البرتغال وكرواتيا | روبرتو مارتينيز يقدم فريقه كـ "وجبة سهلة" لإسبانيا و"احتفالات بلا فائدة" تدفع البعض نحو العلاج النفسي

"بالدموع" يغادر المنتخب الكرواتي بطولة كأس العالم 2026 بأقسى صورة ممكنة، بعد الهزيمة من البرتغال 2/1 في إطار دور الـ32 من المسابقة.
المباراة التي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، شهدت ملحمة كروية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، في مشهد مؤثر رحل فيه لوكا مودريتش بل ربما جيله بأكمله من المونديال.
الأمور كانت في أفضل حال بالنسبة للمنتخب الكرواتي، حيث بدأ بالتسجيل أولًا عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53، قبل أن يعود كريستيانو رونالدو بالنتيجة لبلاده في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل جونسالو راموش هدف الفوز الغالي لبلاده، لتصعد من أجل اللعب أمام إسبانيا في دور الـ16 من البطولة..