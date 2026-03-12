خطر أمني؟ ترامب يقترح على إيران التخلي عن استضافة كأس العالم

قبل بضعة أيام فقط، أكد ترامب، وفقًا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، أن إيران ستتمكن من المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) على الرغم من الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. وقد أكد ترامب لإنفانتينو أن إيران "مرحب بها".