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Colombia World Cup GFXGetty/GOAL
علي سمير

كولومبيا وغانا | "الجُبن" يطرد كيروش من كأس العالم ولويس دياز ينافس ميسي ومبابي "مع إيقاف التنفيذ"

فقرات ومقالات
كأس العالم
كولومبيا
كولومبيا ضد غانا
غانا
لويس سواريز
أنطوان سيمينيو
كارلوس كيروش
ليونيل ميسي
كيليان مبابي

نتيجة خادعة في دور الـ32 من المونديال

استمرارًا لسلسلة سقوط المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026، أصبح المنتخب الغاني ضحية جديدة تنضم لمن ودعوا المونديال من دور الـ32 من المسابقة.

الدفاع لم يشفع لرجال المدرب كارلوس كيروش، حيث خسر الفريق بهدف دون رد سجله جون أرياس في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تنضم غانا إلى جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، الكونغو، الجزائر وكاب فيردي، ليتبقى كل من مصر والمغرب فقط من القارة السمراء في دور الـ16.

وعلى الجانب الآخر، تمتلك كولومبيا فرصة سانحة وقوية من أجل الوصول إلى ربع النهائي، لأنها تلعب ضد سويسرا في المرحلة القادمة، وذلك بفضل فوزها الثمين في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ليصبح ممثل أمريكا الجنوبية على أعتاب كتابة التاريخ!


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    نتيجة خادعة

    الأرقام تكذب أحيانًا، وهذا ما تعكسه مباراة غانا وكولومبيا، لأنك قد تظن للوهلة الأولى أن الأمور كانت قريبة، وأن فريق المدرب كارلوس كيروش كان قريبًا في النتيجة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا.

    الأمور لم تكن صعبة على كولومبيا، حيث استحوذ الفريق بشكل أكبر في معظم فترات المباراة، وسيطر على الأمور تمامًا بفضل الخطة المتوازنة للمدرب نيستور لورينزو، ولو كان خاميس رودريجيز ولويس دياز في أفضل مستوياتهما لحُسمت الأمور مبكرًا.

    ممثل أمريكا الجنوبية وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 91%، مما منع غانا من الاعتماد على رهان كيروش الوحيد : التحولات والهجمات المرتدة، في الوقت الذي لم يبحث فيه البرتغالي عن خطة بديلة لاختراق دفاع الخصم.

    الأمور كانت واضحة بالنسبة لغانا، وهي تحويل المباراة إلى صراع بدني وتدخلات عنيفة، ومنع الخصم من تطبيق أسلوبه الهجومي، ولكن كولومبيا هي من فرضت أسلوبها في النهاية.

    لماذا نقول إن النتيجة خادعة؟ ببساطة لأن غانا لم تكن قريبة بأي شكل من الأشكال من التسجيل ولم تسدد ولو كرة واحدة على المرمى!


    وبالنسبة لكولومبيا، فهي الآن أصبحت مرشحة بقوة لتكون الحصان الأسود في البطولة، بسبب طريقتها المتوازنة، وفرصتها في عبور سويسرا، قبل اللعب أمام مصر أو الأرجنتين في ربع النهائي.

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    الكرة القبيحة تخذل كيروش من جديد

    كعادة المدرب كارلوس كيروش، الذي يعتمد على النهج الدفاعي بأي منتخب يذهب له، وهذا ما شاهدناه مع إيران ومصر وغيرهما، فهو لا يذهب بعيدًا ولا يحقق إنجازات كبيرة مع الفريق التي يدربها.

    ممثل إفريقيا لم يدخل هذه المباراة بالطموح الكافي، ولم يلعب بالشجاعة اللازمة، كولومبيا أرادت لعب كرة قدم مفتوحة ومرنة، في الوقت الذي لعبت فيه غانا بطريقة أكثر جبنًا هدفها إبطاء الإيقاع وتعطيل هجمات الخصم انتظارًا للأخطاء.

    مشكلة أسلوب كيروش أنه قد ينجح في حالة فشل الفريق الخصم في التسجيل مبكرًا، وهذا ما جاء بنتيجة أمام المنتخب الإنجليزي على سبيل المثال في دور المجموعات، ولكن كولومبيا دمرت هذه الخطة بهدف أرياس في الدقيقة الرابعة عشر.

    ومع المستويات التي يقدمها حسام حسن مع منتخب مصر على الجانب الآخر، وهو الفريق الذي لطالما حاول كيروش إقناعنا بأنه لا يمتلك العناصر اللازمة للنجاح في مثل هذه البطولات، نجد مرة أخرى أن البرتغالي وضع نفسه في منطقة واحدة لا يريد الخروج منها وهي :المدرب المتذمر الذي يحاول إقناع من حوله بأنه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، للتنصل من أي مسؤولية أو اتهامات بالتقصير.


    كيروش جاء إلى غانا في أبريل ومعسكره بدأ قبل كأس العالم، لذلك قد يُلتمس له العذر، ولكن أسلوبه يظل كما هو مع أي منتخب يُدربه، في دليل واضح على أنه لا يمتلك أي طموح سوى التمثيل المشرف والمنافسة على استحياء.

    الأحلام بحاجة إلى مجازفة، وهذا ما تتمتع به مصر الآن من دون كيروش مع حسام حسن، الذي أثبت أن الفراعنة يمتلكون الإمكانيات للوصول بعيدًا لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا، بينما يغادر البرتغالي البطولة دون بصمة كبيرة لأنه يخشى المجازفة من أجل تحقيق الأحلام والإنجازات الاستثنائية.

  • Luis DiazGetty Images

    هداف مع إيقاف التنفيذ

    يعتبر لويس دياز نجم بايرن ميونخ من أغرب الظواهر في كأس العالم 2026، بسبب حالة النحس التي تلازم اللاعب في البطولة، وكأنه دخل المسابقة من أجل البقاء في مصيدة التسلل.

    دياز كان أول لاعب منذ مونديال 2014، يقع في التسلل خمس مرات في مباراة واحدة بكأس العالم، خلال انتصار بلاده على الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

    وشهد هذا اللقاء تسجيل هدفين للكولومبي، ولكن الحكم لم يحتسبهما بسبب التسلل، وهو ما تكرر اليوم أيضًا، حيث سجل اللاعب هدفه الثالث "مع إيقاف التنفيذ" في شباك غانا.

    دياز سجل مرة واحدة فقط في كأس العالم 2026 أمام أوزبكستان، ولو كان انتبه لموقعه من التسلل، لتواجد بقوة في المنافسة على لقب الهداف مع كيليان مبابي وليونيل ميسي وإرلينج هالاند، لأن رصيده وقتها كان سيصل إلى 4 "هدف في غانا وهدفين بشباك الكونغو".


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    بطولة الحراس الأفارقة

    مرة أخرى يثبت لنا المونديال الحالي، أن هذه البطولة هي نسخة تألق الحراس وبالتحديد الأفارقة، نظرًا لكل ما شاهدناه من مستويات مبهرة منذ دور المجموعات وحتى المراحل الإقصائية.

    فوزينيا حارس كاب فيردي ومستواه الأسطوري ضد إسبانيا، وما يفعله مصطفى شوبير مع مصر على مدار البطولة، ليونيل مباسي من الكونغو الديمقراطية وتألقه الاستثنائي أمام إنجلترا.

    غانا كان لديها بنيامين أساري الذي تألق في دور المجموعات، ولكن مستواه أمام كرواتيا في الخسارة 2/1، دفع المدرب كارلوس كيروش للاعتماد على زميله لورانس أتي زيجي، ليكون نجم المباراة بلا منازع ضد كولومبيا.

    كيف تمتلك إفريقيا كل هذه الجودة من الحراس؟ لا نعرف، كولومبيا سددت 8 كرات على المرمى، تصدى أتي زيجي لـ7 منها، وأنقذ كرة رأسية خطيرة من يوهان موخيكا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

    وفي الدقيقة 81 من زمن اللقاء، أبقى زيجي على حظوظ غانا، بعد منعه دافينسون سانشيز من التسجيل برأسية أخرى، ليكون هو صاحب الفضل الأول في حرمان ممثل أمريكا الجنوبية من حسم الأمور مبكرًا.

    في الوقت الذي كانت تتعلق فيه الآمال على أنطوان سيمينيو نجم مانشستر سيتي، باعتباره النجم الأهم لمنتخب البلاك ستارز، كان الحارس المغمور هو المنقذ لبلاده ورجل المباراة الأول.

    سيمينيو علامة استفهام واضحة في غانا، لم يفعل أي شيء يذكر على مدار البطولة، لم يسجل ولم يصنع ولم يقدم الإضافة المطلوبة، في الوقت الذي ظهر فيه ثنائي الحراسة للإبداع والتفوق عليه.


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