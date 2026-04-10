لم يوضح البافاريون بالتفصيل مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وسيغيب كارل «في الوقت الحالي»، وبالتالي سيفوت بالتأكيد مباراة خارج الديار المرتقبة مساء السبت أمام إف سي سانت باولي. وكتب على إنستغرام: «آمل أن أعود قريبًا. أتمنى للفريق أقصى درجات النجاح».

وقال وكيله ميشائيل بالاك عبر DAZN: «سيغيب لينارت نحو ثلاثة أسابيع. إنها شدّ عضلي نموذجي. من الصعب دائمًا قول ذلك بدقة، لأنه أمر فردي جدًا. يعتمد أيضًا على كيفية حدوثه وكيف يسير التعافي. لا يمكن معرفة ذلك بدقة، لكن يمكن تقديره بشكل تقريبي».

وبذلك لن يكون كارل متاحًا أيضًا في مباراة إياب ربع النهائي المهمة في دوري الأبطال ضد بلانكوس. ويستضيف بايرن ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على أرضه في ملعب أليانز أرينا.