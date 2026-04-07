«إذا كنت تريد جلب بديل مطابق تمامًا لصلاح، فلا توجد سوى خيارات قليلة جدًا هناك»، شدّد جيرارد في talkSPORT وأضاف: «أوليس سيكون واحدًا منها، على ما أعتقد». إلا أن القائد السابق للريدز يدرك أيضًا أن انتزاع اللاعب الهجومي من بايرن سيكون صعبًا جدًا: «لا أعتقد أنه سيكون متاحًا»، وفقًا لجيرارد.

يرتبط أوليس في ميونخ بعقد طويل الأمد حتى عام 2029. لذلك فمن غير المرجّح جدًا أن يسمح بايرن لأحد أهم لاعبيه بالرحيل في الصيف. وكان كارل-هاينتس رومينيغه، عضو مجلس إشراف بايرن، قد قال مؤخرًا لصحيفة As عن تكهنات الانتقال المحيطة بأوليس، الذي يُربط اسمه إلى جانب ليفربول بريال مدريد وبرشلونة: «هذه الشائعات تجعل الجميع في النادي يبتسمون». وأضاف: «لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده – ولا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب بسبب لاعبين مثله»، واضعًا حدًا لأي حديث عن رحيل أوليس.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن ليفربول قد يكون مستعدًا حتى لدفع 200 مليون يورو لجذب أوليس إلى أنفيلد. لكن عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، ماكس إيبرل، شدّد مؤخرًا في Sport Bild على أن النادي في سابنر شتراسه «لا يفكّر على الإطلاق» في احتمال انتقال أوليس.