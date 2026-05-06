ضربة قوية لإسبانيا .. وداع أتلتيكو مدريد لدوري أبطال أوروبا يمنح أي من هؤلاء مقعد إضافي بالبطولة

تتخلف ألمانيا حالياً عن إسبانيا بفارق 0.567 نقطة في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يمتد لخمس سنوات. وتكسب الاتحادات نقاطاً من خلال الانتصارات والتعادلات والتأهل إلى الدور التالي، ثم تُقسَّم هذه النقاط على العدد الإجمالي لأندية كل اتحاد المشاركة في المسابقات الأوروبية الثلاث. وتشارك ألمانيا بسبعة أندية، في حين تشارك إسبانيا بثمانية أندية.

وبالتالي، فإن كل نقطة يكتسبها نادٍ ألماني لها وزن أكبر من نقطة يكتسبها نادٍ إسباني: ترتفع ألمانيا 0.142 مرتبة في الترتيب لكل نقطة، بينما ترتفع إسبانيا 0.125 مرتبة فقط.

الصيغة الأساسية بسيطة: الفوز في أي مسابقة أوروبية يمنح نقطتين، والتعادل يمنح نقطة واحدة. كما تحصل الأندية على 1.5 نقطة للوصول إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا، ونقطة واحدة في الدوري الأوروبي، و0.5 نقطة في دوري المؤتمرات.