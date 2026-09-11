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علي رفعت و علي سمير

الرجل الذي سرق لاعبيه: خطط أرتيتا الجنونية تكتمل بافتعال أزمات "متعمدة" في رحلات الطيران!

فقرات ومقالات
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
ميكيل آرتيتا

من استئجار النشالين لسرقة لاعبيه إلى الاستعانة بالطيارين الحربيين، يواصل ميكيل أرتيتا إثبات أنه ليس مدربًا عاديًا. هذا التقرير يغوص في فلسفة الرجل الذي يرى كرة القدم بعيون مختلفة، ويعتقد أن الطريق إلى المجد يُبنى بأغرب الأفكار.

عند ميكيل أرتيتا تجد كل ما هو غريب، الأمر لا يتوقف فقط عن طرق اللعب واستخدام كل ما هو ممكن لإرباك المنافس والاعتماد على الكرات الثابتة التي لم يستطع الجميع إيقافها حتى الآن.

القصة قد تصل إلى سرقة اللاعبين واستخدام مكبرات صوتية لوضعهم في حالة ذهنية مناسبة لموقعة هامة، وحتى بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ابتكارات الإسباني لا تتوقف!

هذه المشاهد، التي تبدو غريبة للوهلة الأولى، ليست سوى أحدث مثال في سلسلة طويلة من الأساليب غير التقليدية التي يتبعها أرتيتا، والتي تفتح الباب على مصراعيه لتحليل فلسفته التدريبية الفريدة.

  • مشاكل لوجستية منحته مناعة في دوري الأبطال

    تعرّضت استعدادات آرسنال لمواجهته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا لضربة كبيرة يوم الثلاثاء. فقد تسبب عطل تقني في نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة في اضطرابات حادة، ما ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عالقاً لعدة ساعات قبل رحلته إلى إيطاليا.

    وأدى التأخير الطويل في نهاية المطاف إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً لأرتيتا قبل المباراة. لكن هذا الانتظار غير المتوقع لم يُخلّ بتركيز الفريق، إذ حسم آرسنال في النهاية فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على ممثل الدوري الإيطالي.

    ورغم هذا الصداع اللوجستي الحاد، أكد أرتيتا أن فريقه ظل غير متأثر على الإطلاق. وأوضح المدرب الإسباني أنه تعمّد افتعال كوابيس لوجستية مماثلة خلال فترة إعداد النادي قبل الموسم من أجل بناء الصلابة الذهنية لدى لاعبيه.

    هذه الواقعة تنضم إلى سلسلة من الطرق الغريبة التي اعتمد عليها الإسباني. وفي شرحه لأساليبه غير التقليدية، فصّل أرتيتا كيف صنع الصعوبات خلال فترة الصيف.

    وقال أرتيتا: "أحب هذه التحديات. حاولت خلقها في فترة الإعداد. لذلك عندما تحدث، نعرف كيف نتعامل معها ونكون على دراية بها مسبقًا. فنصل إلى الملعب في وقت متأخر جدًا، ونغيّر الروتين حتى يضطر اللاعبون إلى فعل شيء آخر".

    وشدّد أرتيتا على أن المتغيرات التي لا يمكن السيطرة عليها يجب ألا تتسبب أبدًا في انهيار داخل فريقه. فهو يتوقع من لاعبيه التكيف بسلاسة في أي موقف.

     وأضاف: "عندما يحدث ذلك، وهو أمر وارد، فقد تُلغى الرحلة الجوية أو يتأخر القطار، وقد يكون هناك ازدحام مروري شديد، لا أريد أن يُصاب اللاعبون والطاقم بالذعر. عندما يحدث ذلك، عليهم التكيف معه".

    وبدلًا من إظهار الإحباط حيال التأخير في المطار، حثّ المدرب فريقه على استغلال الوقت الضائع بشكل مثمر.

     وأشار أرتيتا: "حسنًا، لدينا ساعتان أو ثلاث ساعات على متن الطائرة، هل يمكننا استغلالها؟ اللعب معًا، وقضاء بعض الوقت معًا، والنوم. لكن بالتأكيد لا تتذمروا أو تستخدموا ذلك ذريعة، لأنه لا يفيد على الإطلاق".

    ويُعرف أرتيتا بأساليبه الدقيقة في إدارة اللاعبين. وقد تجاوزت عمليات التشويش التي أحدثها بشكل مُصطنع مجرد مشكلات تتعلق بالالتزام بالمواعيد، فخلال فترة الصيف، اعترف المدرب بأنه تعمّد تأخير وجبات الفريق وحافلته، كما غيّر الطريق المؤدي إلى الملعب دون سابق إنذار، وأجبر اللاعبين على استخدام غرفة ملابس شديدة الحرارة تفتقر إلى عدد كافٍ من أسرّة التدليك.



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  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفلسفة الأساسية: كسر منطقة الراحة

    لفهم كل قرار غريب يتخذه أرتيتا، يجب الانطلاق من مبدئه الأساسي الذي لخصه بنفسه في عبارة واحدة: "أحاول دائمًا إيجاد طرق جديدة تخرج اللاعبين من منطقة راحتهم". 

    هذه الجملة هي المفتاح لكل شيء، يعتقد أرتيتا أن التطور الحقيقي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لا يحدث إلا عند مواجهة مواقف غير مألوفة وصادمة. 

    ففي بيئة كرة القدم الاحترافية المليئة بالروتين والتدريبات المتكررة، يسعى أرتيتا لخلق صدمات ذهنية ونفسية تجبر لاعبيه على التفكير والتصرف بشكل مختلف، مما يزيد من قدرتهم على التكيف مع أي ظرف مفاجئ قد يواجهونه في المباريات الحاسمة.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    أمثلة من الواقع: عندما يصبح التدريب مسرحًا للتجربة

    تتجسد فلسفة أرتيتا في سلسلة من المواقف التي تبدو وكأنها من سيناريو فيلم سينمائي وليست من عالم التدريب.

    حكاية النشالين: تُعد هذه الواقعة الأكثر شهرة، فاستئجار لصوص محترفين لسرقة محافظ وهواتف اللاعبين أثناء عشاء جماعي لم يكن مزحة، بل كان درسًا عمليًا قاسيًا في الوعي، رسالة مفادها أن فقدان التركيز للحظة واحدة في الحياة، كما في الملعب، قد يكلفك كل شيء.

    أجواء "أنفيلد": قبل مواجهة ليفربول، لم يكتفِ أرتيتا بشرح أهمية المباراة، بل قام بتشغيل نشيد "لن تسير وحدك أبدًا" الصاخب عبر مكبرات صوت عملاقة أثناء التدريب. كان يريد تعريض لاعبيه للضغط النفسي والصوتي الذي سيواجهونه، حتى لا يكون عنصر المفاجأة حاضرًا في المباراة الفعلية.

    طيارو "توب جن": أحدث فصول هذه السلسلة هو رغبته في جلب طيارين مقاتلين، وهنا، ينتقل التركيز من الضغط النفسي إلى كفاءة التواصل، يرى أرتيتا أن الطيار الذي يتخذ قرارات مصيرية بكلمة واحدة هو النموذج المثالي للتواصل الذي يريده بين لاعبيه، حيث السرعة والدقة تعنيان الفوز.

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  • استعانة بطيارين

    في خطوة جديدة وغير مسبوقة تليق بأفلام هوليوود، كشفت تقارير صحفية بحسب "ديلي ميل" العام الماضي أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، يخطط لثورة في سرعة الفريق عبر دعوة طيارين مقاتلين حقيقيين من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى تدريبات الفريق.

    الهدف من هذه المناورة الصادمة ليس اختبار قدراتهم البدنية، بل تعليمهم فن التواصل تحت الضغط الأقصى، حيث يعتقد أرتيتا أن الطيارين الذين يتخذون قرارات تتعلق بـ"الحياة أو الموت" بكلمة واحدة، يمكنهم أن يلهموا لاعبيه ليكونوا أكثر سرعة ودقة في اتخاذ قراراتهم على أرض الملعب.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    عقلية القائد: تقبل النقد والبحث عن الأفضل

    الجانب الآخر الذي يكشفه هذا النهج هو شخصية أرتيتا كقائد، فهو لا يطبق هذه الأساليب على لاعبيه فقط، بل يطبق مبدأ التحسين المستمر على نفسه أولًا. 

    اعترافه بأنه على استعداد لجلب خبراء من مجالات أخرى لتحليل عمله وتقييمه يكشف عن تواضع وشجاعة نادرة.

    قوله: "يجب أن تكون ضعيفًا، دعهم يخبروك: أنت سيء جدًا في هذا الأمر"، يوضح أنه قائد لا يخشى الاعتراف بنقاط ضعفه، بل يراها فرصة للتطور.

    هذه العقلية المنفتحة هي التي تسمح له بالبحث عن الإلهام في سباقات الفورمولا 1، أو في قمرة قيادة طائرة حربية، لأنه يؤمن بأن الأفكار العظيمة يمكن أن تأتي من أي مكان.

  • Mikel Arteta Arsenal 2025-26Getty

    بيت القصيد.. هل تنجح هذه الأساليب؟

    يبقى السؤال الأهم: هل كل هذا "الجنون" يؤتي ثماره؟ بالنظر إلى أداء فريق آرسنال يبدو أن الإجابة تميل نحو "نعم".

    فالفريق فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام باريس سان جيرمان، والآن فاز بجميع مبارياته لموسم 2026/2027، لقد نجح أرتيتا في بناء فريق لا يتمتع فقط بالمهارات الفنية، بل بعقلية قوية ومرونة ذهنية.

    تنتظر الفريق تحديات كبرى في الفترة المقبلة، ووفقًا للمعطيات الحالية من مستوى هجومي مغاير للصورة الدفاعية التي ظهر بها الفريق الموسم الماضي، وثبات معتاد في الخط الخلفي، يبدو أن جنون أرتيتا يأتي بأفضل نتيجة ممكنة لعشاق المدفعجية.

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