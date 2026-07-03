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علي سمير

البرتغال وكرواتيا | روبرتو مارتينيز يقدم فريقه كـ "وجبة سهلة" لإسبانيا و"احتفالات بلا فائدة" تدفع البعض نحو العلاج النفسي

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كأس العالم
البرتغال
البرتغال ضد إسبانيا
إسبانيا
البرتغال ضد كرواتيا
كرواتيا
جونسالو راموس
لوكا مودريتش
كريستيانو رونالدو
زلاتكو داليتش
روبرتو مارتينيز

انتصار دراماتيكي للبرتغال على كرواتيا

"بالدموع" يغادر المنتخب الكرواتي بطولة كأس العالم 2026 بأقسى صورة ممكنة، بعد الهزيمة من البرتغال 2/1 في إطار دور الـ32 من المسابقة.

المباراة التي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، شهدت ملحمة كروية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، في مشهد مؤثر رحل فيه لوكا مودريتش بل ربما جيله بأكمله من المونديال.

الأمور كانت في أفضل حال بالنسبة للمنتخب الكرواتي، حيث بدأ بالتسجيل أولًا عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53، قبل أن يعود كريستيانو رونالدو بالنتيجة لبلاده في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل جونسالو راموش هدف الفوز الغالي لبلاده، لتصعد من أجل اللعب أمام إسبانيا في دور الـ16 من البطولة..

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المستوى الأفضل لكرواتيا

    قبل بداية هذه البطولة، ظهرت محاولات للسخرية من المنتخب الكرواتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استمرار رؤيتنا لنفس الوجوه في كل مسابقة كبرى سواء يورو أو كأس عالم.

    لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش وماتيو كوفاتشيتش وأندريه كراماريتش وغيرهم، وسط اتهامات برفض تام من المدرب زلاتكو داليتش بتجديد الصفوف وضخ أي دماء جديدة.

    كتيبة داليتش لم تقدم الكثير في دور المجموعات من المونديال، خسرت من إنجلترا وفازت على بنما وغانا، لا يوجد أي شيء استثنائي، ليتوقع الجميع أن تخرج بهدوء ضد البرتغال، ولكن ما حدث اليوم جاء عكس التيار تمامًا.

    الفريق لعب المباراة الأفضل له على الإطلاق في النسخة الحالية من كأس العالم، وفي سيناريو آخر ودرجة أكبر من التوفيق والحظ، لتفوق الفريق وصعد لمواجهة إسبانيا في المرحلة القادمة.

    كرواتيا قاتلت حتى آخر لحظة، وكأن هذه المجموعة التي يقودها مودريتش، أرادت البقاء على قيد الحياة في المحافل الكبرى لأطول فترة ممكنة، ولكن في الحقيقة، هم كانوا يقدمون لنا المشهد الأخير في مسيرتهم المونديالية، وسط حرص تام أن يأتي الخروج بشرف وقتال.

    المنتخب البرتغالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم، بسبب بعض مشاكله، وأيضًا لإجادة كرواتيا وشراستها الهجومية، ورفضها للاستسلام حتى آخر لحظة من المباراة، حيث سجلت هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "مظلوم" على دكة باريس

    روبرتو مارتينيز تعرض لحملات من الهجوم خلال المونديال الحالي لعدة أسباب، مثل سوء الإدارة الفنية وعدم امتلاك الحلول لقلب النتيجة، والخوف من كريستيانو رونالدو والإصرار على الدفع به كأساسي، حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة الفريق.

    واليوم، أثبت مدرب البرتغال أنه ليس بهذا الجبن، ويمكنه الخروج من المألوف لإنقاذ نفسه، حيث أخرج رونالدو في الدقيقة 81 من عمر اللقاء ليدخل بدلًا منه روبن نيفيش.

    وجاء هذا التغيير في الوقت الذي كان يعيش فيه كريستيانو رونالدو لحظات من النشوة بتسجيل هدفه الأول في المراحل الإقصائية لكأس العالم، ليثبت مارتينيز أنه قرر أخيرًا السير في اتجاه مختلف عن الصورة المعروفة عنه.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، الإسباني كان لديه الحل الفني، بإقحام جونسالو راموش الذي عاش السنوات الماضية كأحد المظاليم على دكة بدلاء باريس سان جيرمان، مكتفيًا بتحقيق الألقاب المحلية وبطولتين لدوري أبطال أوروبا مع لويس إنريكي.

    راموش كان صاحب كلمة الحسم بهدف قاتل لصالح بلاده منحها التأهل، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع خروجها للحديث عن فضيحة الوداع المبكر والنيل من كل لاعب بالبرتغال.

    المهاجم "المظلوم" على دكة باريس، أنقذ رقبة مارتينيز ورونالدو والجميع، في مشهد ستحبه جماهير ميلان كثيرًا، بعد التعاقد معه مقابل 74 مليون يورو وسط الكثير من الشكوك حول جودته.

  • JOSKO GVARDIOL CROATIA Getty Images

    احتفالات بلا فائدة

    سيناريوهات كرة القدم قاتلة، وأحيانًا تكون سخيفة، حتى وإن استمتع بها بعض المحايدين، ولكن ما يزيد الأمور صعوبة الآن هي تقنية الفيديو وما تجلبه من مشاعر مختلطة ومتضاربة.

    اليوم شاهدنا 3 احتفالات بلا فائدة وجاءت كالتالي :

    - هدف من كريستيانو رونالدو لصالح البرتغال ولم يُحتسب بسبب تسلل.

    - هدف من بيتر سوسيتش بعد انفراده بالحارس ديوجو كوستا ونفس النتيجة، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد محاولة للاحتفال الصاخب من اللاعب الكرواتي.

    - وأخيرًا المشهد الأسوأ على الإطلاق، احتفال يوشكو جفارديول وجماهير كرواتيا ونزول البدلاء إلى أرض الملعب بعد تسجيل هدف التعادل 2/2 في الوقت بدل الضائع، قبل أن تصبح النتيجة 2/1 في لحظة بعد إلغاء الهدف.

    المشهد كان قاسيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على لاعبي كرواتيا والجماهير والجميع، بما في ذلك المتعاطفين مع هذا الفريق، لأننا شاهدنا تلك الفرحة الجنونية يتم سلبها في لحظة بأقسى صورة ممكنة.

    للأسف لا يمكننا المطالبة بإلغاء تقنية الفيديو، لأنها قللت من الظلم في الملاعب "نوعًا ما"، ولكن ما حدث اليوم تسبب في صدمة نفسية للاعبي كرواتيا ظهرت عليهم بشكل واضح عقب صافرة النهاية.

    الطريقة التي خرج بها الفريق، وكمية المشاعر المتضاربة، تجعل بعض اللاعبين بحاجة إلى علاج نفسي "الأمر ليس مزحة"، لأن تلك المشاهد ستطاردهم كثيرًا خلال الأشهر القادمة، وربما لسنوات.

  • البرتغال تحتفل بالصعود؟ الرحلة تنتهي قريبًا

    بعيدًا عن نشوة التأهل التي يعيشها الفريق البرتغالي اليوم، إلا أنه من الواضح لنا جميعًا، أن روبرتو مارتينيز ورونالدو ورفاقه، سيغادرون أمريكا الشمالية في وقت قريب، ربما أمام إسبانيا في دور الـ16.

    البرتغال عانت الكثير من المشاكل الدفاعية اليوم، وتلقت العديد من الفرص الخطيرة التي أنقذها الحارس ديوجو كوستا ببراعة، كما ظهرت العديد من المستويات الفردية السيئة لجواو كانسيلو وفيتينيا وجواو نيفيش وبيدرو نيتو وبرونو فيرنانديش، وحتى رافائيل لياو الذي صنع الهدف الثاني.

    المستوى المتواضع الذي ظهرت به البرتغال، يؤكد حقيقة أن مارتينيز ليس الرجل المناسب لقيادة هذا الجيل "حتى وإن ظهرت بعض الإيجابيات اليوم"، مما يضع المجموعة الحالية في خطر، لأن هذا المونديال قد يكون الأخير للعديد من العناصر مثل رونالدو وبرونو فيرنانديش وبرناردو سيلفا وروبن دياش وجواو كانسيلو.

    لو لعبت البرتغال بنفس الصورة التي ظهرت بها اليوم أمام إسبانيا، فالخروج قادم لا محالة، خاصة بعد المستوى المبهر الذي قدمه منتخب "اللا روخا" في الفوز على النمسا بثلاثية نظيفة، ليكون رونالدو ورفاقه بمثابة "الوجبة السهلة" للامين يامال وفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

    ولذلك، قبل اللعب أمام إسبانيا يوم 6 يوليو الجاري، سيكون على مارتينيز الخروج بشيء مختلف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن كرواتيا لعبت أفضل منه بمراحل خاصة في الشوط الثاني، وتكرار هذا المستوى يعني رحيله وكتابة أسوأ نهاية ممكنة لهذا الجيل في كأس العالم.


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