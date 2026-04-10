كما أعلن بطل ألمانيا القياسي ظهر يوم الجمعة، فقد تعرض لينارت كارل لتمزق في ألياف العضلة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن. وتوصلت الفحوصات التي أجرتها الإدارة الطبية إلى هذه النتيجة.
خبر صادم! سيتعين على بايرن ميونخ الاستغناء عن نجمه الهجومي في مباراة إياب ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد
لم يوضح البافاريون بالتفصيل مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وسيغيب كارل «في الوقت الحالي»، وبالتالي سيفوت بالتأكيد مباراة خارج الديار المرتقبة مساء السبت أمام إف سي سانت باولي. وكتب على إنستغرام: «آمل أن أعود قريبًا. أتمنى للفريق أقصى درجات النجاح».
وقال وكيله ميشائيل بالاك عبر DAZN: «سيغيب لينارت نحو ثلاثة أسابيع. إنها شدّ عضلي نموذجي. من الصعب دائمًا قول ذلك بدقة، لأنه أمر فردي جدًا. يعتمد أيضًا على كيفية حدوثه وكيف يسير التعافي. لا يمكن معرفة ذلك بدقة، لكن يمكن تقديره بشكل تقريبي».
وبذلك لن يكون كارل متاحًا أيضًا في مباراة إياب ربع النهائي المهمة في دوري الأبطال ضد بلانكوس. ويستضيف بايرن ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على أرضه في ملعب أليانز أرينا.
- AFP
كارل كان على مقاعد البدلاء فقط في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد
فاز الفريق في مباراة الذهاب التي أُقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بنتيجة 2:1. جلس كارل على مقاعد البدلاء طوال مدة المباراة البالغة 90 دقيقة، إذ فضّل المدرب فينسنت كومباني إشراك جمال موسيالا بدلًا منه في مركزه بخط الوسط الهجومي.
في الدوري الألماني شارك كارل هذا الموسم في 24 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع خمسة أخرى. وفي دوري أبطال أوروبا سجل في سبع مشاركات سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. وفي مارس، استدعاه مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان لأول مرة إلى المنتخب الأول، وخاض أمام سويسرا (4:3) وغانا (2:1) أول مباراتين دوليتين له.