Getty Images Sport
ترجمه
خضع نيمار لعملية جراحية في الركبة خلال فترة التوقف الدولية، حيث كشف مدرب سانتوس عن خطته الخاصة بالنجم البرازيلي استعدادًا لكأس العالم
كوكا يشرح خطة نيمار قبل كأس العالم
اضطر فريق سانتوس يوم الأحد إلى خوض مباراة حاسمة ضد فلامنغو بدون نجمه الأبرز، ومن المقرر أن يغيب نيمار أيضًا عن المباراة الافتتاحية للنادي في كأس أمريكا الجنوبية ضد ديبورتيفو كوينكا. ومع ذلك، أكد المدرب كوكا أن هذه الغيابات تأتي في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى ضمان أن يكون المهاجم في أفضل حالة بدنية خلال الفترة المتبقية من الموسم واستعدادًا لكأس العالم.
- Getty Images Sport
إجراء طبي متطور خلال فترة التوقف الدولية
وفي تصريح له عقب خسارة فريقه 2-0 أمام فلامنغو، أوضح كوكا الجدول المكثف الذي يتبعه نيمار. وقال المدرب، وفقًا لشبكة ESPN: "خضع لعملية جراحية في ركبته خلال فترة التوقف [الدولي]، لذا لم يتدرب وقضى أربعة أو خمسة أيام في التعافي من تلك العملية". "وقد عمل على بعض التمارين البدنية التي كان بحاجة إلى إتمامها. سيستعيد طاقته ليلعب المباريات الـ13 المتتالية المتبقية حتى العطلة التالية. لذا استغلينا هذا الوقت، مع الجهاز الفني وأخصائيي علم وظائف الأعضاء، لإعادة شحن طاقته وإعداده حتى منتصف العام".
تضمنت العملية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، وهو علاج تجديدي يستخدم دم اللاعب نفسه لتسريع شفاء الإصابات الدقيقة وتقوية أنسجة المفاصل. يُنظر إلى هذا النهج الطبي الاستباقي على أنه حيوي للاعب الذي عانى من إصابات متكررة على مدار السنوات الثلاث الماضية. الهدف هو أن يتمكن نيمار من تحمل عبء العمل الثقيل الذي يشمل ثماني جولات في الدوري البرازيلي ومباراتين في كأس البرازيل، مع الحفاظ على المستوى البدني المطلوب لجذب انتباه كارلو أنشيلوتي لاختياره للمنتخب الوطني.
الأنظمة التأديبية والخلافات مع الحكام
في حين يتم التعامل مع حالته البدنية بعناية، أثار مزاج نيمار ضجة كبيرة مؤخرًا. فقد كان المهاجم صريحًا بشكل خاص بعد حصوله على بطاقة صفراء مثيرة للجدل في مباراة «ريمو»، حيث شن هجومًا لاذعًا على الحكم سافيو بيريرا سامبايو.
كانت تداعيات تلك المباراة كبيرة، حيث تشير التقارير إلى أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم تراجع التصريحات الجنسية التي يُزعم أنه أدلى بها خلال انفجاره العصبي بعد المباراة. قد تؤدي مثل هذه القضايا التأديبية نظريًا إلى إيقاف طويل الأمد، مما سيشكل عائقًا كبيرًا في استعدادات نيمار التي تتم إدارتها بعناية لمباريات سانتوس القادمة.
- Getty/Goal
الخطوة الأخيرة نحو المجد في كأس العالم
لا يمكن أن تكون الرهانات أعلى من ذلك بالنسبة لنجم برشلونة السابق، وهو يدخل ما يتوقع الكثيرون أن يكون آخر دورة له في كأس العالم. مع ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات هذا الموسم، لا يزال أداء نيمار قوياً، لكن مستقبله الدولي لا يزال مجهولاً بعد غيابه عن التشكيلات الأخيرة تحت قيادة أنشيلوتي. وقد أوضح المدرب الإيطالي أن حجز مقعد على متن الطائرة يتوقف على لياقته البدنية بنسبة 100٪، والوقت ينفد أمام نيمار لإثبات أنه جاهز بدنيًا.