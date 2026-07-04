كولومبيا وغانا | "الجُبن" يطرد كيروش من كأس العالم ولويس دياز ينافس ميسي ومبابي "مع إيقاف التنفيذ"

استمرارًا لسلسلة سقوط المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026، أصبح المنتخب الغاني ضحية جديدة تنضم لمن ودعوا المونديال من دور الـ32 من المسابقة.
الدفاع لم يشفع لرجال المدرب كارلوس كيروش، حيث خسر الفريق بهدف دون رد سجله جون أرياس في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة تنضم غانا إلى جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، الكونغو، الجزائر وكاب فيردي، ليتبقى كل من مصر والمغرب فقط من القارة السمراء في دور الـ16.
وعلى الجانب الآخر، تمتلك كولومبيا فرصة سانحة وقوية من أجل الوصول إلى ربع النهائي، لأنها تلعب ضد سويسرا في المرحلة القادمة، وذلك بفضل فوزها الثمين في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ليصبح ممثل أمريكا الجنوبية على أعتاب كتابة التاريخ!