نهاية تليق بتاريخه: خطة البرتغال لإعادة كريستيانو رونالدو .. وحقيقة توسط ترامب في أزمته مع جيسوس!

لا تزال قضية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تلقي بظلالها على الساحة الدولية، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لحل الأزمة المدارة بينه وبين المدير الفني جورج جيسوس، على خلفية مغادرته لمعسكر البحّارة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأثار رونالدو جدلًا كبيرًا بعد رحيله عن معسكر البرتغال، وسفره إلى مدريد ومن ثم الرياض، للانضمام إلى النصر، إثر خلافات مع جورج جيسوس الذي أبقاه على مقاعد البدلاء طيلة مباراة النرويج، التي شهدت فوز البرتغال (2-1)، رغم مشاركة كريستيانو في عمليات الإحماء، فيما يُزعم بأن مغادرة "الدون"، جاءت على إثر مخالفة جيسوس لاتفاقه بأن يشرك كريس في المباراة.