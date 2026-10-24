هالاند أخرج غضبه في وجه دوناروما .. النرويجي ينادي ريال وبرشلونة أمام فيلا، ونيكولاس جاكسون يؤكد: أنا لست أضحوكة!

لسنا هنا لتضخيم نيكولاس جاكسون ووضعه ضمن عظماء المهاجمين في العالم حاليًا، فهو يبتعد كثيرًا عن هالاند وكيليان مبابي وهاري كين وغيرهم، ولكن أحيانًا نعتقد كمشجعين ومتابعين أننا نفهم في كرة القدم أكثر من خبراء اللعبة والكشافين الذين يتابعون المواهب لبضعة أشهر وربما سنوات قبل دفع الأموال الضخمة لضمهم.

تشيلسي جلب جاكسون من فياريال لاعتقاده بأنه يمتلك العديد من الصفات المميزة، مثل استلام الكرة في مناطق خطيرة والاختراق باستخدام الاندفاع البدني والسرعة التي يمتلكها، وقدرته على ترويض الكرة والمرور من المدافعين، ولكن عيبه الأبرز كان إضاعة الأهداف السهلة، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها.

عندما تهدر الأهداف السهلة فمن المنطقي أن تجد آلاف مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر هذا الأمر، لتتحول من لاعب موهوب يحتاج لتطوير نفسه إلى أضحوكة ومادة للسخرية في كل مرة تلمس فيها الكرة، بل ستجد البعض يجلس في كل مباراة ينتظر لك كل خطا لرصده واستغلاله ضدك.

ولأن الصبر على اللاعبين ليس من صفات تشيلسي، أرسل نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ليفشل السنغالي ويواصل المقاتلة لإنقاذ مسيرته، لينتقل إلى أستون فيلا في الصيف الماضي، ويبدو أن القصة في الفيلا بارك ستكون مختلفة تمامًا.

صاحب الـ25 سنة يعيش أفضل مراحل مسيرته تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، بتسجيله 7 أهداف في كل البطولات حتى الآن، والأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، تأثير السنغالي كان إيجابيًا وحاسمًا في أغلب مباريات الفريق للأسباب التالية ..

- سجل هدفًا في الانتصار على كلوب بروج 3/2 في دوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفين في الفوز على فنربخشه 6/0.

- أحرز هدفًا مهمًا في شباك توتنهام خلال الفوز على سبيرز 3/2 وكان من نجوم المباراة.

- ساعد فيلا على تفادي الخسارة من برينتفورد وساهم في التعادل 2/2، بالإضافة لهدفيه أمام سيتي الذي كان يكتسح الجميع قبل هذا اللقاء.

ثنائية جاكسون اليوم لم تكن عادية أو بمحض الصدفة، الهدف الأول جاء من مهارة فردية رائعة وتسديدة متقنة داخل المنطقة، والثاني لتصويبة كان من الممكن أن يتصدى لها دوناروما ولكن القدر قال كلمته:"اليوم هو يوم نيكولاس جاكسون".





الأمر لا يتعلق بالتهديف فقط، جاكسون تطور كثيرًا من حيث الجرأة والشخصية وقدرته على تقديم الإضافة في الأوقات الحرجة، ليؤكد أن من جلبه للدوري الإنجليزي كان على صواب، وأن ما يحتاجه فقط إلى بعض الوقت والصبر.

الحصول على هذا الصبر لم يكن ممكنًا في تشيلسي وبايرن ميونخ، بسبب الطموحات الضخمة والمطالب المستمرة بتحقيق الألقاب، لذلك جاكسون الآن يتواجد في البيئة الأنسب والأفضل له على الإطلاق، ولا نستبعد أن نرى سعره يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني بعد نهاية هذا الموسم، ليتهافت عليه كل من آرسنال ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنهام وغيرهم.