريات طويلة ومملة خاصة في ظل انجذاب الصغار للألعاب الإلكترونية التي توفر إثارة أسرع.

يرى رئيس نابولي أن المباريات أصبحت طويلة بشكل غير مبرر ولذلك اقترح تقليص مدة الشوط الواحد من 45 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط لتصبح مدة المباراة الإجمالية 50 دقيقة مع اعتماد نظام الوقت الفعلي الذي يتوقف فيه الزمن عند كل توقف للكرة.

كما أبدى استغرابه من استمرار فترة الاستراحة بين الشوطين لمدة 15 دقيقة مشيرًا إلى أن الطفل في عمر ست سنوات يفضل العودة لغرفته لممارسة الألعاب الافتراضية بدلاً من انتظار استئناف اللعب.



