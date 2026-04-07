يرى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد في مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ الخليفة المثالي لمحمد صلاح، الذي سيغادر نادي ليفربول في نهاية الموسم.
خسارته ستوجه ضربة قوية لبايرن ميونخ: ستيفن جيرارد يوصي نادي ليفربول بضم نجم بايرن ميونخ العملاق
«إذا كنت تريد جلب بديل مطابق تمامًا لصلاح، فلا توجد سوى خيارات قليلة جدًا هناك»، شدّد جيرارد في talkSPORT وأضاف: «أوليس سيكون واحدًا منها، على ما أعتقد». إلا أن القائد السابق للريدز يدرك أيضًا أن انتزاع اللاعب الهجومي من بايرن سيكون صعبًا جدًا: «لا أعتقد أنه سيكون متاحًا»، وفقًا لجيرارد.
يرتبط أوليس في ميونخ بعقد طويل الأمد حتى عام 2029. لذلك فمن غير المرجّح جدًا أن يسمح بايرن لأحد أهم لاعبيه بالرحيل في الصيف. وكان كارل-هاينتس رومينيغه، عضو مجلس إشراف بايرن، قد قال مؤخرًا لصحيفة As عن تكهنات الانتقال المحيطة بأوليس، الذي يُربط اسمه إلى جانب ليفربول بريال مدريد وبرشلونة: «هذه الشائعات تجعل الجميع في النادي يبتسمون». وأضاف: «لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده – ولا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب بسبب لاعبين مثله»، واضعًا حدًا لأي حديث عن رحيل أوليس.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن ليفربول قد يكون مستعدًا حتى لدفع 200 مليون يورو لجذب أوليس إلى أنفيلد. لكن عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، ماكس إيبرل، شدّد مؤخرًا في Sport Bild على أن النادي في سابنر شتراسه «لا يفكّر على الإطلاق» في احتمال انتقال أوليس.
مهمة ميؤوس منها بشأن مايكل أوليسيه؟ ليفربول بحاجة إلى بديل لصلاح في الصيف
اللاعب الدولي الفرنسي، الذي انضم في 2024 مقابل 53 مليون يورو كرسوم انتقال قادمًا من كريستال بالاس، لم يعد من الممكن الاستغناء عنه في بايرن منذ زمن. في الموسم الجاري كان أوليسه حتى الآن قد ساهم بشكل مباشر في 44 هدفًا: سجل بنفسه 16 مرة، وصنع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 28 هدفًا.
ولهذا السبب يصبح أوليسه أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لأندية عالمية أخرى مثل ليفربول، لا سيما أن الريدز سيضطرون في الصيف إلى تعويض أيقونة النادي صلاح. وكان المصري قد أعلن في نهاية مارس أنه سيغادر بطل إنجلترا الحالي قبل نهاية الموسم، رغم أن عقده لا يزال ساريًا حتى 2027.
كان صلاح منذ 2017 ضمانة نجاح مطلقة لليفربول، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للريدز 255 هدفًا في 436 مباراة. ولا يزال غير معروف أين سيواصل مسيرته اعتبارًا من الصيف - ومؤخرًا تردد الحديث عن اهتمام من الاتحاد السعودي.
"قسم الكشافة في ليفربول سيراقب عدة خيارات. وليس من الضروري أن يكون هناك بديل مطابق واحد لواحد"، يؤكد جيرارد أن الإنجليز، رغم الجهود التي تبدو ميؤوسًا منها لضم أوليسه، سيقدمون بديلًا مناسبًا لصلاح.
مايكل أوليسيه: بيانات أدائه مع نادي بايرن ميونخ
المباريات
الأهداف
التمريرات الحاسمة
95
36
51