لقد عانى إيغور تودور حقًا من بداية كارثية كمدرب لتوتنهام هوتسبير. صحيح أن الفريق حقق انتصارًا صغيرًا على ليفربول بعد خمس هزائم متتالية، لكن «السبيرز» ما زالوا ينتظرون فوزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 28 ديسمبر 2025. منذ فترة طويلة، يخيم شبح الهبوط على لندن، حيث يتقدم توتنهام بفارق نقطة واحدة فقط على نوتنغهام وويست هام، الذي يحتل حالياً المركز الأول في قائمة الهبوط.
خطأ محرج؟ مدرب توتنهام إيغور تودور يصبح أضحوكة الجميع - توتنهام يحقق فوزًا صغيرًا على ليفربول وويرتز
حتى قبل التعادل 1-1 مع الريدز، لم يظهر تودور مرة أخرى بمظهر جيد، وأصبح على الفور موضوعًا للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أظهرت لقطات تلفزيونية كيف أن تودور، قبل بدء المباراة، كان يبدو أنه يريد أن يرحب بزميله المدرب آرني سلوت، لكنه أخطأه بمدير فريقه ألان ديكسون، الذي اقترب منه من الخلف وحاول أن يمازحه بضربة على الكتف.
لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية. فقد بدا ديكسون، الذي هو أصلع مثل سلوت، مندهشاً عندما رأى تودور - وبدا الكرواتي أيضاً في حيرة من أمره. بعد ذلك، واصل تودور البحث عن سلوت حتى وجده أخيراً بالقرب من مقاعد البدلاء الخاصة بفريق ليفربول.
وكان مدرب توتنهام، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن (خمس مباريات، أربع هزائم، تعادل واحد)، قد تعرض لانتقادات خلال الأسبوع الماضي، لأنه وضع الحارس الأساسي غولييلمو فيكاريو على مقاعد البدلاء قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم استبدله بالحارس البديل أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط واثنين من الأخطاء الفادحة.
يحتفل فريق توتنهام بتحقيق انتصار صغير بفضل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة
كان دومينيك سزوبوسلاي (18) قد منح ليفربول التقدم بضربة حرة سددها مباشرة، في الوقت الذي تم فيه استبدال فلوريان فيرتز في الدقيقة 64، في مشاركته الثانية في التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة. ونجح ريتشارليسون (90) في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. وبذلك، أخفق فريق المدير الفني سلوت في اختباره النهائي قبل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي اسطنبول يوم الأربعاء. وكان ليفربول قد خسر مباراة الذهاب في تركيا بنتيجة 0-1.
توتنهام أيضًا على موعد مع مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكن النتيجة 2-5 في مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد هي أقل ما يقلق الفريق اللندني حاليًا. بعد ست هزائم متتالية - أربع منها تحت قيادة تودور - حصد توتنهام نقطة مرة أخرى، لكن بطل الدوري الأوروبي يقع منذ فترة طويلة في صراع الهبوط بالدوري. ويحتل توتنهام المركز السادس عشر في الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط المباشرة.
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.