"أطيحوا بالمسحل بعد وعوده الكاذبة ومن لعب في عدادات دونيس؟" .. ردود أفعال غاضبة للإعلاميين السعوديين بعد وداع كأس العالم

لحظات كئيبة تعيشها كرة القدم السعودية الآن، بعد خروج الأخضر من بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل السلبي من دون أهداف مع منتخب كاب فيردي.

السعودية دخلت المباراة بقيادة المدرب جورجيوس دونيس، طمحًا في انتزاع بطاقة التأهل، بعد التعادل مع أوروجواي والخسارة 4/0 أمام إسبانيا، حيث كان الانتصار بأي نتيجة كافيًا للصعود إلى دور الـ32.

ولكن في النهاية احتل الأخضر المركز الرابع بالمجموعة الثامنة بنقطتين، بالتساوي مع أوروجواي صاحبة المركز الثالث، بينما تأتي إسبانيا على الصدارة بـ7 نقاط، وخلفها كاب فيردي بـ3 نقاط فقط.

ردود الأفعال كانت غاضبة بعد هذا الخروج المُحبط، بين مطالب باستقالة الاتحاد والتشكيك في المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وإليكم أبرز ما قيل من الإعلاميين السعوديين تعليقًا على الوداع المبكر للمونديال ..