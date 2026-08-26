خطة بديلة في الاتحاد .. ريستو دوان وهشام بوداوي على رادار العميد لتعويض الرحيل المحتمل لموسى ديابي وستيفان كيلر

دخل النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، دائرة اهتمامات العميد بقوة لتدعيم منطقة العمليات، حيث أفادت المصادر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي نيس الفرنسي من أجل حسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

ويمتلك بوداوي مسيرة مميزة في الملاعب الفرنسية منذ انضمامه لنيس في 2019، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، مما جعله مطمعاً للأندية التي تبحث عن لاعب وسط عصري يمتاز بالقدرة على الربط بين الخطوط وافتكاك الكرات بذكاء.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب الجزائري أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، حيث ذكرت تقارير أنه بدأ بالفعل في التدرب بشكل منفرد في مركز تدريب نيس للضغط من أجل إتمام عملية انتقاله.

وتأتي هذه الرغبة بالتزامن مع التقارير التي تؤكد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة، حيث لا يفصل الإعلان الرسمي سوى الاتفاق على الرتوش الأخيرة المتعلقة بقيمة الصفقة المالية. ويطمح الاتحاد أن يكون بوداوي شريكا مثاليا لمواطنه حسام عوار في خط الوسط، مما يعزز من التفاهم والانسجام داخل الفريق.