Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
"شورت تحول إلى طاقية" .. هجوم عنيف على سامي الجابر بعد تشكيكه في إدارة الهلال بسبب الخروج الآسيوي!

الهلال من تخبط لآخر هذا الموسم

تعرض سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي، لهجوم قوي، بعد انتقاده إدارة الزعيم بسبب الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، أمس، الإثنين، عقب التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي، وهو ما صاحبه العديد من ردود الأفعال الغاضبة.

  • ماذا قال الجابر؟

    لاعب الزعيم السابق قال عبر برنامج "نادينا":"من يقود الهلال الآن يديره بفكر قبل 15 سنة، هذه العقلية لا تتماشي مع تطورات كرة القدم الحالية".

    وأضاف:"المال لا يصنع كل شيء، الفكر فقط هو من يفعل ذلك، من صاحب القرار الرئيسي في استقطاب اللاعبين بالهلال في الوقت الحالي؟ هذه المنظومة لا تسير بطريقة صحيحة".



    هجوم على الجابر

    وفي هذا السياق، خرج الإعلامي السعودي متعب العواد ليرد على الجابر قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس":"لاعب الأمس "المحلل اليوم" الذي يهاجم إرث الـ15 سنة الماضية لرئيس ناديه، يمارس ذات العقلية حين يطالب بتعويض الأهلي أمام النصر".

    وتابع:"لم يتغير الفكر ولا الميول، تغير فقط الزي من شورت إلى طاقية!".


  • تفاصيل خسارة الهلال ضد السد

    الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ودع البطولة القارية أمس الإثنين، بالهزيمة أمام السد بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (3-3)، ضمن دور الـ16.

    أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.

    فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.

    أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

