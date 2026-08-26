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Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
محمد سعيد

خطة بديلة في الاتحاد .. ريستو دوان وهشام بوداوي على رادار العميد لتعويض الرحيل المحتمل لموسى ديابي وستيفان كيلر

هشام بوداوي
الاتحاد
دوري روشن السعودي

تتسارع وتيرة الأحداث داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حيث وضعت الإدارة "العميد" خططاً بديلة طموحة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وتهدف هذه التحركات إلى ضمان استقرار التشكيلة الفنية تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، خصوصًا مع وجود احتمالات لرحيل بعض العناصر الأجنبية المؤثرة نحو الدوريات الأوروبية.


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  • تحركات اتحادية لتعويض الرحيل المحتمل لديابي

    دخل النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، دائرة اهتمامات العميد بقوة لتدعيم منطقة العمليات، حيث أفادت المصادر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي نيس الفرنسي من أجل حسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

    ويمتلك بوداوي مسيرة مميزة في الملاعب الفرنسية منذ انضمامه لنيس في 2019، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، مما جعله مطمعاً للأندية التي تبحث عن لاعب وسط عصري يمتاز بالقدرة على الربط بين الخطوط وافتكاك الكرات بذكاء.

    وتشير المعطيات إلى أن اللاعب الجزائري أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، حيث ذكرت تقارير أنه بدأ بالفعل في التدرب بشكل منفرد في مركز تدريب نيس للضغط من أجل إتمام عملية انتقاله.

    وتأتي هذه الرغبة بالتزامن مع التقارير التي تؤكد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة، حيث لا يفصل الإعلان الرسمي سوى الاتفاق على الرتوش الأخيرة المتعلقة بقيمة الصفقة المالية. ويطمح الاتحاد أن يكون بوداوي شريكا مثاليا لمواطنه حسام عوار في خط الوسط، مما يعزز من التفاهم والانسجام داخل الفريق.

    • إعلان
  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بوداوي يقترب من تعزيز وسط الميدان

    في سياق متصل، دخل النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، دائرة اهتمامات العميد بقوة لتدعيم منطقة العمليات. وأفادت المصادر أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي نيس الفرنسي من أجل حسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

    ويمتلك بوداوي مسيرة مميزة في الملاعب الفرنسية منذ انضمامه لنيس في 2019، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة، مما جعله مطمعاً للأندية التي تبحث عن لاعب وسط عصري يمتاز بالقدرة على الربط بين الخطوط وافتكاك الكرات بذكاء.

    وتشير المعطيات إلى أن اللاعب الجزائري أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، حيث ذكرت تقارير أنه بدأ بالفعل في التدرب بشكل منفرد في مركز تدريب نيس للضغط من أجل إتمام عملية انتقاله.

    وتأتي هذه الرغبة بالتزامن مع التقارير التي تؤكد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة، حيث لا يفصل الإعلان الرسمي سوى الاتفاق على الرتوش الأخيرة المتعلقة بقيمة الصفقة المالية. ويطمح الاتحاد أن يكون بوداوي شريكاً مثالياً لمواطنه حسام عوار في خط الوسط، مما يعزز من التفاهم والانسجام داخل الفريق.

  • فرانك كيسيه والمفاضلة في ملف الأجانب

    لا تتوقف طموحات الاتحاد عند هذا الحد، بل يبرز اسم النجم الإيفواري فرانك كيسيه كأحد الخيارات المطروحة لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع ستيفان كيلر، وتعمل الإدارة الاتحادية على موازنة ملف اللاعبين الأجانب بدقة متناهية، حيث سيكون كيسيه بنسبة كبيرة هو البديل في حال إتمام صفقة خروج كيلر رسميا.

    هذا التوجه يعكس رغبة النادي في تقوية العمق الدفاعي والوسط الدفاعي في آن واحد، خاصة وأن كيسيه يمتلك قدرات بدنية هائلة وخبرة عريضة في الدوريات الكبرى، مما يجعله إضافة نوعية لأي فريق ينضم إليه في المنطقة العربية. المفاوضات في هذا الملف تتسم بالسرية والحذر، حيث تنتظر الإدارة الوضوح التام في مصير ستيفان كيلر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن البدائل المطروحة، ويظل الهدف الأساسي هو ضمان عدم تأثر المنظومة الدفاعية للفريق بأي تغييرات مفاجئة، مع السعي لرفع جودة العناصر الأجنبية بما يتواكب مع القفزة الهائلة التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين.

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  • بيرجوين من مباراة الاتحاد والحزمx/ittihad

    موقف نيس وتفاصيل الصفقة المنتظرة للجزائري

    أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي نيس لا يمانع في التفريط في خدمات بوداوي، خاصة وأن الاتفاق الأولي مع نادي نيس الفرنسي قد تم بالفعل للتعاقد مع لاعب خط الوسط، ويرتبط بوداوي بعقد يمتد حتى عام 2027، إلا أن العرض الاتحادي المغري ورغبة اللاعب في الرحيل عجلت من وتيرة المفاوضات.

    ويُتوقع أن يكون بوداوي ثالث لاعب يغادر نيس نحو الملاعب السعودية في الفترة الأخيرة، مما يعزز الشراكة غير المباشرة في سوق الانتقالات بين الأندية السعودية والنادي الفرنسي الذي فقد مؤخراً خدمات مارسين بولكا وجايتين لابورد لصالح أندية أخرى في المملكة.

    التفاؤل يسود أروقة نادي الاتحاد بحسم هذه الصفقات قبل إغلاق النافذة الصيفية، حيث يسعى المسؤولون لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية في أسرع وقت ممكن. الإدارة تدرك تماماً أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً، لذا فإن المفاوضات تسير في عدة اتجاهات متوازية لضمان تأمين البدائل الجاهزة.

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