ظهر نادي برشلونة كمنافس مفاجئ للتعاقد مع مهاجم آرسنال، فيكتور جيوكيريس، حيث يتطلع هانزي فليك إلى إعادة بناء خط هجومه عقب رحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان. وبحسب التقارير، يُعتبر المهاجم السويدي الدولي -الذي انتقل إلى ملعب الإمارات قادماً من سبورتينج لشبونة في الصيف الماضي فقط- البديل الأساسي بعد أن اصطدمت مساعي البلوجرانا في التعاقد مع أهداف بارزة أخرى بحائط سد.
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خطة فليك البديلة.. "منبوذ" آرسنال على رادار برشلونة بعد فشل صفقة ألفاريز
فليك يبحث عن تعزيزات هجومية
أخذت مساعي برشلونة للتعاقد مع لاعب جديد في مركز المهاجم الصريح (رقم 9) منعطفاً مفاجئاً نحو شمال لندن، في وقت يمر فيه النادي بصيف يشهد تحولات كبيرة. فبعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وانتقال توريس إلى باريس سان جيرمان، عبّر فليك بوضوح عن حاجته لتعزيز العمق الهجومي للفريق.
واضطر المدرب الألماني للبحث عن أهداف بديلة بعد أن وصلت محاولات التعاقد مع الهدف طويل الأمد، جوليان ألفاريز، إلى طريق مسدود. فعلى الرغم من انفتاح المهاجم الأرجنتيني الدولي سابقاً على فكرة الانتقال، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد ظلت متمسكة بموقفها الرافض لبيع اللاعب لمنافس محلي.
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جيوكيريس يبرز كهدف مفاجئ
مع استنفاد الخيارات الأخرى، برز مهاجم آرسنال، جيوكيريس، كحل محتمل لبطل إسبانيا، وفقاً لما ذكرته شبكة "إل تشيرينجيتو". وصل المهاجم السويدي إلى ملعب الإمارات وسط طموحات كبيرة بعد فترة تألق ملفتة مع سبورتينج لشبونة، لكنه عانى من أجل الحفاظ على مكان أساسي ثابت تحت قيادة ميكيل أرتيتا.
نجح جيوكيريس في زيارة الشباك 20 مرة في الموسم الماضي، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية خلال الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة على اللقب، حيث أصبح كاي هافيرتز الخيار المفضل لقيادة هجوم الجانرز. تجلى هذا النقص في دقائق اللعب المضمونة مرة أخرى خلال الفوز بمباراة الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، حيث اقتصرت مشاركة جيوكيريس على 15 دقيقة فقط كبديل.
ويضيف الصحفي فابريزيو رومانو أن التكهنات المحيطة بالصفقة قد تتصاعد وتيرتها خلال الأسبوعين المقبلين، على الرغم من عدم وجود أي تواصل رسمي بين الناديين في الوقت الحالي.
آرسنال يستعد لعملية تطهير شاملة
يأتي الرحيل المحتمل لجيوكيريس في وقت يسعى فيه آرسنال بنشاط لتقليص قائمته المكتظة. ويواجه العديد من اللاعبين المهمشين حالياً خطر الاستبعاد، في الوقت الذي يعد فيه أرتيتا فريقه للمنافسة على اللقب مرة أخرى. ويجري ريس نيلسون حالياً محادثات مع وست هام، بينما يُتوقع عودة فابيو فييرا إلى هامبورج.
وتزايدت التكهنات بشكل أكبر حول مستقبل إيثان نوانيري وجابرييل مارتينيلي بعد استبعادهما من قائمة الفريق في مباراة الفوز التي أقيمت على ملعب برينسيباليتي. وفي معرض حديثه عن القرارات الصعبة المتعلقة باختياراته، أعرب أرتيتا عن إحباطه لشبكة "تي إن تي سبورتس" قائلاً: "من المحزن حقاً عدم توفرهم. لقد كنت أقاتل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتوسيع القائمة واستيعاب المزيد من اللاعبين لأنهم يستحقون التواجد فيها، لا شك في ذلك".
- Getty Images Sport
قرارات حاسمة تلوح في الأفق
مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق نافذة الانتقالات، يظل تسليط الضوء منصباً على جيوكيريس وما إذا كان بإمكان برشلونة تمويل صفقة تلبي التقييم المالي لآرسنال. ورغم انفتاح الجانرز على تقليص قائمتهم، فإن فقدان خيار هجومي أساسي في هذا الوقت المتأخر من السوق سيتطلب منهم على الأرجح إيجاد بديل خاص بهم.
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