ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بتدوينة مثيرة للجدل كشفت عن نمط رقمي وتاريخي غريب يربط بين المنتخبات الفائزة بالنجمة الرابعة في تاريخ بطولات كأس العالم.

هذا النمط الرقمي بث الحماس في نفوس مشجعي المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي حيث اعتبروه علامة مؤكدة على تتويج راقصي التانجو بلقب المونديال القادم المقرر إقامته في أمريكا الشمالية عام 2026.

التدوينة المنتشرة أشارت إلى مصادفة تاريخية تتكرر منذ تسعينيات القرن الماضي وتتعلق بالنسخة الثانية من كل عقد زمني متتالي.

بدأ هذا النمط العجيب مع المنتخب البرازيلي الذي تمكن من حصد لقبه المونديالي الرابع في النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 وهي النسخة العالمية الثانية في حقبة التسعينيات.

وتكرر السيناريو ذاته بحذافيره مع المنتخب الإيطالي الذي عانق المجد وحقق نجمته الرابعة على الأراضي الألمانية عام 2006 وتلك البطولة كانت الثانية في العقد الأول من الألفية الجديدة.

لم يتوقف هذا النسق الرقمي عند البرازيل وإيطاليا بل امتد ليشمل المنتخب الألماني الذي توج بلقبه الرابع في الأراضي البرازيلية عام 2014 وهي البطولة الثانية في العقد الثاني من الألفية الحالية.

وبناء على هذه السلسلة التاريخية المدهشة تتجه الأنظار نحو المنتخب الأرجنتيني الذي سيدخل غمار منافسات النسخة القادمة في عام 2026 بحثًا عن نجمته الرابعة.

وتعتبر بطولة أمريكا الشمالية القادمة هي النسخة الثانية في عقد العشرينيات الحالي مما يجعل الادعاء متطابقًا تمامًا مع السجلات الرسمية ويبشر ميسي ورفاقه بمعانقة الذهب العالمي مجددًا.