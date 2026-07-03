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علي سمير

الجزائر وسويسرا | بيتكوفيتش خدم بلاده بـ"اللاعب المفقود" واعتزال محرز كُتب على يد "ملك المونديال" ورفاقه

فقرات ومقالات
الجزائر
كأس العالم
سويسرا ضد الجزائر
سويسرا
رياض محرز
حسام عوار
إبراهيم مازة
فلاديمير بيتكوفيتش
انيس حاج موسى

نهاية حزينة لرحلة الجزائر في كأس العالم

مع بداية يوم الجمعة 3 يوليو، رفضت قارة إفريقيا أن تبخل على أوروبا بهدية جديدة، ليعبر المنتخب السويسري على حساب نظيره الجزائري بهدفين نظيفين في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

الانطلاقة كانت جيدة، وخدعتنا بأن ممثل العرب وإفريقيا سيقوم بشيء ما للحفاظ على ماء وجه القارة السمراء، ولكن سويسرا تمكنت بنجاح من استغلال أخطاء الجزائر.

الهدف السويسري الأول جاء عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة من خطأ دفاعي فادح، وبنفس الطريقة أضاف دان ندوي الثاني، وكان ذلك كافيًا "وأكثر" لتدمير الطموحات تمامًا.

ماذا حدث؟ وكيف خسر رياض محرز ورفاقه هذه المباراة؟ هذا ما جئنا للحديث عنه!

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    اللاعب المفقود

    المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي تعرض للكثير من الانطلاقات خلال هذه البطولة، قرر ملاقاة نظيره مورات ياكين بالاعتماد على مهاجم وهمي، طمحًا في مباغتة الخصم بـ"اللا مركزية" في الخط الأمامي.

    الفريق لعب بالثلاثي رياض محرز وحسام عوار وإبراهيم مازا في الهجوم، وهي التوليفة التي ساعدت الجزائر على امتلاك الكرة كثيرًا في الشوط الأول والوصول إلى مناطق تهدد مرمى الخصم، وهنا ظهر اللاعب المفقود الذي نتحدث عنه!

    عندما يستلم رياض محرز الكرة على الجانب الأيمن من أجل لعبها عرضية على طريقته الخاصة لم يجد أحد في العمق، ونفس الأمر بالنسبة لحسام عوار الذي كان أحد أسوأ اللاعبين في المباراة.

    وفي المنتصف ولكن بشكل متأخر كان هناك إبراهيم مازا، نجم باير ليفركوزن الذي ظلمه بيتكوفيتش ووضعه كمهاجم وهمي، ليظهر في حالة من التوهان وانعدام التأثير تمامًا، ليكون الاستحواذ الجزائري دون أي فائدة لغياب المهاجم الصريح.

    المدرب السويسري منح بلاده أكبر خدمة ممكنة، بعدما ترك هجوم الجزائر بلا مهاجم يستغل الفرص والجودة المتاحة حوله في صناعة الفرص، ولم يعتمد على أي من أمين جويري أو محمد عمورة من البداية.

    بيتكوفيتش قال قبل المباراة:"أنا سويسري، ولكن اليوم بلدي هي الجزائر وأريد الفوز، عائلتي لن تقف ضدي بل ستدعمني".

    كلمات جميلة ورائعة، ولكن على أرض الواقع، بيتكوفيتش لم يكن عند حسن الظن وقدم لبلاده خدمة العمر، استمرارًا لعلامات الاستفهام المثارة حوله منذ بداية البطولة.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هدايا إفريقيا مستمرة

    مع بداية دور الـ32 من البطولة، الجماهير الإفريقية عاشت لحظات من الفخر والسعادة، بسبب تواجد 9 فرق من أصل 10 مشاركة بالبطولة في هذه المرحلة، مما يعكس "على الورق" تطور القارة السمراء وأحقيتها في هذا العدد من المقاعد "9 ونصف" الذي حُرمت منه لسنوات طويلة.

    ولكن المحصلة جاءت كالتالي :

    خروج جنوب إفريقيا أمام كندا، خسارة السنغال بطريقة دراماتيكية 3/2 أمام بلجيكا، هزيمة النرويج أمام كوت ديفوار، الكونغو على يد إنجلترا، والآن الجزائر تودع البطولة أمام سويسرا.

    وهو ما يعني أنه يتبقى لنا المغرب التي تأهلت بالفعل وتلعب ضد كندا في دور الـ16، بينما ننتظر نتائج كل من مصر "تواجه أستراليا"، وغانا "تلعب ضد كولومبيا" وكاب فيردي ستلاقي الأرجنتين.

    الغريب في مباراة الجزائر وسويسرا، هي أنها لا تجعلك تشعر بالغضب، ربما سُتحبط من النتيجة، ولكن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فشل في بث روح الحماس والترابط ومفهوم "المجموعة" بين لاعبي الفريق، لنجد الصورة قاتمة كما شاهدناها دون حتى محاولة القتال حتى آخر لحظة.

    المنتخب الجزائري لا يعاني من نقص في المواهب، الفريق لديه عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، فارس شايبي، أنيس حاج موسى، حسام عوار، إبراهيم مازا، أمين جويري ورياض محرز ومحمد عمورة.

    لا يمكن بأي شكل من الأشكال تقبل هذا المستوى من تلك المجموعة المميزة، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية حفاظ بيتكوفيتش على منصبه بعد هذه البطولة.

    الفريق فشل هجوميًا اليوم، وارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي كانت بمثابة الهدايا الثمينة لسويسرا، وانهار تمامًا بعد اهتزاز شباكه مما يعكس ضعف شخصيته.

    البعض قام بتحميل لوكا زيدان مسؤولية النتائج السيئة، ولكنه ليس المشكلة، وبالأخص اليوم، حيث تصدى لكرة هدف مؤكد في الدقيقة 81 فابيان ريدر ولم يكن المسؤول الأول عن الخسارة، بل مدربه هو من يجب أن توجه له سهام الانتقادات.

    هل الجزائر بحاجة إلى مدرب وطني؟ أمر وارد، خاصة وأن تلك التجربة نجحت مع جمال بلماضي الحائز على أمم إفريقيا في 2019.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    محرز تائه وبديله لم يقدم أي شيء

    النجم الجزائري رياض محرز تصدر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعد ظهور الأنباء حول فسخ عقده مع الأهلي وفقًا لأحد البنود مقابل 15 مليون يورو.

    صاحب الـ35 سنة قدم مباراة للنسيان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مما يعني أن نهاية رحلته مع الراقي أمر طبيعي، تخيل أن يخرج المهاجم المخضرم إسلام سليماني ليقول بين شوطي المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" إن الجزائر تفتقد للاعب يجيد مراوغة اللاعبين والمرور منهم .. هذا في وجود محرز!

    تصريحات سليماني تحكي الكثير عن ما وصل إليه صاحب الـ35 سنة، والذي أهدر فرصة محققة من كرة عرضية في بداية الشوط الثاني، كانت كفيلة بإعادة الجزائر إلى المباراة.

    الأمر ليس غريبًا، محرز عمره 35 سنة وقدم الكثير ليشفع له، كما أنه لم يتجه للمكابرة بعد الخسارة وأعلن اعتزاله الدولي عقب صافرة النهاية.

    ولكن ماذا عن البديل المقترح لخلافته في الأهلي؟ أنيس حاج موسى .. جناح فينورد الذي ارتبط بالراقي ودخل في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

    أنيس لم يقدم الإضافة المطلوبة وله كل العذر، ولكن وفقًا لإسهامات اللاعب خلال هذا المونديال، يبدو أنه ليس جاهزًا بعد لخلافة محرز في الأهلي، وربما يحتاج الفريق للاعب أجهز منه لقيادة مركز الجناح الأيمن الموسم المقبل.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سلاح سويسرا الذي يريده ألونسو

    بعيدًا عن الإحباط السائد بعد خروج المنتخب الجزائري من كأس العالم، يجب علينا الحديث عن جرانيت جاكا، اللاعب الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى تشيلسي، للعمل مع مدربه السابق تشابي ألونسو، حيث سبق أن دربه في باير ليفركوزن.

    جاكا يعتبر من أبرز ألغاز الكرة العالمية، ليس نجمًا كبير يحظى باهتمام واسع من كبار الأندية "قبل اهتمام تشيلسي به"، ولا يمكن وضعه في الصف الأول ولا الثاني ضمن صفوة لاعبي الوسط، ومع ذلك يظهر بصورة مبهرة في كل بطولة كبرى.

    مثلما فعل في الماضي مع سويسرا في اليورو والمونديال، يكرر نفس للأمر في كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليصبح حديث العديد من الصحف والمواقع العالمية.

    لو عدنا إلى الوراء قليلًا، سنجد أن 30.4% من تمريرات جاكا خلال دور المجموعات من كأس العالم كانت في منتصف ملعب الخصوم، ليصبح في المركز الثاني خلف مارتن أوديجارد من النرويج والأسترالي أيدين أونيل.

    جاكا تم وصفه كذلك بلقب "ملك التمرير" في كأس العالم، وهو ما أثبته مرة أخرى أمام الجزائر، حيث كان أحد نجوم المباراة، وكل شيء كان يبدأ من عنده، باعتباره المحرك الرئيسي لفريق المدرب مورات ياكين.

    وهي رسالة إلى أي متابع تعجب من إصرار ألونسو على ضم جاكا من سندرلاند وعمره 34 سنة، في خطوة ربما أراد القيام بها في ريال مدريد، لكن جماهير الميرينجي كانت سترفض هذه الصفقة تمامًا لأن السويسري ليس نجم الشباك الذي يخطف القلوب والأنظار في سانتياجو برنابيو، رغم قدرته على أداء وظيفته بأفضل صورة ممكنة.

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