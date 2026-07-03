الجزائر وسويسرا | بيتكوفيتش خدم بلاده بـ"اللاعب المفقود" واعتزال محرز كُتب على يد "ملك المونديال" ورفاقه

مع بداية دور الـ32 من البطولة، الجماهير الإفريقية عاشت لحظات من الفخر والسعادة، بسبب تواجد 9 فرق من أصل 10 مشاركة بالبطولة في هذه المرحلة، مما يعكس "على الورق" تطور القارة السمراء وأحقيتها في هذا العدد من المقاعد "9 ونصف" الذي حُرمت منه لسنوات طويلة.

ولكن المحصلة جاءت كالتالي :

خروج جنوب إفريقيا أمام كندا، خسارة السنغال بطريقة دراماتيكية 3/2 أمام بلجيكا، هزيمة النرويج أمام كوت ديفوار، الكونغو على يد إنجلترا، والآن الجزائر تودع البطولة أمام سويسرا.

وهو ما يعني أنه يتبقى لنا المغرب التي تأهلت بالفعل وتلعب ضد كندا في دور الـ16، بينما ننتظر نتائج كل من مصر "تواجه أستراليا"، وغانا "تلعب ضد كولومبيا" وكاب فيردي ستلاقي الأرجنتين.

الغريب في مباراة الجزائر وسويسرا، هي أنها لا تجعلك تشعر بالغضب، ربما سُتحبط من النتيجة، ولكن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فشل في بث روح الحماس والترابط ومفهوم "المجموعة" بين لاعبي الفريق، لنجد الصورة قاتمة كما شاهدناها دون حتى محاولة القتال حتى آخر لحظة.

المنتخب الجزائري لا يعاني من نقص في المواهب، الفريق لديه عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، فارس شايبي، أنيس حاج موسى، حسام عوار، إبراهيم مازا، أمين جويري ورياض محرز ومحمد عمورة.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال تقبل هذا المستوى من تلك المجموعة المميزة، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية حفاظ بيتكوفيتش على منصبه بعد هذه البطولة.

الفريق فشل هجوميًا اليوم، وارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي كانت بمثابة الهدايا الثمينة لسويسرا، وانهار تمامًا بعد اهتزاز شباكه مما يعكس ضعف شخصيته.

البعض قام بتحميل لوكا زيدان مسؤولية النتائج السيئة، ولكنه ليس المشكلة، وبالأخص اليوم، حيث تصدى لكرة هدف مؤكد في الدقيقة 81 فابيان ريدر ولم يكن المسؤول الأول عن الخسارة، بل مدربه هو من يجب أن توجه له سهام الانتقادات.

هل الجزائر بحاجة إلى مدرب وطني؟ أمر وارد، خاصة وأن تلك التجربة نجحت مع جمال بلماضي الحائز على أمم إفريقيا في 2019.